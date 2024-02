“มาร์กี้” หั่นผมสั้นกุดห้าวสุดใจทำ “ป็อก” ถึงขั้นบอกเหมือนได้เมียใหม่

เป็นการเปลี่ยนลุครับวันวาเลนไทน์ที่ทำเอาสามีอย่าง “ป็อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ถึงขั้นเซอร์ไพรส์เหมือนได้เมียใหม่เมื่อ “มาร์กี้ ราศรี บาเลนซิเอกา จิราธิวัฒน์” ขอหั่นผมที่สั้นอยู่แล้วให้สั้นกุดกว่าเดิม ทำเอาคุณพ่อลูกแฝดอยากจะรีบอวดความแซ่บของเมียลงโซเชียล ตั้งแต่วันวาเลนไทน์แต่งานนี้โดนเบรกเข้าเต็มๆ เพราะ มาร์กี้ จะขอลงในไอจีตนเองก่อน ซึ่งคุณแม่ลูกแฝด ก็ลงภาพให้ดูแบบชัดๆ แต่สะดุดที่แคปชันที่มาพร้อมเนื้อเพลงสุดฮิต”I am independent ทรงพลังดั่ง ferrari ที่ไม่เคยคิดเบรก เบรกเหอะ เบรกแหละ“ งานนี้ทำเอาคนฮาแคปชันกันเป็นแถวส่วน ป็อก ก็รีบลงภาพในไอจีทันที กับการควงกันออกไปดินเนอร์วาเลนไทน์ ที่ภรรยามาในชุดเซ็กซี่เสื้อถักรูปหัวใจ พร้อมทรงผมสุดเฉี่ยว จนต้องบอกว่า“ My Valentine ❤️ปล: ขอแนะนำเมียใหม่ครับ Zoey จาก The Dictator 🤣 (ทรงอย่างเหมือนแต่ขัดใจพ่อมาก) จะลงตั้งแต่เมื่อคืนละ แต่เมียห้าม บอกจะลงรูปตัวเองก่อน 🙄”