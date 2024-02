ฟังเพลิน ฟังฟรี “เทศกาลดนตรีในสวน” ครั้งที่ 31 ลานหน้าศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

อำนวยเพลงโดยร่วมด้วยนักร้องรับเชิญและบรรเลงโดย วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) โดยมีเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ รายการเพลงประกอบด้วย บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิก ละครเพลง และเพลง ยอดนิยมร่วมสมัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจร่วมรับชมและฟังการบรรเลงเพลงอย่างคับคั่งเต็มพื้นที่ลานหน้าศาลาภิรมย์ภักดี รายการเพลงที่บรรเลง ประกอบด้วย William Tell Overture, King of Peace, เพลงพระราชนิพนธ์ไร้เดือน (No moon), The best of Billy Joel Medley, She, Strauss: Chinese Galop, อยู่ๆ ก็มาปรากฏตัวอยู่ในหัวใจ, ฟ้ายังฟ้าอยู่, Tchaikovsky: Waltz from Sleeping Beauty, ฤดูที่แตกต่าง, My Way, Tribute to Victor Young, Millions dream, ฉันจะฝันถึงเธอ, Prelude to Moulin Rouge, Come What May (duet) และ Strauss: Radetsky Marchสำหรับเทศกาลดนตรีในสวน ปี 2567 ครั้งที่ 31 จัดแสดงทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เทศกาลดนตรีในสวน เป็นโครงการกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตที่ให้ความบันเทิงสำหรับประชาชนทั่วไปให้เข้าชมในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดขึ้นในสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนลุมพินี สวนสมเด็จย่าฯ และอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งเป็นการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีในสวนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 31 ปีโครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง วัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ตอบสนองความต้องการของคนกรุงเทพ ได้รับความนิยม และความชื่นชมจากสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ