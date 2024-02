“แคท ซอนญ่า“ อวดโฉมลูกสาวตั้งชื่อสุดเก๋ ”น้องดริญ่า“

เปิดปุ๊บติดปั๊บสำหรับ “แคท ซอนญ่า สิงหะ” หลังจากสละโสดปุ๊บก็ตั้งครรภ์ปั๊บ ล่าสุดให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อย โดยเจ้าตัวอุ้มลูกมาอวดโฉมลงโซเชียลครั้งแรก พร้อมข้อความว่า“Hello, world! meet the new love of our lives, baby girl Darin Dariya Bunyalak. We love you so much our little angel, you are going to be surrounded by so much love everyday from our family. 🤍👼🎀 ( สวัสดีชาวโลก! ขอเชิญพบกับความรักครั้งใหม่ของชีวิตเรา เด็กหญิงตัวน้อย ดาริน ดริญ่า บุญญลักษม์ เรารักหนูมากนะนางฟ้าตัวน้อยของพวกเรา หนูจะถูกรายล้อมไปด้วยความรักมากมายในทุกๆวันจากครอบครัวของเรานะคะ )น้อง ดาริน ด.ญ. ดริญ่า บุญญลักษม์ มาเเล้วค่ะ รักนะคะ#DarinDariya”งานนี้ทั้งเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาชื่นชมความน่ารักน่าชังของหนูน้อยกันเพียบทีเดียว