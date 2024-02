ปังไม่ไหว! 3 พระเอกซีรีส์วายสุดฮอต “ฟอร์ด ฐิติพงศ์, Nat Chen” และ “โคเฮย์ ฮิงุจิ” (Higuchi Kouhei) บินลัดฟ้าร่วมงาน SEOUL FASHION WEEK 2024 ณ ประเทศเกาหลีใต้

จบลงไปแล้วสำหรับ '2024 F/W Seoul Fashion Week (SFW)' งานแฟชั่นโชว์ที่จัดขึ้นกลางกรุงโซล เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับแฟชั่นฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึง และในงานนี้ได้รวบรวมทั้งงานแสดงแฟชั่นโชว์จากแบรนด์แฟชั่นเกาหลีใต้ และกิจกรรมต่างๆไว้อีกมากมายและในครั้งนี้นับเป็นการรวมตัวของ 3 พระเอกซีรีส์วายสุดปังมาไว้ในงานเดียวกัน ทั้ง “ฟอร์ด-ฐิติพงศ์” พระเอกซีรีส์วายไทยสุดโด่งดังจากเรื่อง Love in the air ที่ได้เป็นตัวแทนของแบรนด์ Maison Nica ประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ร่วมถึงหนุ่ม “Nat Chen” พระเอกซีรีส์วายไต้หวันจากเรื่อง KISEKI: Dear To Me และหนุ่ม “โคเฮย์ ฮิงุจิ” อีกหนึ่งพระเอกซีรีส์ญี่ปุ่นจากเรื่อง My Personal Weatherman (2023) ที่ได้บินลัดฟ้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ Maison Nica '2024 F/W Seoul Fashion Week (SFW)' ซึ่งจัดขึ้นที่ Dongdaemun Design Plaza (DDP) ในกรุงโซลเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันซึ่งการปรากฏตัวของทั้ง 3 พระเอกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนคลับได้เป็นอย่างมาก และทั้ง 3 คนก็ได้สร้างทรงจำดีๆสำหรับการมาเจอกันในครั้งนี้อีกด้วย