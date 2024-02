ไอคอนสยาม ชวนปักหมุดเช็คลิสต์ร้านคาเฟ่ในเดือนแห่งความรัก พร้อมดื่มด่ำความโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยากับโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชวนมาสัมผัสประสบการณ์สุดโรแมนติก ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ปักหมุดร้านคาเฟ่และเบเกอรี่ชั้นนำ กับเมนูสุดพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ท่ามกลางบรรยากาศทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นเดือนแห่งความรักกับร้าน TWG Tea Salon & Boutique โซน The Veranda ชั้น G กับ Valentine Set ในชุด Aimer Collection ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ป “Love & Passion” หรือ “ความรักและความหลงใหล” ที่สะท้อนความรักผ่านขนมที่ตกแต่งด้วยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ และเติมเต็มความหลงใหลด้วยกลิ่นอายของกุหลาบที่ซ่อนอยู่ในเซ็ทขนมหวานนี้ ในเซ็ทประกอบด้วย มาการองกุหลาบมีส่วนผสมของชา Valentine Breakfast, โปรเซคโก้เจลลี่ มีส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา White Knight Tea, สตอร์เบอร์รี่ทาร์ต มีส่วนผสมของชา Strawberry Tea, ชูครีมวานิลลาที่มีส่วนผสมของชา Silver Moon Tea ทานคู่กับเครื่องดื่มม็อคเทลสีชมพูที่มีส่วนผสมของชา Sexy Tea กับน้ำผลไม้เนื้อเข้มข้นรสราสเบอร์รี่และลิ้นจี่พร้อมทั้งให้กลิ่นหอมของกุหลาบ พร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ลิ้มลองตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-890-2697 หรือติดต่อผ่าน Line Official Account @ชั้น G TWGTeaTHถัดมากับร้านชานมสุดฮิต ร้าน GAGA โซน The Veranda เครื่องดื่มสุดชิครสชาติดีท้อปปิ้งแน่น เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักแบบหวานฉ่ำจัดเต็ม กับ โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อควงมาเป็นคู่ กับเมนูความหวานดังนี้ Rose Lady (M) ฟรี! Rose Lady (M) เพียง 125.- บาท, Whimsical Rose (M) ฟรี! Whimsical Rose (M) เพียง 105.- บาท, Rose Lady (M) ฟรี! Whimsical Rose (M) เพียง 125.- บาท โปรนี้มีเฉพาะวันที่ 14 ก.พ.2566 วันเดียวเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายเพื่อเติมความพิเศษให้กับประสบการณ์ทานอาหารของคู่รักในวันวาเลนไทน์ ขอเสนอร้าน Tapas by NAN charcoal grill โซน The Veranda ชั้น G กับเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่สุดพิเศษในวันวาเลนไทน์เท่านั้น กับ "ICONSIAM LOVER" ที่ประกอบไปด้วย น้ำแครนเบอร์รี่ และน้ำมะนาวคั้นสดเพื่อสร้างรสชาติที่สดชื่น ในราคา 120.- บาท และ "STRAWBERRY RICE PUDDING" ที่เสิร์ฟพร้อมกับ rice pudding และเสริมด้วยซอสเบอร์รี่และซินนาม่อนในราคา 120.- บาท จองโต๊ะสำหรับวันวาเลนไทน์ โทร. 092-882-8899อีกหนึ่งร้านคาเฟ่ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก กับร้าน Starbucks ชั้น 1 นำเสนอเมนูใหม่เฉพาะในไทยเท่านั้น ได้แก่ Strawberry Almond Meringue Cream Frappuccino® Blended Beverage นมและซอสไวท์ช็อกโกแลตปั่น ราดบนเลเยอร์ซอสสตรอว์เบอร์รีสลับวิปครีม ท็อปด้วยวิปครีม ซอสสตรอว์เบอร์รี และอัลมอนด์ เมอแร็งก์สีชมพู และยังมี Chocolate Almond Meringue Cream Chip Frappuccino® Blended Beverage โดยเมนูพิเศษนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ก.พ. 67 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายฉลองของความโรแมนติกและอบอุ่นไปด้วยกันที่ร้าน C.P.S. COFFEE ชั้น 1 กับเมนูเครื่องดื่มและ เบเกอรี่สุดพิเศษ “INDULGE IN LOVE'S FLAVOR” 6 เมนูต้อนรับวาเลนไทน์ในปีนี้ ดื่มด่ำไปกับหลากหลายรสชาติของความรัก ผ่านส่วนผสมที่ลงตัวในแต่ละเมนู เช่น 3 เมนูเบเกอรี่ ได้แก่ Flourless Roseberry Chocolate Cake ช็อคโกแลตเค้ก 3 เลเยอร์ รสชาติหวานอมเปรี้ยวจากสตรอเบอร์รี่ และครีมชีส, Hearthop Cake ดาร์กช็อคโกแลตเค้กเข้มข้นผสม Stout Beer ที่คุณไม่ควรพลาด และ Dark Chocolate Raspberry Tart ดาร์คช็อคโกแลตเข้มข้น สอดไส้ด้วย Ispahan ให้รสชาติหวานจากลิ้นจี่และกุหลาบ ท็อปด้วย Pink Crispy Pearls ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567อีกหนึ่งจุดเช็คอินของคนรักคาเฟ่และเบเกอรี่พร้อมวิวสุดพิเศษริมเเม่นํ้าเจ้าพระยาร้าน Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่) ชั้น 2 เติมความหวานด้วยเมนูขนมและเครื่องดื่มพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรักเช่น CHOCO LOVE ที่ทำจากดาร์กช็อกโกแลต สอดไส้ด้วยไอศกรีมสตรอว์เบอร์รี และแยมสตรอว์เบอร์รี, LADY FIRST และVALENTINE MILKSHAKE ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร 02-288-0309ถัดมากับร้านชานมไข่มุกชื่อดัง กับ ร้าน DAKASI ชั้น 5 ใครที่ชื่นชอบชานมห้ามพลาด เพียงซื้อ เมนูชานม, ชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์ หรือ ชานมจัสมินออร์แกนิค ไซส์ M (สามารถเลือกเมนูได้) คู่กับ Red menu คือ สตรอว์เบอร์รี่นมสด, เลม่อนสดชาไทย, สโนว์วี่ สตรอว์เบอร์รี่ หรือ ชาสตอรว์เบอร์รี่ ไซส์ M (สามารถเลือกเมนูได้) จับคู่ 2 แก้ว ในราคา 99.- บาท โปรโมชั่นนี้สำหรับซื้อหน้าสาขาเท่านั้น จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ ตั้งแต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายอีกหนึ่งร้านแนะนำ สำหรับแฟนๆ Tokidoki ห้ามพลาด กับ ICONIC Café Bangkok ชั้น 8 พื้นที่คาเฟ่สุดพิเศษ ที่รังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเดือนแห่งความรัก Valentine Set Menu ดินเนอร์ 4 คอร์ส (ไม่รวมเครื่องดื่ม) Charcuterie Board, French Wine Beef Stew, Herb Crusted Salmon Steak และ Raspberry Pie ในราคา 2800. – บาท/ 2 ท่าน ใครกำลังมองหาที่นั่งดื่มวิวสวยๆชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร 098-280-2828นอกจากนี้ เมืองสุขสยาม ชั้น G ยกทัพความหวานของขนมไทยมาให้เลือกช้อป ชิมในเมืองสุขสยาม อาทิ ขนมหยกมณี, ขนมชั้น, ขนมมัน, ขนมตาล, ขนมมะพร้าวแก้วเชียงคาน, ขนมถ้วย, ข้าวเหนียวมะม่วง, ขนมไทยใบตอง รวมถึงขนมไทยรูปแบบชาววัง อาทิ ขนมผกากรอง, ขนมช่อม่วง, ขนมอาลัว เป็นต้น นอกจากนี้ เมืองสุขสยามได้ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ด้วยการจัดแสดงผลงานประติมากรรมน้ำตาลปั้นฟองดองท์ ผลงานระดับเข้าประกวดให้ได้ชื่นชมความละเอียดของงานฝีมือ พร้อมชวนร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปขนมไทย และรื่นรมย์ไปกับบทเพลงแห่งรักได้อีกด้วย ในงาน “Thai Sweet Lover” ระหว่างวันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 นี้โปรโมชั่นเอาใจสายกิน ให้อิ่มอร่อยสุดคุ้ม•ไอคอนสยาม จัดแคมเปญ “ICONSIAM DINE & SMILE” โปรฟินสายกิน อิ่มอร่อยกับมื้อโปรด สำหรับสมาชิก ONESIAM รับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ ครบ 1,200 บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาทได้ทันที ตั้งแต่วันนี้– 29 ก.พ. 2567 *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย•ไอซีเอส จัดแคมเปญ “ICS DINE & SMILE” สำหรับสมาชิก ONESIAM รับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในไอซีเอส ครบ 600 บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาทได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ – 3 มี.ค. 2567 *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายเชิญทุกท่านควงแขนคนที่คุณรัก มาเติมเต็มความหวานในบรรยากาศสุดโรแมนติกวิวแม่น้ำเจ้าพระยาให้หัวใจได้พองโต พร้อมส่วนลดและโปรโมชั่นมากมาย ที่ “ไอคอนสยาม” ถนนเจริญนคร สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM