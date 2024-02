เล็กๆ แต่ทรงพลังไปกับ ‘เล็ก Is More’ คอนเสิร์ตซีรีส์ ประจำปี 2024 จาก The People

เตรียมพบกับปรากฏการณ์เวทีคอนเสิร์ตแห่งปี ที่ชวนคนฟังมาสัมผัสพลังการสร้างสรรค์งานดนตรีจากเหล่าศิลปินรุ่นใหม่หลากหลายแนวเพลง แต่ชัดเจนในตัวตนด้วยผลงานเพลงคุณภาพที่ถูกคัดสรรมาอย่างเข้มข้นเพื่อคนฟังโดยเฉพาะ พร้อมประเดิมคอนเสิร์ตแรกของซีรีส์ไปกับอีกเฉดสีของ ‘เร็กเก้’ จาก ศรีราชาร็อคเกอร์ วงดนตรีจากมิตรภาพที่มีส่วนร่วมในการใช้จินตนาการร่วมกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก และความคิดสร้างสรรค์พวกเขาตั้งใจมาเติมเต็มนิยามของดนตรีที่เตรียมมาเป็นพิเศษสำหรับแฟน ๆ และร้อยเรียงขึ้นมาเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะ เหล่าสมาชิกของศรีราชาร็อคเกอร์มองว่า เสน่ห์ของเร็กเก้เป็นเพลงที่สนุกและไม่เหนื่อยมากที่จะเต้น มันเป็นความไพเราะในเนื้อหาของเพลงที่ค่อนข้างชัดเจนในแต่ละด้านมีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังเป็นเพลงที่เล่นกับพื้นที่ดนตรีที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎี แต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกจากภาพ รสชาติ กลิ่น และเสียง มีความรู้สึกอยากค้นหาและทดลองในส่วนของศิลปินที่ประเดิมเวทีนี้อย่าง ศรีราชาร็อคเกอร์ ก็รู้สึกดีใจที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MAKE MUSIC TO INSPIRE ‘คอนเสิร์ตซีรีส์’ สุด Exclusive ที่รังสรรค์ออกมาในรูปแบบคอนเสิร์ตเดี่ยว ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นบนพื้นที่ใจกลางเมืองอย่าง Glowfish สาทร Concert Hall แหล่งรวมตัวสุดสุนทรีย์ของคนทำงานร่วมสัมผัสกับอีกเฉดสีของ ‘เร็กเก้’ กับ ศรีราชาร็อคเกอร์ ใน ‘เล็ก Is More’ ซีรีส์คอนเสิร์ตแรกจาก The People มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดนตรี และร่วมผลักดันให้ผลงานใหม่ ๆ ส่งพลังที่แข็งแรง พร้อมเติบโตไปด้วยกันเจอกันวันที่ 16 มีนาคม 2024 นี้ บัตรราคา 599 บาท ! แต่พิเศษวันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2024 สามารถ Early Birds ได้ในราคา 399 บาท !ซื้อบัตรได้ที่(โดย)สแกน QR Code ในรูป หรือที่ Link Thaiticketmajor.com : https://www.thaiticketmajor.com/concert/the-people-concert-series-make-music-to-inspire-lek-is-more.html