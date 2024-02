“นนน กรภัทร์, น้ำตาล ทิพนารี, แจน พลอยชมพู” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ “ลาเนจ ประเทศไทย” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน แท็กทีม “มาร์ค ภาคิน” ชวนแฟน ๆ มาจอย Laneige Family พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

อีกกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่มากความสามารถ แถมมีสไตล์โดดเด่นเป็นไอดอลของคนเจนซี “นนน กรภัทร์, น้ำตาล ทิพนารี” และ “แจน พลอยชมพู” จนล่าสุดถูกแบรนด์ “ลาเนจ” (Laneige) ประเทศไทย คว้าตัวมาเป็น พรีเซ็นเตอร์ แบบต่อเนื่องสองปีซ้อน โดยจัดงาน “Laneige Playground” เพื่อฉลองอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ครีมบำรุงผิว Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Cream งานนี้ยังแท็กทีมหนุ่มไอดอล Friend of Laneige “มาร์ค ภาคิน” ที่จะมาชวนดูแลผิวในสไตล์วัยรุ่น คนรุ่นใหม่กันแบบอินเทรนด์อย่างสนุกสนาน ณ เอ็มสเฟียร์ แกลเลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567โดยบรรยากาศในงาน “Laneige Playground” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ครีมบำรุงผิว Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Cream ได้เนรมิตเอ็มสเฟียร์ แกลเลอรี่ ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนาน Laneige Playground ที่ได้มาทดลอง Water Bank Blue Hyaluronic Cream สูตรปรับปรุงใหม่ ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งหมด 3 สูตร ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพผิวของคนรุ่นใหม่ ก่อนจะถึงช่วงไฮไลท์กับการแนะนำทีม Laneige Thailand Presenters นำโดย “นนน -กรภัทร์ เกิดพันธุ์” ศิลปินหนุ่มสุดฮอต ที่งานนี้มาโชว์มินิคอนเสิร์ตให้แฟนๆ แบรนด์ลาเนจได้เพลิดเพลินกัน จากนั้นตามมาด้วยเหล่าหนุ่มสาวไอดอล เป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่มีความสุขและสนุกสนานกับการดูแลตัวเอง ได้แก่ “น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒโนดม” ตัวแทนของหญิงสาวหวานที่ต้องการการดูแลผิวอย่างผิวผสม “แจน-พลอยชมพู ศุภทรัพย์” ตัวแทนของหญิงสาวที่ต้องการการปรนบัติผิวอย่างอ่อนโอน และ “มาร์ค-ภาคิน คุณาอนุวิทย์”ชายหนุ่มผู้ที่ต้องการการดูแลปกป้องจากปัญหารอยแดง ซึ่งแต่ละคนนอกจากจะมาช่วยแชร์เทคนิคการดูแลผิวแล้ว ยังได้มาร่วมทำกิจกรรมกับแฟนคลับแบรนด์ลาเนจกันอย่างสนุกสนาน“นนน กรภัทร์” พร้อมด้วย “น้ำตาล ทิพนารี” และ “แจน พลอยชมพู” เล่าความรู้สึกที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ Laneige ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็น พรีเซ็นเตอร์ของ Laneige ต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว และยังมี “มาร์ค ภาคิน” มาร่วมเป็น Friend of Laneige เหมือนมาเป็น Laneige Family และดีใจที่จะได้ร่วมงานกับทางแบรนด์ลาเนจอีกเพราะมีแต่กิจกรรม รวมถึงแคมเปญที่น่าสนใจและสนุก อยากขอฝากผลิตภัณฑ์ของลาเนจ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลผิว ดูแลตัวเอง”ร่วมสัมผัส Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Cream สูตรปรับปรุงใหม่ ช่วยเติมความชุ่มชื้นคืนความสดใสเพื่อสุขภาพผิวดีสำหรับทุกคน ที่เคาเตอร์ลาเนจทุกสาขา หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติม Laneige Thailand Official ทุกช่องทาง#LaneigeThailand #LaneigePlayground #WaterBankCream