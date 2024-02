“เปิ้ล ไอริณ” เฉลย! เพลง Passion มี 3 เวอร์ชั่น แต่จงใจปล่อยเวอร์ชั่นดักชาวเน็ต อ้างอยากรู้ฟีดแบ็กจากสังคม

เรียกว่าโดนเจิมหนักตั้งแต่ MV ตัวเต็มยังไม่ปล่อย สำหรับเพลงใหม่ของสาวที่มีชื่อว่าเพราะชาวเน็ตหลายคนมองว่าท่อนฮุก ‘ปัญหาทำให้ฉันเติบโต จนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้’ แอบมีทำนองที่คล้ายกับเพลงสากลสุดฮิต อย่างของแถมบางซีนใน MV ที่ปล่อยออกมา ก็ไปคล้ายกับของ BLACKPINK และ Buttons อีก ล่าสุดวันนี้ (13 ก.พ.) ได้เจอ เปิ้ล ไอริณ ในรายการทัวร์มาลง เจ้าตัวก็ได้เปิดใจเคลียร์ถึงเรื่องนี้ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ก๊อบปี้เพลงและ MV ของใคร“ฟีดแบ็กเพลงก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มาก วันนี้ไปดู 6 แสนกว่าแล้ววิวแล้ว 2 วันเอง แต่ว่าเปิ้ลก็เข้าใจในเรื่องของพลังงานดี เวลาที่ตั้งใจทำงานเพื่อผู้คน ทำงานเพื่อคนหมู่มาก อยากให้กำลังใจ เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่คนจำนวนมากจะสนใจ เราไม่ได้แต่งเพราะอกหักรักคุด หรือไม่ได้ไปกดใครให้ แต่เราไปดึงจงลุกขึ้นนะ ทุกคนต้องเคยล้ม เขาฟังเขาอาจจะอิมแพค”เผยเอาประสบการณ์มาอยู่ในเพลงทั้งหมด จะมีทั้งหมด 3 เวอร์ชั่น ที่ปล่อยออกมาคือเวอร์ชั่นดัก“เปิ้ลว่าต้องถึงวาระของเปิ้ล เพราะเปิ้ลได้อะไรจากสังคมเยอะจริงๆ พูดจากหัวใจเลย อยู่วงการ 30 ปี ทุกอย่างกลั่นกรองจากประสบการณ์เรา ไม่ว่าจะเป็นในเอ็มวี เหมือนเป็นตลกร้ายตลอดเลยตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดนแทงข้างหลังจากเพื่อนที่เราไว้ใจ เรื่องคนรักที่โดนเพื่อนสนิทแย่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุบนพรมแดง หรือไม่ก็เรื่องการรับรางวัลในชีวิตก็เป็นตลกร้ายอยู่ในนั้น ก็เขียนในส่วนของเนื้อเพลงท่อนนี้ไว้ให้ทุกคนด้วย ‘Don’t judge like I am an angel or devil. Remind yourself and guess. Be proud of yourself with passionate’ คือว่า ‘อย่ามาตัดสินเปิ้ลในสิ่งที่ทำมันดีหรือไม่ดี แต่ทุกคนลองเตือนตัวเองแล้วไล่ล่าหาแพชชันตัวเองดีกว่า”กราบขอบคุณคนฟังเยอะ เขียนจากใจใช้เวลา 10 นาที“กราบขอบพระคุณ เพราะว่าจริงๆ ตอนแรกพี่เขียนเพลงนี้ หลังจาก Money นิดหน่อย ชื่อเพลง 2 คำ Passion จะให้เรื่องที่เราตกผลึกและมีประสบการณ์จริงๆ ข้ามผ่านมาแล้วให้ทุกคนลอกข้อสอบในชีวิตเปิ้ล มีช่วงหนึ่งที่เบรกงานในวงการ เพราะเจออะไรมาเยอะมากตอนแรกจะไม่ทำแล้ว แต่บังเอิญเพื่อนสนิทคนแรกในชีวิต มีทุกอย่างครบหมด แต่เขาโทร.มาบอกว่าไม่สบาย ตัดสินใจลาจากโลกด้วยซึมเศร้า เปิ้ลคิดว่าสายไปที่ให้กำลังใจเพื่อน แต่ไม่สายไปที่จะให้กำลังใจทุกคน เพลงนี้เหมือนเอาน้ำตาหยดมาเขียนเป็นเพลง ออกจากหัวใจ ถึงเขียน 10 นาที”จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นธุรกิจได้“ใน 3 เวอร์ชั่น มันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นธุรกิจได้ ตามกฎหมายของลิขสิทธิ์ เราจะต้องไม่จดลิขสิทธิ์ในเพลง สังเกตว่าเพลงนี้เป็นเพลงเดียวตั้งแต่เปิ้ลทำมา ไม่ได้ใส่ IR Records ตอนต้นเพลง แต่ใส่ว่า directed by Irin ที่แปลว่ากำกับภาพยันเป็นแผนการที่วางไว้ ไม่ใช่โดนดรามาก๊อปเพลงสากล แล้วพลิกเกมว่ามี 3 เวอร์ชั่น“ไม่แน่นอนค่ะ ใครจะไปทำเพลง 3 เวอร์ชั่น 3 ห้องอัดก่อน แล้วทำไมไม่ลงชื่อ IR Records เพราะเรารู้จนรู้สึกว่าเปิ้ลไม่ควรได้รับสิ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลง Money ที่ตกผลึกเรื่องการเงิน เราอยากบอกทุกคนว่าเปิ้ลทำได้ ทุกคนก็ทำได้ เราเป็นผู้ให้ เสียสละ ให้กำลังใจ สุดท้ายจบด้วยการด้อยค่า เปิ้ลอยากให้บทเรียนกับโซเชียลมากกว่าว่าอย่าไปตัดสินใคร ถึงเขียนเรื่องนี้ลงไปในเพลงก่อนที่จะปล่อย เลยยังไม่เปิดคอมเมนต์เพราะทุกคนไม่รู้ความจริง”เวอร์ชั่นที่โดนดรามา ให้รอดูว่าจะทำยังต่อ แต่มีการดำเนินคดีแล้ว 1 คน ที่เข้ามาด่าลามไปถึงแม่“เอาไว้ให้ทุกคนดูแล้วกันค่ะ เพราะตั้งใจทำมาแล้วซึ่งเราทำเพลงเพราะแม่ไง เปิ้ลเคารพบูชาบุพการีมาก ด่าเราอิงไปที่แม่ มีคนนี้คนเดียว คนอื่นไม่มี เปิ้ลถือว่าไม่ให้เกียรติและด้อยค่าเปิ้ลเยอะเกินไป”บอกใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องฟัง แต่อย่ามาหัวเราะงานนี้ เพราะเขียนจากเรื่องที่เพื่อนเสียชีวิต“เปิ้ลเข้าใจว่าคนที่ทำไม่ได้ ก็คิดว่าเราจะทำไม่ได้ หรือถ้าคิดว่าตลก ไม่เพราะ ก็กลับไปฟังเพลงเศร้าเคล้าน้ำตา ถนัดแบบนั้นก็ไปฟังแบบนั้น อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจผู้คนก็ไม่ต้องฟัง ไม่ถนัดก็ไม่ฟัง ไม่ผลกระทบอะไรกับคุณ ไม่เกี่ยกวับคุณเลย ถ้าเดือดร้อนลองทำเอง ลองแต่งเอง ทำเอ็มวีเอคุณจะตลกหัวเราะงานอื่นไม่ว่า แต่งานนี้เพื่อนเปิ้ลเสียชีวิต เปิ้ลเขียนจากประสบการณ์ที่ร้องไห้มา เจ็บมา คือเราตั้งใจมอบความหวังดี และเปิ้ลก็ต้องขอบคุณสื่อที่เคยให้ ฉายา sexy never die เหมือนโดนเผาไหม้แล้วเกิดใหม่”มองเจตนาดี ทุกอย่างมีการก๊อบปี้หมด“ถ้ามองในเจตนาดี เรียก Copy to Development (C2D) ทุกอย่างมีการก๊อบปี้หมด ไม่ว่าหัวข่าวของพี่ๆ (สื่อ) หรือแม้แต่การที่จะทำอะไรสักเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่มุมมอง ทุกคนมีการก๊อบปี้อะไรบางอย่างแล้ว มาสร้างเป็นเฉพาะตัวเอง เหมือนเลข 6 ถ้าจะมองให้เป็น 9 ก็เป็น 9 อยู่ที่มุมมองของคน แต่เปิ้ลก็ศึกษาอย่างต้นเพลงที่ทุกคนพูดถึง เปิ้ลได้อินสปายที่ว่า ฉันรู้ว่าจะหลอกคนทั้งเมืองนี้ได้ยังไงค่ะ”ไม่ได้เล่นกับความรู้สึกคน แต่เป็นเพลงให้กำลังใจ“อย่างที่บอกว่า ฉันรู้ว่าจะหลอกคนทั้งเมืองนี้ได้ยังไง แต่เปิ้ลเลือกใช้คำพูดว่า ล้มแล้วลุกสิ ให้กำลังใจมากกว่า แค่คนร้องว่า ปัญหาทำให้เราเติบโต ก็จะพ้นปลดล็อกทุกอย่างอีก 2 เวอร์ชั่นจะปล่อยเมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้“อาจจะเป็นเรื่องที่ให้พี่พชร์ ทีมงานโทร.มาจะมาขอซื้อลิขสิทธิ์ เปิ้ลบอกไม่ต้องหรอก พี่พชร์เคยใช้แล้วและเขามีบุญคุณกับเปิ้ลเอาไปใช้ได้เลย เรื่องเงินเป็นเรื่องหลังสุดสำหรับเปิ้ล แต่จุดประสงค์เลยเราอยากแบ่งปันพลังงานที่ลุกขึ้นมาสู้ให้ผู้คน อีก 2 เวอร์ชั่นเป็น HIPHOP และ R&B เป็นดนตรีที่ต่างไปเลย ไม่เกี่ยวกันเลย เนื้อเพลงเหมือนเดิม มีการบิดโน้ต เรื่องจะปล่อยยังไง เอาเป็นว่าแล้วแต่วาระแล้วกัน ยังบอกไม่ได้ แต่มีแน่นอน เราไปทำงานจริงๆ”มีรถทุกเพลงเหมือนเป็นโลโก้ เชื่อเป็นพลังงานดึงดูด ให้ได้มีอย่างนั้น“มันเป็นเหมือนโลโก้เรา เพลงแรกเป็นเบนซ์สปอร์ต แล้วเปิ้ลเชื่อเรื่องพลังงานมากๆ อะไรที่เราพูดปุ๊บ หูแรกที่ได้ยินคือหูเรา แล้วมันก็ฝังในจิตใต้สำนึกเรา แล้วมันก็จะดึงดูดให้เรามีอย่างนั้นมีการเติบโตมากขึ้นๆ”เรื่องลิขสิทธิ์ไม่มีผล เพราะไม่ได้ทำการจำหน่าย“ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นค่ะ เพราะตามลิขสิทธิ์เพลง คือถ้าเราเอาโน้ตที่มีความใกล้เคียงเขา มาจดเป็นลิขสิทธิ์เรา แล้วทำเป็นการค้า เช่น ทำเป็นแผ่นจำหน่าย แต่การกระทำของเปิ้ล มันเหมือนกับมีการอิงตัวโน้ตบ้าง แล้วมาพัฒนาเป็นอะไรที่คล้ายกับเรา แล้วก๊อบปี้ แล้วมันทำให้บางส่วนที่ทำ จะเรียกว่าก๊อบปี้ก็ไม่ได้ มันเป็นเหมือนกับว่าเอากลิ่นอายตรงนั้นมา มาทำให้มันอิมแพคกับทุกคน”บอกอย่าไปโฟกัสคำด่าในโซเชียลมาก หลังชาวเน็ตแซะเพลงให้กำลังใจ แต่ฟังแล้วหดหู่เพราะมันยิ่งสร้างอิมแพค สร้างแรงสั่นสะเทือนให้คนยิ่งปากจัด ยิ่งด่า บอกเห็นยกคำนี้คำนั้น คนก็แข่งกัน ฉันอยากดัง อยากได้แสง อย่างที่บอกค่ะ ว่ารีบไปหาแว่นกันแดดมาใส่”ยันอีก 2 เวอร์ชั่น ไม่คล้ายกับเพลงอื่นแน่นอน“ไม่คล้ายแน่นอนค่ะ เพราะเปิ้ลเป็นคนกำหนดไว้เอง ว่าขอทำนองแนวนี้ ตัวแต่ละบุคลากรที่เปิ้ลร่วมงานด้วย มีประสบการณ์ในวงการนับสิบๆ ปี เชื่อมีเปิ้ลค่ะ เปิ้ลทำเพลงมา 6 ซิงเกิ้ลแล้ว ประสบการณ์มีสมควร อยากให้เป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักรู้ ว่าเพิ่งตัดสินใคร เอาเวลามาสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองดีกว่า”ไม่ได้ก๊อบปี้ แต่เรียกว่ามีกลิ่นอายเปิ้ลควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนจริงๆ กระทั่งเรื่องของ MV เปิ้ลก็เป็นคนนั่งตัดต่อเอง โปรดิวเซอร์หิ้วคอมพิวเตอร์มา แล้วเปิ้ลเลือกทุกฉาก เสื้อผ้าของทุกคนเปิ้ลก็ออกแบบเอง ทำทุกอย่างเองหมดเลย”ไม่สนคนมองหลายซีนใน MV ก็ไปเหมือนกับเพลงของคนอื่นอีก“ก็อย่างที่บอก ว่ามันเป็นมุมมองคนเป็นแค่ใครไกลๆ ที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเปิ้ลจะต้องมานั่งรับพลังงานทุกคน หน้าที่เปิ้ลคือโฟกัสไปที่การให้พลังงานกับผู้คนที่เขาได้รับผลประโยชน์ มีคนส่งข้อความมาขอบคุณเปิ้ลเยอะมากโฟกัสสิ่งใด สิ่งนั้นขยายผลค่ะ”ปัดเป็นแรงบันดาลใจที่ไปเห็นมา แล้วเอามาดัดแปลงให้เป็นของตัวเอง“ไม่ค่ะ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆ เปิ้ลก็ให้แรงบันดาลใจผู้คนเกี่ยวกับเรื่องเงิน ดูในเฟซบุ๊กได้ ถ้าคนมองไม่อคติ มองในแง่บวก เปิ้ลพยายามเชิดชูทุกอย่างในประเทศ ส่วนใครจะไปดับแสง ก็หาแว่นมาใส่ เปิ้ลอยากเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งต่อพลังงานที่ดี ไม่ได้ยกย่องว่าตัวเองเก่งมาจากไหน เปิ้ลอาจจะเป็นแค่สตรีไปรษณีย์ ที่รับสารมา แล้วมาส่งต่อให้ผู้คน เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือน แรงกระเพื่อมที่มันบวกกว่านี้”โอเค คนฟังไป ด่าไป เป็นวิถีของมนุษย์อยู่แล้ว“มันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่แล้ว เปิ้ลเชื่อว่าวันนี้เขายังไม่ได้ซาบซึ้ง หรือรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานดีพอ วันหน้าถึงวาระเขา เดี๋ยวเขาก็รู้เอง เปิ้ลไม่สามารถบังคับทุกคนให้คิดไปทางเดียวกันเปิ้ลได้”เรื่องคดีอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแล้ว งงทำไมเกลียดชังกันขนาดนั้น“ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นใคร ก็ให้ทนายความติดต่อไป เพราะไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคม ไม่เคยเห็นเมืองนอกจะมีใครทักไปด่าศิลปินแบบนี้ รู้สึกว่ามีแต่ประเทศไทยเท่านั้น มันข้ามเส้นไปหน่อยมันต่อส่งพลังงานลบ เหมือนเขาอยู่ด้านล่าง แล้วพยายามจะฉุดเราลงไปข้างล่าง ซึ่งมันไม่ได้ผลเลย ถามว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยไหม คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ก็ยังไม่อยากบอกอะไรมากค่ะ”บางคนมองว่าที่เพลงนี้เลือกใช้ภาษาอังกฤษ เพราะเคยไปใช้ชีวิตที่ลอนดอน เลยอยากดึงตรงนี้มาอยู่ในงานเพลง“อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับเรื่องนั้นเท่าไหร่ เพียงแต่เวลาได้ร้องเพลงสากล เด็กๆ ได้รู้คำศัพท์มากขึ้น แล้วบางอย่างมันต้องใช้คำสากล คนถึงจะอิมแพคสั่นสะเทือน อย่างคำว่า Manifest ทุกอย่างได้ดั่งใจเสก เป็นภาษาไทยก็คงไม่ได้”ไม่ติดชาวเน็ตบอกคนเอาไปคัฟเวอร์ แล้วเพราะกว่าต้นฉบับ เพราะไม่ได้ทำเพลงเพื่อมาเปรียบเทียบ หรือแข่งกับใครคือถ้าน้องเขาร้อง แล้วมีคนติดตาม 2-3 แสนคน แล้วจำนวนนั้นไปอิมแพคว่าปัญหามันทำให้เราเติบโตนะ แล้วผู้หญิงร้องยิ่งดี ชีวิตเราไม่ต้องงอมือรอเงินผู้ชาย เป็นวัตถุทางเพศ เปิ้ลอยากให้ผู้หญิงเติบโตด้วยตัวเอง เข้มแข็งหาเงินดูแลตัวเอง อยากให้ผู้หญิงสตรองมากขึ้นค่ะ ส่วนใครจะไปสร้างแรงกระเพื่อมต่อ ก็ยินดีด้วยค่ะ”เพลงนี้ตั้งใจทำเพื่อวันวาเลนไทน์ เพราะเป็นวันเกิดของตัวเองด้วย“จริงๆ เพลงนี้ตั้งใจทำออกมาเพื่อวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะเลย เพราะในเพลงใส่ชุดกุหลาบทั้งสีขาวสีแดง แล้วพรุ่งนี้ยังเป็นวันเกิดเปิ้ลด้วย เลยตั้งใจทำเพลง เริ่มต้นวันพรุ่งนี้ เปิ้ลอยากได้รับกำลังใจดีๆ จะได้ผลิตผลงานต่อไป แล้วก็อยากบอกว่าความรักที่ดีที่สุด คือการรักตัวเอง การมีแพสชั่นที่ดีที่สุด เริ่มต้นจากมีแพสชั่นกับตัวเอง ไล่ล่าหามันให้เจอนะคะ แล้วลุยเลยค่ะ”