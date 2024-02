รวมความน่ารัก เหล่าทาสและเจ้านายสี่ขา Valentine's Day Central Westville x Praew “You are my valentine เพราะเธอคือ ความรัก”

สมเป็นอีเว้นต์วาเลนไทน์ที่ใจฟู เพราะเต็มไปด้วยความน่ารักของเหล่าทาสและเจ้านายสี่ขาเลย สำหรับงาน Central Westville x Praew “You are my valentine เพราะเธอคือ ความรัก” งานที่อัดแน่นด้วยความรัก จากการร่วมมือกันของ เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ และ นิตยสารแพรว ชวนคุณ และเพื่อนซี้สี่ขา มาทำกิจกรรมเติมความรักด้วยกันในวันวาเลนไทน์พร้อมส่งต่อความสุขให้กับ 'มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (สมทบทุน ผ่านบัญชี โครงการแพรวแชริตี้ เลขบัญชี 116 – 4 – 58459 - 9)ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ชั้น Gสำหรับกิจกรรมในงานนี้อัดแน่นไปด้วยแอคทิวิตี้ที่น่าสนใจ อาทิ น้องหมาสุดน่ารักจาก Axotic cafe, D.I .Y จี้ปลอกคอสุดคิวต์, เพ้นต์ถ้วยชามเซรามิก, อาหารโฮมเมดสำหรับน้องหมา, ชวนเหล่าทาสลิ้มรสคุกกี้จาก The Rolling Pinn และพลาดไม่ได้กับมุม Photoshoot ถ่ายปกกับนิตยสารแพรว พร้อมคอสตูมจาก Glitter Pooch พร้อมรับรูปสวยๆ จากเครื่องปริ้นท์ Canon กลับบ้านด้านกิจกรรมบนเวทีพบกับช่วง PET TALK พูดคุยกับคุณอัญ-กัลณัฏร์ชา ตรีวรพันธ์ เจ้าของ Asia Empire Animal Hospital ซึ่งเป็นอดีตผู้ป่วยซึมเศร้าที่หายจากโรคได้เพราะน้องแมวบำบัด พร้อมพบกับ น้องไทเกอร์ และน้องหนำเลี๊ยบอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ตื่นเต้นคงหนีไม่พ้นRED CARPET ขบวนของเหล่าทาสและเจ้านายสี่ขา คุณสุภิชา ปวีณพงษ์พัฒน์ กับ น้องมะลิ,คุณยุทธภูมิ แก้วเข้ม กับ น้องหมูทะและน้องเป๊ปซี่,คุณอัญ-กัลณัฏร์ชา ตรีวรพันธ์ กับน้องไทเกอร์และน้องหนำเลี๊ยบ,คุณกอล์ฟ-สุรัมภา หยกโชติสกุล กับ น้องชาล็อต, คุณไบรอัน ชิน กับน้องนิวเยียร์,คุณพลอยฝน-เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ กับน้องดัมมี่,คุณญี่ปุ่น-ธนัฐ ธนจิระชัย กับน้องอู่จี๊,คุณบิ๊ว-วิมลทิพย์ จารุกิจพิพัฒน์ กับน้องจูโน่ และ โฮจี,คุณเพชร-เพชรรัตน์ ศฤงคารเจษฎา กับน้องอาร์เธอร์,คุณเมนี่-ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์ กับน้องฟูลมูน, คุณกฤษณะ หงษ์ศิริกุล และ กฤษณา ชูพรหมแก้ว กับแมวอินฟลูเอนเซอร์เสี่ยทรัฟเฟิล,ขวัญข้าว-อิงค์อัณณ์ รุ่งเรืองโชคหิรัญ กับน้องดอลลาร์ ,คุณพีช-กานต์พิชชา เกียรติขจรฤทธิ์ กับน้องคาซ่า,คุณปอย อัญธิญาน์ อธิคีรีวัฒน์ หมา กับน้องไมโล,คุณน้ำ-ชดาเกตุ กลัดทิม กับน้องโจจิ,คุณตั๊ก-อิสริยภรณ์ หิรัญประทีป กับน้องข้าวเหนียว ,คุณยูโด-ภัทรวดี จิตประไพ จากเพจ The Fluffy Bears กับน้องปุยปุย,คุณมธุนาฏ ซอโสตถิกุล กับน้องโจลี่ และปิดท้ายแบบฟินๆ ด้วย มอส-ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐและ แบงค์ มณฑป เหมตา ที่มากับน้องจูหลงนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังยังมาแชร์ มอส-ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ,แบงค์ มณฑป เหมตา,โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ และ บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย มาแชร์ความน่ารักซนซ่าของเหล่าน้องๆ สี่ขา ส่งท้ายงานนี้อย่างชุ่มชื่นหัวใจ