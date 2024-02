“ณเดชน์ - แอนโทเนีย” ร่วมแสดงความยินดีผู้นำด้านหัตถการเสริมความงาม งานฉลองครบรอบ 9 ปี เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย

​บริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย จัดงานฉลองความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 9 กับงาน 9th Merz Aesthetics Gala Haus of Heroes โดยได้เนรมิตห้อง Crystal Hall โรงแรม The Athenee ให้กลายเป็น “บ้านเลขที่ 9 Haus of Heroes” ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นเพื่อต้อนรับเหล่าฮีโร่ในชุดกาวน์กับค่ำคืนสุดพิเศษ ที่เป็นจุดกำเนิดของความงาม ความดูดี และความสำเร็จ สู่ความเป็นผู้นำธุรกิจหัตถการเสริมความงาม พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้คนไทยอย่างยั่งยืน​โดยภายในงานได้มีการประกาศเกียรติคุณให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและพาร์ทเนอร์จากคลินิกความงามชั้นนำทั้งจากประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ในหลากหลายสาขา นอกจากนี้ก็ยังมี นักแสดง ศิลปิน และเซเลบริตี้ชื่อดังระดับประเทศ มาร่วมมอบความความสุขและรอยยิ้มให้กับแขกที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมี “โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” ร่วมเล่นเปียโนและขับกล่อมเพลงเพราะๆ ในรูปแบบ Piano & I จัดเต็ม ร่วมแจมกับพระเอกซุปตาร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” พร้อมโชว์เสียงอันทรงพลังกับนักร้องตัวแม่ “แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น” และตื่นตาตื่นใจไปกับนางงามระดับโลก “แอนโทเนีย โพซิ้ว” รองอันดับ 1 MISS UNIVERSE 2023 ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รวมถึง “จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ” และ “แบม-ปิติภัทร คูตระกูล” ก็มาร่วมทำหน้าที่พิธีกรภายในงานด้วย ก่อนจะปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “ลิฟท์ – ออย” และ “มอส ปฏิภาณ”