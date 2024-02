ไอคอนสยาม ชวนผจญภัยในอาณาจักรของความรักกับผลงานล่าสุดของ Aimi Kaiya ในนิทรรศการ "Rhapsody of Romance" เริ่ม 1-29 กุมภาพันธ์ 2567

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอนำทุกท่านพบกับผลงานล่าสุดของ Aimi Kaiya (เอมิ ไคยะ) ศิลปินหญิงไทยคนแรก และคนเดียวที่ได้รับรางวัล First Place Award for Chianciano Biennale 2022 ในสาขา Abstract Artwork และได้รับคัดเลือกนำผลงานไปจัดแสดงในงาน Chianciano Biennale 2022 สำหรับปีนี้ Aimi Kaiya (เอมิ ไคยะ) ได้นำผลงานล่าสุด "Rhapsody of Romance" มาจัดนิทรรศการขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยาม ให้ทุกท่านได้ผจญภัยในอาณาจักรของความรักที่สวยงามและท้าท้าย การแสดงออกถึงนามธรรมในความหลงใหลของความรักในรูปแบบต่างๆ ที่จะนำเราไปดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังผ่านผลงานศิลปะที่น่าประทับใจผลงานศิลปะในนิทรรศการ "Rhapsody of Romance" นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานชิ้นเอกของ Pierre-Auguste Renoir 'Lovers' 1875, Santiago Rusignal 'A Romance' 1894, และ Gustav Klimt 'The Kiss' 1907-1908 นอกจากนี้นิทรรศการยังรวบรวมอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายเกี่ยวกับความรักทั้งในบทกวี ดนตรี ภาพยนตร์ และชีวิตประจำวัน โดยได้นำรูปหัวใจอันเรียบง่าย และใบ Clover ที่เป็นสัญลักษณ์ของความกรุณาและความโชคดี มาเป็นเครื่องหมายในผลงานศิลปะของ Collection นี้ และยังได้ใช้เทคนิคสื่อผสมและการพ่นสีสเปรย์เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในงานศิลปะ โดยผสมผสานกลิ่นอายของ Pop Art และ Abstract Expressionism อย่างลงตัว แต่ยังคงรักษาลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินไว้Aimi Kaiya ศิลปินหญิงไทยคนแรก และคนเดียวที่ได้รับรางวัล First Place Award for Chianciano Biennale 2022 ในสาขา Abstract Artwork และได้รับคัดเลือกนำผลงานไปจัดแสดงในงาน Chianciano Biennale 2022 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะในงาน London Art Biennale 2023 ณ Chelsea Old Town Hall อันเก่าแก่ในกรุงลอนดอนอีกด้วย Aimi Kaiya เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่เรียนรู้งานศิลปะด้วยตัวเอง อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย สำเร็จการศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิกในระดับชั้นปริญญาตรี แรงบันดาลใจของเธอมาจากสัญชาตญาณในวัยเด็กของเธอเอง เธอสร้างงานศิลปะให้เป็นเครื่องย้อนเวลาเพื่อแก้ไขอดีตและสร้างอนาคต เธอเริ่มวาดภาพเป็นกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจตัวเองและเรียนรู้วิธีแสดงออกถึงตัวตนภายในผ่านงานศิลปะ ต่อมาเธอได้พัฒนาความหลงใหลในการวาดภาพและตกหลุมรักสุนทรียศาสตร์ในงานศิลปะเธอเชี่ยวชาญด้านการวาดภาพบนผืนผ้าใบและกระดาษ ความชอบส่วนตัวของเธอคือ Contemporary Abstract Expressionism เธอชอบการทดลองกับสี เส้น และสัญลักษณ์ และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ สำหรับภาพวาดของเธอนั้นมีอะไรมากกว่าทางกายภาพ แต่เป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณ เธอชอบที่จะแสดงชัยชนะเหนือความยากลำบากในชีวิตผ่านงานศิลปะของเธอ แรงบันดาลใจของเธอมาจากความเรียบง่ายในชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมของเธอ เพลง ภาพยนตร์ ความทรงจำ และการสำรวจธรรมชาติก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ของเธอเช่นกันขอเชิญทุกท่านร่วมผจญภัยในอาณาจักรของความรักที่สวยงามและน่าทึ่ง เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังผ่านผลงานศิลปะที่น่าประทับใจในนิทรรศการ "Rhapsody of Romance" ณ ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1338 หรือ Facebook ICONSIAM