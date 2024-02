“นิวเคลียร์” เขินม้วน ได้แฟนหล่อ - รวย ขอใจฟูบ้างเถอะ! ตั้งแต่เลิก “เพชรจ้า” มั่นใจคนนี้ที่สุดแล้ว

ทำเอาฮือฮา หลังจากเปิดตัวคบหวานใจทายาทหมื่นล้านแห่งอาณาจักรแกรนด์โฮม ในวันวาเลนไทน์ ล่าสุดในงาน Viu เชิญร่วมงาน Thanks Press Dinner with The Outing (ทริปซ่อนชู้) พบนักแสดงซีรีส์ ทริปซ่อนชู้ The Outing สาวนิวเคลียร์ก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ รับหมดเปลือก เป็นคนที่มั่นใจที่สุดแล้ว ตั้งแต่เลิก“(วาเลนไทน์หวาน?) ก็ดีค่ะตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นดารา เรามองไปเห็นว่าผู้ชายคนนี้มองเรา หันไปกี่ทีก็สบตาอยู่ได้ คืนนั้นเลยประมาณตีหนึ่ง เขาก็ส่งข้อความมาในไอจี ไอจีเขาก็ไม่มีรูปโปรไฟล์ ล็อก มีรูปอยู่ประมาณ 20 รูป เขาไม่เล่นโซเชียล เขาก็บอกว่าชื่อบ๊อบบี้นะ ที่เจอกันเมื่อคืน เราก็โอเคๆเราเห็นว่าเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อน ก็เลยตอบ หลังจากวันนั้นเขาทักข้อความทางไอจีมาทุกวัน 3 เดือน โดยที่เราตอบบ้าง ไม่ตอบบ้าง เราไม่ได้ชอบเขาเลย แล้วก็มีไปเจอบ้างเพราะเราไปกับเพื่อนเราก็เลยเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วกลายเป็นว่าเขาชอบเราที่เราเป็นเราทุกอย่าง หลังจากนั้นเขาก็จีบมาเรื่อยๆ ค่ะ”ชนะใจเพราะเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติ สายรุก จีบแบบไม่อายใคร“ตามไปที่งานทูมอร์โรว์แลนด์ (เทศกาลดนตรี) ปีที่แล้ว ก็มีโอกาสอยู่กับเขามากขึ้น แล้วก็ได้เห็นเขาในมุมต่างๆ ได้ลองเปิดใจมองเขาในอีกแบบนึงบ้างเขาเป็นสายรุกเลยๆ เอาใจด้วยค่ะ”ไม่ได้มองที่ฐานะครอบครัวฝ่ายชาย ลั่นอีกฝ่ายก็รู้ตนเคยแต่งงาน มีลูกแล้ว นั่งรูดดูไอจี 2 ชม. ย้อนไปดูรูปแรก“มันเป็นธุรกิจครอบครัวเขา เพื่อนเราก็บอกตั้งแต่แรกๆ ที่เขามาจีบแล้วว่า เขาทำงานอะไร แต่เราก็ไม่ได้สนใจ อย่างที่บอกเราไม่ได้มองเขาตรงนั้นเขาก็สืบเลย คือคนอะไรจะมานั่งบอกว่า เธอๆ เราไปนั่งรูดไอจีเธอ 2 ชั่วโมงไปถึงรูปแรกๆ เขาเป็นคนพูดตรงๆ ทำอะไรก็ไม่เก๊ก ไม่อาย เขาก็ไม่ติดอะไร”ไม่บอกฝ่ายชายจะโพสต์ลงไอจี ทำเอาช็อก“ไม่บอก เซอร์ไพรส์คือเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการ หลังจากนั้นคนก็โทร.มาหาเขาทั้งวัน เขาก็ตกใจ แต่ที่เปิดเขาก็โอเค แฮปปี้ ไม่มีอะไรต้องปิดอยู่แล้ว”ได้แฟนหล่อ รวย ขอใจฟูบ้างเถอะ ไทก้าชอบ แต่บอกเพื่อนแม่“ขอใจฟูบ้างเถอะ ไม่ได้ใจฟูมาตั้งนาน (จะหวานกว่านี้?) ไม่รู้ค่ะ เขาก็บอกว่าเขาไม่มีโปรโมชั่น เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่แรก น้องไทก้า(ลูกชาย)เขาก็จะ เอ๊ะ..หม่ามี๊เจอเพื่อนคนนี้บ่อย เพื่อนสนิท ไม่ได้มีคำถามอะไรค่ะ พี่เพชรบอกว่าเคยเจอ เพราะเขามาเล่นที่บ้านกับไทก้า เขาก็มาเจอพี่เพชร เขาก็โอเคค่ะ เราก็สกรีนมาแล้วระดับนึง ก็โอเคแหละ เขาน่ารัก”อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆ มีข่าวดีอีกครั้งก็ไม่ติด“ถามว่าคิดถึงอนาคตไหมคือเขาก็บอกเสมอว่าเราคือความสุขของเขา เวลาอยู่กับเราเขาก็มีความสุข”ไม่หวงความแซบ เป็นตัวเองได้เต็มที่“ไม่เลย เขาให้เราเป็นตัวเองเต็มที่ เขาก็ชมตลอดเวลา เราแต่งตัวอะไร เรามั่นใจอยู่แล้ว ก็สวย วันไหนเซ็กซี่ก็สวย ชมเก่ง ปากหวาน แต่เราก็ชอบไง ไม่ต้องมาแอ๊บแอ้ชมก็ชมเลย”ฝากบอกสื่อชื่อเล่นว่าแกร่ง ไม่อยากให้เรียกบ๊อบบี้ แต่ไม่ทันแล้ว“รู้คนเรียกบ๊อบบี้ไปหมดแล้ว แต่บ๊อบบี้ไปแล้วก็บ๊อบบี้ไปเถอะ คือตอนไปเรียนนอกคนออกเสียงไม่ถูก ก็เลยเป็นบ๊อบบี้ (ต้องใช้ว่าไฮโซแกร่ง?) อย่า ไม่ต้องไฮโซ เขาไม่ไฮโซเลย ถามว่าพอมีข่าวเป็นแฟนทายาทหมื่นล้านเกร็งไหม โห..ไม่ถึงขนาดนั้น มันก็เป็นของที่บ้านเขา เขาก็งงว่าแปลกดี แม่เขาก็โทร.มาคุยกับเขาว่า โห..ขนาดนั้นเลยหรอ ลงขนาดนี้เลยหรอ”เจอคุณพ่อฝ่ายชายแล้ว ลั่นเขายังไม่ได้ขอเป็นแฟน“มีไปเจอคุณพ่อเขาแล้วค่ะเราเป็นผู้หญิงไม่เร่งรัดใครอยู่แล้ว แต่ลงรูปก่อนเฉย คือนิวไม่มีฟิลลิ่งอยู่ด้วยแล้วอบอุ่น นั่งดูทีวีด้วยกันเฉยๆ ก็มีความสุขแล้ว ไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานมากแล้ว”