คิง เพาเวอร์ ชวนลิ้มรสอาหารมงคลร้านดังกว่า 50 ร้านการันตีรางวัลมิชลินไกด์ ในงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024

เดสติเนชั่นใหม่แห่งการเฉลิมฉลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมร้านเด็ด ร้านดัง การันตีรางวัลมิชลินไกด์ กว่า 50 ร้าน มาพร้อมเสิร์ฟในงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 - 21.00 น. บริเวณ ฟาวน์เท่น สแควร์ และThai Taste Hub คิง เพาเวอร์ รางน้ำพบอาหารมงคลจากร้านอร่อยในตำนาน และร้านอร่อยการันตี Michelin Guide อาทิ จางล่าเมี่ยน,ข้าวขาหมูตรอกซุงบางรัก, ชาม ก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก, ร้านตั้งใจอยู่, Cross BKK, Chada Tea Boutique, ชานมไข่มุก Chaffeine, ฮ่องเต้กุยช่ายบางกรอบ, ก๋วยจั๊บสามทุ่ม, เกตุโอชา, สืบ กุ้งอบ, เต้าหู้ทอดสามย่าน, หมูสะเต๊ะนายสง่า และ Azabu Sabo เป็นต้นอิ่มอร่อยเมนูอาหารมงคลที่จะเสริมพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ตลอดปีมังกรให้กับทุกท่าน เริ่มจาก ร้านจางล่าเมี่ยน มาพร้อมเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ ซิกเนเจอร์จางล่าเมี่ยน บะหมี่เนื้อตุ๋น หมูตุ๋น ที่เลือกระดับความเผ็ดได้ สูตรเฉพาะของตระกูลจาง พร้อมหม้อไฟเนื้อ หมู และข้าวซอยไก่ หมู เนื้อแซ่เตียว ตามด้วยเมนูสุดคลาสสิก ข้าวขาหมูตรอกซุงบางรัก ซึ่งมีจุดเด่นที่น้ำราดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้าน และความพิถีพิถันในการต้มขาหมูในส่วนของเนื้อและหนังที่ได้รสสัมผัสของความนุ่มละลายในปาก และห้ามพลาดกับร้านดังในโซเซียล ชาม ก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก กับเมนูไฮไลต์ “เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก” หัวใจสำคัญอยู่ที่ซอสซีอิ๊วดำที่ราดบนเส้น ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านมีความนัวครบรส ทั้งเปรี้ยว เค็ม หวาน ลงตัวให้สายกินทุกคนได้ฟินกันแบบเต็มอิ่มนอกจากเมนูอาหารคาวแล้ว ภายในงานยังได้รวบรวมเมนูของทานเล่นร้านดังมากมายมาให้ลิ้มลองความอร่อย อาทิ เต้าหู้ทอดสามย่าน ร้านชื่อดังกว่า 60 ปี กับสูตรเด็ดต้องลองของ “น้ำจิ้ม 4 เทพ” ครบ 4 รส เปรี้ยว เผ็ด เค็ม หวาน เจ้าเดียวในประเทศไทย ประกอบด้วย น้ำจิ้ม ออริจินัล, หมาล่า, ซอสเห็ดทรัฟเฟิล และชีส ที่ทานคู่กับเต้าหู้ทอดได้อย่างลงตัวปิดท้ายด้วยของหวานจากร้าน Chada Tea Boutique เสน่ห์ของรสชาติขนมไทยในแบบฉบับชาววัง สูตรต้นตำรับจากรุ่นคุณยาย เมนูไฮไลท์ต้อนรับปีมังกรซึ่งทำขึ้นพิเศษเฉพาะงานนี้คือ “อาลัวทองคำ” ทำเป็นทองคำแท่งกับทองคำจีน และ “อาลัวดอกกุหลาบ” นอกจากนี้ ยังมีขนมโบราณอีกหลากหลายที่หาทานได้ยากอย่างช่อม่วง, หินฝนทอง, และเสน่ห์จันทร์ ซึ่งล้วนเป็นสูตรเฉพาะที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 100 ปีฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ ให้ทุกคนได้รับพลังความโชคดีตลอดปี พร้อมลิ้มรสอาหารมงคลเมนูอร่อยมากมาย ในงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK, POWER YOUR LIFE ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ