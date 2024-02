"กระทิงซู่ปู้เลี่ยวฉิง" All's Well, Ends Well กำเนิดหนังตรุษจีน

ในช่วงแรก ๆ หนังตรุษจีนฮ่องกง ก็คือหนังฟอร์มใหญ่ทั่ว ๆ ไป อาจจะเป็นหนังเรื่องล่าสุดของ เฉินหลง หรือ หลิวเต๋อหัวจนกระทั่งการมาถึงของหนังชุด All's Well, Ends Well หรือในชื่อไทย กระทิงซู่ปู้เลี่ยวฉิง ที่กลายมาเป็นต้นแบบของหนังแนวนี้จนถึงปัจจุบันAll's Well, Ends Well ประสบความสำเร็จจากมุขตลกขบขัน และการเล่าเรื่องที่น่าอบอุ่นใจ ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี 1992 และกลายเป็นภาพยนตร์แนวคลาสสิกที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมในช่วงเทศกาลมานานหลายทศวรรษหนังนำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังชาวฮ่องกงหลายคน นักแสดงแต่ละคนนำเอาไหวพริบอันเป็นเอกลักษณ์มาสู่ตัวละคร ซึ่งมีส่วนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมAll's Well, Ends Well เน้นเล่าเรื่องครอบครัวที่มีลูกหลาย ๆ คน กับเหตุการณ์วุ่นวาย และความรักของคนหลายๆ คู่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวตลกขบขันหลายเรื่อง ที่เชื่อมโยงชีวิตของตัวละครต่างๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื้อหาอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่ เน้นผูกเรื่องเพื่อยิงมุกไปเรื่อย ๆ เล่าเรื่องในครอบครัว และขายเสน่ห์ของนักแสดงกลุ่มใหญ่ กลายเป็นต้นแบบของหนังอีกหลาย ๆ เรื่องและมักจะจบลงด้วยการให้นักแสดงมายืนเรียงแถวอวยพรวันปีใหม่ให้กับผู้ชมแบบเป็นเรื่องเป็นราว แต่ถ้ามาดูในยุคนี้ก็คงทำเอางงเหมือนกันความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้นำไปสู่การสร้างภาคต่อหลายภาค บางภาคถึงขั้นทำออกมาเป็นหนังย้อนยุคด้วยแต่กว่าจะเป็น All's Well, Ends Well อย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันผู้สร้างอย่าง หวงไป่หมิง ก็ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลาย ๆ อย่างในหนังไปไม่น้อย ตั้งแต่การวางตัว เลสลี่ จาง เอาไว้ในบทนน้องเล็ก ซึ่งจะให้เล่นคู่กับ จางม่านอี้ และหวังว่าจะได้ดาราดังอย่าง โจวเหวินฟะ มาร่วมแสดงด้วย แต่พอ โจวเหวินฟะ ไปติดหนังเรื่องอื่นในช่วงนั้นไปแล้วแต่ฟ้าก็ส่งดาราหนุ่มคนนี้แจ้งเกิดในช่วงเวลาเดียวกันพอดี เป็นอดีตเด็กปั้น TVB ที่ชื่อว่า โจวซิงฉือ นั่นเอง ทางผู้สร้างก็เลยทุ่มเงินมหาศาลดึงเอา โจวซิงฉือ มาแสดงให้ได้แต่ปัญหาก็คือ โจวซิงฉือ ก็อยากรับบทน้องเล็กคนสุดท้องที่ควรจะแสดงโดย เลสลี่ จาง เพราะอยากจะร่วมงานกับ จางม่านอี้เหมือนกันสุดท้ายผู้สร้างแก้ปัญหาด้วยการยอมเอาใจ เลสลี่ จาง ดึงแฟนเก่าของ เลสลี่ จาง ที่ชื่อว่า เหมาซุ่นหวิน ให้มาร่วมแสดงด้วยตามคำขอ หนังเรื่องนี้ก็เลยสร้างประวัติศาสตร์มีทั้ง เลสลี่ จาง และ โจวซิงฉือ อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันได้สำเร็จในบทลูกชายคนรอง และคนเล็กของบ้าน ส่วนบทลูกชายคนโต ผู้อำนวยการสร้าง หวงไป่หมิง รับบทไปAll's Well, Ends Well ยังเป็นหนังแนวที่คนฮ่องกงเรียกกันว่า “ตลกไรสาระ” เรื่องแรก ๆ ของฮ่องกง ที่ต่อมากลายเป็นหนังเครื่องหมายการค้าของ โจวซิงฉือ หนังอุดมไปด้วยการเล่นตลกแบบง่าย ๆทั้งตลกเจ็บตัว และการเล่นคำตามสไตล์ภาษากวางตุ้ง ชนิดที่ว่าคนต่างถิ่นดูยังไงก็คงไม่อินเท่าAll's Well, Ends Well ทำเงิน 54 ล้านเหรียญฮ่องกง กลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลในตอนนั้น แต่สุดท้ายกลับถูกทำลายสถิติภายในปีเดียว ด้วยหนัง คนเล็กสะท้านยุทธจักร ของ โจวซิงฉือ เจ้าเก่าไม่แปลกที่พอหนัง All's Well, Ends Well 97 ที่เป็นภาคต่อ โจวซิงฉือ จะเรียกค่าตัวถึง 15 ล้านเหรียญฮ่องกง โจวซิงฉือ ก็เลยหยุดอยู่กับหนังชุดนี้เพียงแค่ 2 ภาคเท่านั้นปัจจุบัน All's Well, Ends Well สร้างออกมาแล้วถึง 7 ภาค แต่ก็คงมีเพียงภาคแรกภาคเดียวที่คลาสสิกที่สุด และถูกนำกลับมาฉายใหม่อีกเรื่อย ๆ