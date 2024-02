"เทย์เลอร์ สวิฟต์" ออกจอ 54วิ/428 ล้านบาท กับชัยชนะเหนือ "คานเย่ เวสต์"

เพราะจากเหตุการณ์แรกกระทั่งมาถึงวันนี้ข่าวความบาดหมางไม่กินเส้นกันของทั้งสองก็ยังคงมีออกมาให้เห็นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงล่าสุดในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบลว์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปด้วยย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเรื่องของทั้งสองนั้นเกิดขึ้นในงานประกาศผล MTV มิวสิคอวอร์ด ปี 2009 เมื่อคานเย่ได้ขึ้นไปแย่งไมค์เทย์เลอร์ที่คว้ารางวัลมิวสิคหญิงยอดเยี่ยมจากเพลง You Belong with Me มาพูดดิสเครดิตด้วยการบอกว่าจริงๆ แล้วคนที่ทำมิวสิควิดีโอได้ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือบียองเซ่ต่างหากปีถัดมาเทย์เลอร์ จึงเอาคืนในเพลง Innocent มีเนื้อร้องท่อนหนึ่งที่ต่อว่าคนอายุ 32 แต่ยังมีนิสัยทำตัวเป็นเด็กๆ ซึ่งใครก็รู้ว่าเจ้าตัวหมายถึง คานเย่ เวสต์ นั่นเองแต่ที่กลายเป็นข่าวฉาวใหญ่โตชนิดที่ทำให้ทั้งสองไม่มองหน้ากันและทำให้ทางด้านของเทเลอร์ สวิสต์ ต้องถูกเข้าใจผิดอยู่นานก็คือเหตุการณ์ในปี 2016 เมื่อ คานเย่ เวสต์ ปล่อยเพลง Famous โดยในมิวสิควิดีโอมีนักแสดงหญิงหน้าตาคล้ายเทเลอร์แก้ผ้าอยู่พร้อมเนื้อร้องท่อนหนึ่งที่ว่า I made that bitch Famous แปลเป็นไทยก็ประมาณว่า "ฉันเป็นคนทำให้อีนี่มันดัง"เรื่องนี้ทำนักร้องหญิงโกรธมาก ขณะที่คานเย่ยืนยันว่าก่อนทำเพลงเขาได้คุยกับเทเลอร์และขออนุญาตเธอแล้ว ส่วนนักร้องหญิงก็ยืนยันว่าเธอจะอนุญาตได้อย่างไร เพราะไม่เคยเห็นเนื้อร้องด้วยซ้ำขณะที่คิม คาร์เดเชียน ก็ออกมาช่วยสามีเธอด้วยการปล่อยคลิปเสียงยืนยันว่ามีการพูดคุยของทั้งสองจริงๆ ทำเอาหลายคนเข้าข้างฝั่งคานเย่ และมองว่าเทเลอร์ สวิฟต์เล่นบทนางเอกให้คนเห็นใจในตอนนั้นคนในโซเชียลต่างก็พิมพ์อิโมจิรูปงูเพื่อแซะว่าเทเลอร์คือนางงูร้าย เธอต้องอยู่กับข้อครหาดังกล่าวอยู่นาน กระทั่งปี 2010 ก็มีคลิปเต็มการสนทนาของเธอกับคานเย่ออกมาโดยในคลิปเทเลอร์ยินยอมให้คานเย่ร้องเพลงในท่อนอื่นๆ ก็จริง แต่ไม่ปรากฏว่าเขาได้มีการพูดถึงเนื้อร้องท่อนที่เป็นปัญหาเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ้าตัวแอบลักไก่ใส่ไปในภายหลังนั่นเองเรื่องเกาเหลาของทั้งสองเงียบๆ ไปกระทั่งล่าสุดในการแข่งขันซูเปอร์โบว์นัดชิงที่เทเลอร์เข้าไปเชียร์แฟนหนุ่ม “ทราวิส เคลซี” ก็มีรายงานว่าทางคานเย่เองพยายามที่จะแย่งซีนเธออีกครั้งด้วยการซื้อตั๋วที่นั่งด้านหน้าของนักร้องหญิงเพราะหากกล้องจับมาที่เทเลอร์ก็จะต้องเห็นเขาด้วยแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ดูเหมือนนักร้องหญิงจะเป็นฝ่ายชนะ เพราะมีรายงานว่าเธอได้ใช้เส้นสายทุกทางจนคานเย่ไม่ได้ที่นั่งดังกล่าวขณะที่ตัวเธอเองนอกจากจะได้ฉลองชัยชนะของแฟนหนุ่มแล้ว มีรายงานว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้ได้จับภาพมาที่เธอรวมเป็นเวลาถึง 54 วินาที ซึ่งหากคิดเป็นเงินจะมีมูลค่าประมาณ 428 ล้านบาทเลยทีเดียว