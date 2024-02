คุณพ่อป้ายแดง “แจ็ค แฟนฉัน” ร่วมแจม ลิ้นติดโปรแฟร์‘67 “ก้อง-ท็อป” อัพเลเวลความอร่อยขั้นเทพ ร้านดัง ร้านเด็ด ช้อป ชิม อิ่ม จุกๆ

เปิดตลาดแล้วจ้า!! สายชิม สายกิน สายช้อป รีบมามุงใน งานของคู่ซี้เปิดตลาดรวมเมนูเด็ด อร่อยแซ่บพิเศษ คูณสอง ไม่ว่าจะคู่หวาน หรือ คู่เผ็ด ก็จับคู่เมนูเด็ดให้อิ่มหนำสำราญ ในราคาสบายกระเป๋า แบบจัดหนักจัดเต็ม ปักหมุดเตรียม ช้อป ชิม ในวันที่ 22 - 28 ก.พ. 67 บริเวณ M GRAND HALL และ M FASHION HALL 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคงานนี้ ก้อง ปิยะ เช็คลิสต์ความอร่อย แซ่บสุด! ชวน แจ็ค แฟนฉัน ว่าที่คุณพ่อป้ายแดง มาร่วมแจมเปิดตลาด ช้อป ชิม ร้านเด็ดเจ้าดังอัพเลเวลความอร่อยเต็มพื้นที่ ละลานตา กว่า 1,000 เมนู!! อาทิ Brandnew Field Good by เป๊ก & นิว,น้ำพริกป้าแว่น by ษา วรรณษา,มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ, จุ๋ยก้วย หลี่ชิมเฮีย เบญจรงค์โรตีชาชักปัตตานี, ครัวอรัญญา ขนมจีน, เค้กวิเศษแฟมิลี่, ขาหมูนครปฐม, หมูสะเต๊ะมังกรทอง, รัชฎาลุยสวน, LYN เส้นหมี่ไก่ฉีก, ลูกชิ้นเมืองกระบี่ & ขนมไข่เมืองนนท์,เฮียหงี เยาวราช,ขนมเปี๊ยะ บ้านขนมไทยคนงาม, Chef's Table To Delivery chef GOR, ลูกชิ้นมาดาม N เดนมาร์ก, กะหรี่ปั๊บสูตรแชมป์ประเทศไทย, ข้าวเหนียวมูนบ้านพุ่มหิรัญ และอีกหลายร้านดังไม่ว่าจะ คู่โน้น!! คู่นี้!!! หรือคู่หนุ่ม แจ็ค แฟนฉัน ที่เพิ่งประกาศข่าวดีว่าที่คุณพ่อป้ายแดง มาร่วมเชิญชวน กับเมนูคาวหวาน ของกิน ของฝาก ของทานเล่น ผลไม้สด ที่จับคู่มาให้เหล่านักช้อป นักชิม ได้เลือกสรรความอร่อยกันแบบฟินๆ กินอิ่มไม่พอ ต้องช้อปต่อไปฝากคนในครอบครัว แบบจุกๆ จ้าขอย้ำ !!! วันที่ 22 - 28 ก.พ. 67 บริเวณ M GRAND HALL และ M FASHION HALL 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคพลาดไม่ได้ ของอร่อย ราคาดี แน่นเต็มพื้นที่แน่ๆ จ้า…