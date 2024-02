One Piece “The GREAT ERA of PIRACY” Exhibition Asia Tour (Thailand) นิทรรศการ วันพีซครั้งแรกในประเทศไทย

เตรียมตัวพบกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทุกท่านจะได้ร่วมผจญภัยไปกับลูฟี่และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง กับ นิทรรศการ วันพีซเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ทุกท่านจะได้สัมผัส กับ บรรยากาศ จากฉากต่างๆ ของ One Piece มากกว่า 20 ฉาก และยังมีโซนสุดพิเศษ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น โดยงานจะจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์กลางของคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ อีกทั้งยังเดินทางมาได้สะดวก จึงเหมาะสําหรับการ เป็นพื้นที่จัดงานนิทรรศการระดับโลก อย่าง One Piece “The GREAT ERA of PIRACY Exhibition Asia Tour (Thailand) ณ ชั้น 8 โซน CentralWorld Live ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 12 พฤษภาคม 2567เหล่าแฟนๆ ของวันพีซและกลุ่มผู้รักการผจญภัยจะได้พบทั้งความบันเทิงและความสนุกสนานมากมาย กับการร่วมผจญภัย ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น วันพีซในธีมคาเฟ่ (One Piece Theme Cafe) และโซนจําหน่ายสินค้าที่ระลึก ท่านจะได้พบกับ การจําหน่าย สินค้าสุดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาจํานวนจํากัด การแจกของรางวัล หรือเมื่อซื้อเครื่องดื่มก็สามารถร่วมลุ้นของสะสมได้เหล่าแฟนๆ ของกลุ่มหมวกฟาง สามารถซื้อบัตรได้จากช่องทางเหล่านี้1) ตั้งแต่วันนี้ 12 พฤษภาคม 2567 สามารถสั่งซื้อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์(https://www.thaiticketmajor.com/performance/one piece the great era of piracy exhibition asia tour.html)2) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 12 พฤษภาคม 2567 บริเวณจุดขายบัตรที่นิทรรศการวันพีช ในโซนเซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8ตั๋วเข้าชมนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 ราคาดังนี้1) ตั๋ว Fast Track Tickets (สิทธิเข้างานแบบช่องทางพิเศษ) จะได้รับตั๋วโฮโลแกรมที่ออกแบบมาพิเศษ (สุ่มจับ 1 แบบต่อตัว 1 ใบ) สินค้าที่ระลึกอะคริลิคที่ออกแบบมาเพื่อประเทศไทยเท่านั้น และช่องทางการเข้าชมแบบพิเศษ (Fast Track)ในราคาเพียง 1,990 บาท2) ตั๋วสําหรับบุคคลทั่วไป ที่จะได้ลุ้นจับตัวโฮโลแกรมสุดพิเศษ (สุ่มจับ 1 แบบต่อตั๋ว 1 ใบ) ในราคา 749 บาท3) ตั๋วนักศึกษา (อายุไม่เกิน 24 ปี) และผู้สูงวัย (อายุเกิน 60 ปี) ที่จะได้ลุ้นจับตั๋วโฮโลแกรมสุดพิเศษ (สุ่มจับ 1 แบบต่อตั๋ว 1 ใบ) ในราคา 428 บาทสิ่งที่เหล่าแฟนๆ คาดหวังว่าจะได้จากประสบการณ์ครั้งนี้ประสบการณ์ที่เหล่าแฟนๆจะได้รับ เริ่มตั้งแต่การติดตั้งแอปพลิเคชั่น One Piece GREAT ERA of PIRACY จาก QR Code ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในงาน แอปพลิเคชั่นจะเก็บเงินรางวัลเป็นสกุล BERRY ทั้งหมดที่คุณได้รับในระหว่างการผจญภัยภายในโซนต่าง ๆ เช่น•We are Straw Hat's Crew - Motion Sensor Game•Break Through Enies Lobby - Technical Skill Game•Defending Fish-Man Island - AR Game•The Colosseum Tournament – AR Game•Battle of the Mirror World - AR Gameเหล่านักผจญภัยที่เดินทางไปในโซนต่างๆ ภายในนิทรรศการ One Piece “The GREAT ERA of PIRACY Exhibition Asia Tour (Thailand) จะได้พบกับโมเดลหุ่นตัวละคร FRP, ร่วมสัมผัสบรรยากาศและถ่ายภาพไปกับฉากต่างๆ จาก อนิเมะ One Piece, ประสบการณ์ พิเศษในการชมภาพยนตร์ ตอนพิเศษที่ทําขึ้นมาเพื่อนิทรรศการนี้โดยเฉพาะ, Interactive เกมส์ และเข้าถึงความรู้สึกไปกับนิทรรศการ "GREAT ERA of PIRACY"ในโซนสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุด ทุกท่านจะได้เดินเข้าไปพบกับความคึกคักของ ถนน WANO เพื่อเข้าร่วมไปกับ ฉากการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครระหว่าง ลูฟี่และไคโต ขณะที่ใช้ทักษะและโชคของท่านไปกับบูธเกมต่างๆ ภายในโซนนี้ เพื่อเพิ่มคะแนนเบรีของคุณ ด้วยการซื้อโทเค็นเกมในราคา 30 บาท สําหรับ 1 โทเค็น หรือ 100 บาท สําหรับ 4 โทเค็นนักผจญภัยทุกท่านต้องไม่พลาดที่จะแวะถ่ายรูปกับ ลูฟี่ในร่างเกียร์ 5 ขนาด 7 เมตร ที่ยังไม่เคยนําออกนอกประเทศญี่ปุ่นมาก่อน วันพีชธีมคาเฟ่ และโซนสินค้าที่ระลึก ที่เต็มไปด้วยสินค้ามากมาย และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีการจําหน่ายสินค้าที่ผลิตมาจํานวนจํากัด รวมไปถึงสินค้าต่างๆของ One Piece ในราคาพิเศษ เหมาะกับทุกท่าน พร้อมพบกับถุง Shopping Bag ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางเราผลิตมาแบบจํานวนจํากัด ร่วมลุ้นไปกับแก้ว เครื่องดื่มที่ในทุกใบจะมีเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นของสะสมแบบจํานวนจํากัดจากวันพีซธีมคาเฟ่ในขณะที่ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่น สูตรอาหารธีมวันพีช และของว่างมากมายหลายชนิดรายละเอียดเพิ่มเติมFacebook : https://www.facebook.com/OnePiece25thAnniversaryAsiaTour Thailand Instagram: https://www.instagram.com/onepieceasiatourthailand?igsh=MTV0cWNJOTd4MnRiZQ==