“Feelgood Bangkok” ร่วมกับ “h8” จัดพิธีบวงสรวงขอพรซีรีส์ “อายุมั่นขวัญยืน” ผู้บริหาร-ผู้กำกับ-ทีมนักแสดง ร่วมงานอย่างอบอุ่น

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ ที่จะเรียกรอยยิ้มผสมความฟินและทำให้การรอคอยใครสักคนอบอุ่นหัวใจ “อายุมั่นขวัญยืน” (1000 Years Old) ซึ่งถือเป็นซีรีส์เรื่องแรกของค่าย Feelgood Bangkok ร่วมกับ h8 เตรียมลงจอ ทุกวันพุธ เวลา 22:45 น. ทางช่อง 3 และเวลา 23.30 น. ทาง WeTV เริ่มวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. นี้ผู้อำนวยการสร้าง คุณศิริลักษณ์ พรศิริพันธุ์ บริษัท ฟีลกู๊ด แบงค็อก จำกัด ร่วมด้วย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, คุณอธิชา ขวัญคง Project Coordinator WeTV, คุณปฏิพล นาคะประเสริฐกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ คุณฟาติมา เลิศศิรบวรชัย Account Executve & Music licensing Coordinator คุณภานุเดช สุขกระจ่างกุล Marketing Communication Manager จาก What The Duck จัดพิธีบวงสรวงขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับซีรีส์ “อายุมั่นขวัญยืน” (1000 Years Old) ณ ลานพระพิฆเนศ หน้าศูนย์การค้า ยูเนี่ยนมอลล์ งานนี้ แชมป์ วีรชิต ทองจิลา ผู้กำกับมากฝีมือที่เคยสร้างปรากฏการณ์ตำนานความจิ้นและฝีมือการกำกับในซีรีส์ชื่อดังอย่าง คั่นกู, คุณแม่วัยใส, พี่จะตีนะเนย ฯลฯ ยกทัพนักแสดงนำ อาทิ เชน ณัชพล ชีวะปัญญาโรจน์ , โอปอล กฤษภาฑร ชวัลวัชรากร, บอส ณัฐกิตติ์ สังวรกิจฤชัย, บอย YourMOOD ฯลฯ มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีเหล่าแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจติดตามลุ้นเรื่องราวความรักของ แวมไพร์อายุยืน กับมนุษย์โลกผู้แสนธรรมดาได้ในซีรีส์ “อายุมั่นขวัญยืน” (1000 Years Old) ทุกวันพุธ เวลา 22:45 น. ทางช่อง 3 และ เวลา 23.30 น. ทาง WeTVติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/feelgoodbangkok#อายุมั่นขวัญยืน #1000YO#FeelgoodBangkok