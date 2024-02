“เก๋ ชลลดา” โพสต์ซึ้งครบรอบแต่งงาน 4 ปี “ไฮโซพร้อม” ขอบคุณความรัก ความสุขที่มีให้ทุกวัน ชัดเจนเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวาน

เรียกว่าเป็นคู่สามี ภรรยาคนดังที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครบเครื่องสวย หล่อ รวย และมากความสามารถ สำหรับคู่ของนางแบบ พิธีกร นักแสดงสาวและสามีล่าสุดสาวเก๋ ชลลดา ก็ออกมาเปิดโมเมนต์ย้อนอดีตกลับไปวันวิวาห์แสนหวาน เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบแต่งงาน 4 ปี ด้วยแคปชั่นสุดซึ้งกินใจเกินบรรยายว่า“20/2/20-20/02/24“I truly believe I’ve made numerous mistakes throughout my life... but one thing I’ve never regretted is having you as my beloved Mr. Right, @promsirisant. Thank you for every day. Happy 4th anniversary to us, @kpetietheknot! ”“เก๋มั่นใจเลย ว่าเก๋ต้องเคยทำสิ่งผิดพลาดมานับครั้งไม่ถ้วน… แต่สิ่งเดียวทึ่เก๋มั่นใจว่า ไม่ผิดเลย…. คือ การมีพร้อมเป็นคู่ชีวิต ขอบคุณสำหรับความรัก ในทุกๆวันนะคะพร้อม ทุกภาพความสุข มันยังชัด เหมือนพึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลย #kpetietheknot #kpe4thanniversary #mybetterhalf #youmeantheworldtome “ท่ากลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามาส่งอิโมจิรูปหัวใจ และคอมเมนต์แสดงความยินดีในวันครบรอบแต่งงานอย่างท่วมท้น