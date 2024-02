ฟินไม่หยุด! “ZEAL-แหลม-NO ONE ELSE” เสิร์ฟเพลงดังรับวาเลนไทน์ กลางลมหนาว ในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

หวานสุด ฟินสุด และมันส์สุดกับคอนเสิร์ตในค่ำคืนแรก งาน International Balloon Fiesta 2024 ที่ประเดิมกันด้วยศิลปินเพลงรัก อาทิ ZEAL, แหลม สมพล, PAE SAX, ออย จิรา & ป่าไม้, NO ONE ELSE แต่ละวงเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่เพลงรักทั้งนั้น โดยเหล่าศิลปินร่วมสร้างสีสัน ขนเพลงรักเพราะๆ ให้แฟนๆ ได้ดื่มด่ำกับความโรแมนติกท่ามกลางอากาศเย็นสบายกลางหุบเขา ณ สิงห์ปาร์ค เชียงรายเรียกว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยมากๆ กับเทศกาลบอลลูนนานาชาติ International Balloon Fiesta 2024 ครั้งที่ 6 โดยปีนี้ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จับมือกับพันธมิตรต้อนรับเทศกาลแห่งความรักไปกับกิจกรรม บอลลูนเลิฟ-บอกรักบนฟ้า สุดพิเศษสำหรับคู่รัก ที่ได้ขึ้นบอลลูนไปกระซิบรักพร้อมชมวิวขุนเขาของจังหวัดเชียงรายแบบเต็มตา 360 องศา และเช่นเคย เทศกาลพิเศษแบบนี้ หลายคู่รักถือฤกษ์ดีจูงมือจดทะเบียนสมรสสุดหวานชื่น จดทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ร่วมชมความสวยงามของบอลลูนนานาชาติกว่า 30 ลูก จาก 11 ประเทศทั่วโลกเป็นของแถม โรแมนติกขนาดนี้ใครพลาดต้องรออีกหนึ่งปีเลยนะเออส่วนคู่รักคู่ไหนที่ยังไม่ถึงฤกษ์จดทะเบียน แต่อยากเสพบรรยากาศโรแมนติกในงานบอลลูน ก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมให้เลือกเติมหวาน ทั้งซุ้มอาหารกว่า 50 ร้านอร่อยจากทั่วประเทศ และกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษในงานกับการแสดงโขนกลางแปลงชุดใหญ่เรื่อง รามเกียรติ์ จากกลุ่มศิลปินวังหน้า (เฉพาะวันที่ 16-17 ก.พ.)ใครพลาดคอนเสิร์ตในค่ำคืนแรกไม่ต้องนอยด์ เพราะอีก 4 คืนที่เหลือ ไลน์อัพศิลปินปังปุริเย่ไม่แพ้ค่ำคืนแรก โดนค่ำคืนที่ 2 (วันพฤหัสฯ ที่ 15 ก.พ.) พบกับ SERIOUS BEACON, MEAN, THE MOUSSES, patrickananda, saran ค่ำคืนที่ 3 (วันศุกร์ที่ 16 ก.พ.) พบเจ้าพ่อเพลงรัก PAUSE, น้อย วงพรู, อะตอม, บุรินทร์ ค่ำคืนที่ 4 (วันเสาร์ที่ 17 ก.พ.) พบกับ แสตมป์, ETC, SARAH, DOUBLE BAM, JIXGO, ALIZ และค่ำคืนสุดท้าย (วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ.) พบกับ URBOYTJ, TIMETHAI, MAIYARAPเทศกาลบอลลูนนานาชาติ International Balloon Fiesta 2024 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้อนรับวันแห่งความรัก มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14-18 ก.พ. 2567 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย บัตรเข้างานราคาวันละ 200 บาท หรือบัตร 5 วันในราคา 800 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ Singha Park Chiang Rai ทุกแพลตฟอร์มโรแมนติกสุด สนุกสุดเหวี่ยงขั้นสุด และอิ่มอร่อยสุด เทศกาลความรักทั้งที ดีเวอร์ขนาดนี้ หนุ่มสาวพลาดไม่ได้น้าาาา#InternationalBalloonFiesta2024#เทศกาลบอลลูนนานาชาติ2567#SinghaParkChiangRai #Singha#SocialEnterprise #สิงห์ปาร์คเชียงราย#chiangrai #thailand#beautifuldestinations#amazingthailand #เที่ยวไทยเท่#ที่เที่ยวเชียงราย #มาเชียงรายต้องแวะ#hilightchiangrai #hilightthailand#landmarkchiangrai #mustgo