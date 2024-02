"เดอะ ร็อก" ขาลง

หลัง Black Adams ที่เข้าฉายในปี 2022 เดอะ ร็อก ก็ยังไม่มีหนังใหม่อย่างเต็มรูปแบบออกมาเลยBlack Adams กลายเป็นงานล้มเหลวที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของ เดอะ ร็อกหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกในชีวิตของ เดอะ ร็อก เป็นงานที่ เดอะ ร็อก ตั้งความหวังว่าจะ “ชุบชีวิต” จักรวาลภาพยนตร์ DC ขึ้นมาอีกครั้งแต่สุดท้าย Black Adams กลับเป็นงานที่ “ตอกฝาโลง” จักรวาล DC เวอร์ชั่นเดิมไปเลยและหลาย ๆ คน ก็มองว่า เดอะ ร็อก มีส่วนที่ทำให้ Black Adams ด้วยการผลักดันอะไรตามใจตัวเอง เป็นคนกดดันให้ สตูดิโอ ไปตาม เฮนรี คาวิล กลับมา และยังเลือกที่จะเมินตัวละคร Shazam ตัวละครที่เป็นหมู่คู่ปรับคู่บุญของ Black Adams ตัวจริง ด้วยการแทบจะไม่เอ่ยถึง และไม่สร้างส่วนเชื่อมโยงใด ๆ กับหนัง Shazam เลย และยังไม่ได้ไปมีส่วนร่วมใด ๆ กับหนัง Shazam ทั้ง ๆ ที่หนังทั้งสองชุดเกี่ยวข้องกันโดยตรงด้วยสุดท้าย Black Adams ก็ล้มเหลว เฮนรี คาวิล ที่ประกาศ “รีเทิร์น” กลับมาเป็น ซูเปอร์แมน ก็ต้องออกจากบทนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขณะที่ DC ยุคใหม่ก็ประกาศว่าคงยังไม่มีการ “พัฒนา” โปรเจ็ค Black Adams ออกมาในระยะสั้น ๆ นี้หลังความล้มเหลว เดอะ ร็อก ดูเงียบ ๆ ไปเลย เดอะ ร็อก ไม่ได้ประกาศโปรเจ็คใหม่ออกมาอีกเลยในตอนนี้ มีข่าวว่า เดอะ ร็อก “สะเทือน” กับความล้มเหลวของตัวเองใน Black Adams ไม่น้อยเหมือนกันโปรเจ็คต่าง ๆ ที่เคยประกาศเอาไว้ทั้ง The King (หนังอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ กษัติตริย์ฮาวาย บ้านเกิดของ เดอะ ร็อก), San Andreas ภาค 2, Big Trouble In Little China ฉบับใหม่ ก็ดูเงียบ ๆ ไปหมดเลย ซึ่งเหตุผลหลักก็อาจจะมาจากการ Strike ด้วย แต่พอ Strike เลิกไป ข่าวของโปรเจ็คทั้งหมด ก็ยังดูเงียบ ๆ ไปอยู่ดีหลังเงียบ ๆ ไปพักใหญ่ เดอะ ร็อก ก็เริ่มขยับ และสิ่งที่ เดอะ ร็อก ทำ ก็คือ การกลับไปหาโปรเจ็ค “ของตาย” อย่างสิ่งที่แฟน ๆ คิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นได้แล้วอย่างการกลับไปเล่นหนัง Fast พร้อม เตรียมรีเทิร์นอย่างเต็มตัวใน Fast 11 และเตรียมพัฒนาโปรเจ็คหนังภาคเดี่ยวของตัวละคร Luke Hobbsการกลับไปร่วมงานกับ Disney ใน Moana โดยมีข่าวว่า เดอะ ร็อก อาจจะแสดงในฉบับคนแสดง แต่ล่าสุดมีการปะกาศฉายหนัง Moana 2 ในปีนี้ออกมาแล้ว (แต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่า เดอะ ร็อก จะกลับมาพากย์รึเปล่า)เดอะ ร็อก ยังเริ่มคุยถึงความเป็นไปได้ในการทำโปรเจ็คใหม่กับ A24 ใน The Smashing Machine’ กับ ผกก. ดัง Benny Safdieเดอะ ร็อก ยังเปลี่ยนจุดยืนทางการเมือง กลับไปเป็น “กลาง ๆ” แทนที่จะสนับสนุนเดโมเครตแบบชัด ๆ อย่างก่อนหน้านี้ อาจจะเพื่อหนีจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เรียกว่า “รุนแรงมาก ๆ” ในตอนนี้ ที่ไม่ว่าเลือกข้างไหน ก็มักจะโดนด่าอยู่ดี เดอะ ร็อก ยังกลับไปขึ้นเวทีมวยปล้ำอีกครั้ง ตั้งแต่กลางปี 2023 แล้ว ในตอนที่เกิด Strike ขึ้น (อาจจะเพราะตอนนี้นักแสดงรับงานอื่นไม่ได้ด้วย)แต่ล่าสุด เดอะ ร็อก ได้เลือกคืนสู่ WWE เต็มตัว ด้วยการไปนั่งเป็นบอร์ดของ TKO บริษัทแม่ของ WWE และเข้ามร่วมบริหารเต็มตัว ที่สำคัญ เดอะ ร็อก ยังประกาศกลับไปขึ้นเวทีใหญ่ Wrestle Mania ในฐานะคู่เอก โรมัน เรจ์น ใน Wrestle Mania ครั้งต่อไปผลที่ออกมาก็คือ โดนโห่ยับเยิน จน WWE ต้องตัดเสียงโห่ในเทปบันทึกภาพกระแสทางเน็ตคือ ด่ากันยับเยินที่ เดอะ ร็อก ดันตัวเองขึ้นมาเป็นคู่เอกใน Wrestle Mania แทนที่ Cody Rhodes แบบไม่สนอะไร ทั้ง ๆ ที่มีการปั้นเรื่องราวของ โคดี โรดส์ มาพักใหญ่แล้ว ก็เลยไม่รู้ว่ากระแสด่า และเกลียดชัง เดอะ ร็อก ในหมู่แฟนมวยปล้ำ จะลามไปมากกว่านี้ จนกระทบกับชื่อเสียงของ เดอะ ร็อก ในวงการหนังรึเปล่าสุดท้าย เดอะ ร็อก ทานกระแสไม่ไหว ต้องถอนตัวให้ Cody ปล้ำคู่เอกเหมือนเดิม แต่ก็ถือว่าเสียหายไม่ส้อยเหมือนกัน กับชื่อเสียงในฐานะ แชมป์มหาชน ที่ต้องมาโดนโห่ โดนแอนตี้ขนาดนี้ หรือว่านี่จะเป็น “ขาลง” จริง ๆ ของ เดอะ ร็อก แล้ว