“เปิ้ล ไอริณ” นักการตลาดชั้นยอด “Passion” ความบันเทิงบนโลกโซเชียล

กลายเป็นท่อนฮุกที่ติดหู และร้องกันติดปากบนโลกโซเชียล คนดังและไม่ดังคัฟเวอร์กันสนุกสนาน หลังจากที่ได้ปล่อยเพลงใหม่อย่างเพลงที่เจ้าตัวยืนยันแต่งเอง 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 10 นาที แต่แค่เพียงข้ามวัน เพลงนี้ก็สร้างทั้งกระแสดรามา และความบันเทิงตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. คนไทยได้รู้จัก “Passion” เพลงใหม่ของ “เปิ้ล ไอริณ” ซึ่งเจ้าตัวเผยอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ยืนยันว่าแต่งเนื้อเพลงเอง 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาแค่เพียง 10 นาที!แต่ไม่ทันข้ามวัน เพลง Passion ก็ถูกจับโป๊ะทันที ว่าเหตุใดเพลงใหม่ของเปิ้ล ถึงได้มีเนื้อร้องและทำนองที่คล้ายกับเพลงดังอย่าง “Unstoppable” ของศิลปิน SIA นักร้องนักแต่งเพลงชาวออสเตรเลีย อีกทั้งเพลงของ SIA ก็ยังเป็นเพลงที่่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกอีกด้วยนอกจากนี้โซเชียลยังถอดเนื้อหาเพลงบางท่อนมาเทียบให้ดูกันชัดๆ โดยเฉพาะท่อนฮุกของเปิ้ล ไอริณ ที่บอกว่า “ปัญหาทำให้ฉันเติบโต จนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้ I am independent ทรงพลังดั่ง Ferrari ที่ไม่เคยคิดเบรก” ขณะที่เพลง Unstoppable ของ SIA มีท่อนที่ติดหูคนฟัง อย่าง “I'm unstoppable I'm a Porsche with no brakes (ไม่มีใครมาหยุดฉันได้ ฉันคือรถปอร์เช่ที่ไม่มีเบรก)” นอกจากนี้เอ็มวียังโดนจับผิดอีกว่าคล้ายกับเพลง DUU DU DUU DU ของ BLACKPINK และเพลง BUTTONS ของ PUSSYCATS DOLLS คล้ายขนาดนี้ ดรามาก็เริ่มปะทุทันที สรุปเปิ้ลแต่งเองหรือก๊อปเพลงสากลทั้งดุ้นกันแน่?หลังเกิดกระแสดรามา เปิ้ล ได้ออกมาโพสต์ข้อความฟาดกลับทันที อย่าเพิ่งตัดสินกับการได้ยินแค่ประโยคเดียว รวมทั้งเพลงนี้ ยังถือเป็นเพลงแรกในชีวิตที่แต่งมาจาก “การตื่นรู้” ในช่วงหนึ่งของชีวิต จากความทุกข์ ความเสียใจ จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือด เหมือนใช้หยดเลือดแทนน้ำหมึกในการเขียนเพลง แต่กลับมีบางคน พุ่งเป้า ไปที่คำถามว่า “ก็อปเพลงอื่นไหม” ยันทุกทำนองเพลง ล้วนมีรากฐานมาจากความรู้สึกนึกคิดที่คล้าย ๆ กัน และความหมายเพลงตน ไม่ได้เหมือนเขา อยากส่งต่อให้ทุกคนลอกข้อสอบ เหมือนบ่มยาวิเศษบำรุงกำลังใจ ใส่ถาดประเคนไปให้ แต่บางคนเลือกเทยานั้นทิ้ง แล้วถามว่าถาดเหมือนของคนอื่นมั้ย? รวมทั้งการขู่เตรียมเชือดคนด้อยค่าเพลงหลังกระแสดรามาบังเกิด คนดังในวงการ และดาวติ๊กต๊อก ต่างแห่คัฟเวอร์เพลง Passion ของเปิ้ล ไอริณ จนกลายเป็นกระแสไวรัล ถึงขนาดมีการแซวกันยับว่า คนคัฟเวอร์ร้องดีเกิน จนจำเวอร์ชั่นเดิม (ของเปิ้ล) ไม่ได้ เรียกว่ากระแสดังกล่าว กลายเป็นความบันเทิงในโลกออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ทำให้ยอดวิวเพลง Passion พุ่งจนฉุดไม่อยู่ ทะลุ 8 แสนวิว ภายในเวลาแค่เพียง 3 วันเท่านั้น นอกจากนี้เปิ้ล ไอริณปิดคอมเมนต์ไม่ให้ชาวเน็ตเข้าไปวิจารณ์ในพื้นที่ของตัวเองหลายคนรอการแก้เกมของ เปิ้ล ไอริณ หลังทัวร์ลงเจ้าตัวสนั่นในทุกแพลตฟอร์ม บางคนไม่กล้าคอมเมนต์ไม่ดีเพราะกลัวโดนฟ้อง ต่างก็เข้าไปเหน็บแนม ล้อเลียนเปิ้ลต่างๆ นานา ซึ่ง เปิ้ล ก็ได้เปิดใจถึงกระแสดรามา โดยเผยว่าจริงๆ แล้วเพลง Passion มี 3 เวอร์ชั่น แต่จงใจปล่อยเวอร์ชั่นแรกเพื่อดักชาวเน็ต เพราะรู้ดีว่าคนในโซเชียลชอบคิดว่าตนทำไม่ได้ แล้วชอบด้อยค่า รวมทั้งตัวเองเคยโดนคนอื่นก็อปปี้ ก็อยากรู้ว่าวันหนึ่งที่เมโลดี้ไปคล้ายกับเขา สังคมจะทำอย่างไรกับเรา สังคมจะใส่ใจเราไหม นอกจากนี้เปิ้ลยังเผยอีกว่า “จะเรียกว่าก๊อบปี้ก็ไม่ได้ มันเหมือนกับเอากลิ่นอายตรงนั้น มาทำให้มันอิมแพคกับทุกคน” พร้อมยันว่าตนเองรู้กฎหมายเปิ้ล ไอริณ ไม่ใช่สาวเซ็กซี่ที่ไร้สมอง เพราะแท้จริงแล้ว เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเซนต์มาร์ติน ประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นนักการตลาดชั้นยอด ที่รู้จักใช้ดรามา มาทำให้คนสนใจเพลง จนนำไปสู่กระแสไวรัลที่ส่งผลดีต่อเพลง ถึงแม้วันนี้เปิ้ลจะไม่ใช่นักร้องมืออาชีพ แต่ 3 เพลงของเปิ้ล ก็มีท่อนฮุกติดหู คนร้องได้ทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นเพลง เบนซ์สปอร์ต ในปี 2555 กับท่อน “เบาะข้างๆ มีคนนั่งหรือยังค้า” Money (ฟังแล้วรวย) ในปี 2566 กับท่อน “เงินเท่านั้นที่น็อก everthing” จนมาถึง Passion ในปี 2567 กับท่อนโดนใจชาวเน็ต “ปัญหาทำให้ฉันเติบโต จนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้”