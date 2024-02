"Slot Machine" พร้อมไปเวิลด์ทัวร์ ขอบคุณ kinnporsche the series สร้างฐานแฟนต่างประเทศให้เพียบ

ห่างหายจากการจัดคอนเสิร์ตใหญ่มานาน ล่าสุดวงร็อกสัญชาติไทยอย่างก็ได้ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปี พร้อมกับเวิลด์ทัวร์จัดเต็มที่จะประเดิมโชว์แรกให้คนไทยได้ชมกันก่อน ในวันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์ ก่อนเดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตที่ไทเป, โซล, เม็กซิโกวันก่อน Slot Machine ได้เปิดห้องซ้อม ให้สื่อมวลชนได้เข้าไปเก็บบรรยากาศ โดยสมาชิก วงอย่างนักร้องนำมือเบส และมือกีต้าร์ มาเล่าถึงเวิร์ลทัวร์ครั้งนี้ว่า….เฟิด : “แก่ขึ้นเยอะเลย… ไม่ใช่ ก็แก่ประสบการณ์ครับ ผ่านการทำงานที่นอกจากพวกเรา 3 คนแล้วก็มีทีมต่างๆมากมายที่ค่อนข้างเข้มข้น ใช้เวลา 1-2 ปีเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสม นอกจากคอนเสิร์ตแล้ว เราก็มีแพลนจะปล่อยอัลบั้มเต็มอัลบั้มล่าสุดด้วยธีมคอนเสิร์ต ด้วยงานของ Slot Machine จะเป็นคอนเซ็ปต์ต่อเนื่องเหมือนหนังยาวเรื่องหนึ่ง ครั้งแรกแรกจะเป็น the first contact ที่มนุษย์ต่างดาวมาติดต่อสื่อสารกับมนุษย์โลกครั้งแรก ครั้งที่ 2 คือ the mastership เป็นยานแม่ลงมาจอดอีกครั้ง พาทุกคนออกไปนอกโลก มันมีคำว่า exit ที่เราเห็นๆ กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เป็นอะไรที่คุ้นตา เราก็หยิบ E กับ T มา ก็คือมนุษย์ต่างดาว ซึ่งมันบอกเล่าถึงวง เราก็เอามา แล้วตัว x กับ i มันคือเลข 11 ซึ่งเป็นเลข เมทริคซ์ (เลขจักรวาล, มิติ) เราเห็นเป็นภาษาเมทริคซ์ ก็คิดว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์แนวเพลง แนวงานของวงดี เราก็จัดเต็ม ลงมาจากยานแม่เหมือนเดิม“kinnporsche the series ทำให้มีแฟนๆ ต่างประเทศมากขึ้นจนนำมาสู่การจัดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้แก๊ก : “เราได้ทำเพลงประกอบ kinnporsche the series ทำให้เรามีแฟนๆ จากหลายๆ ประเทศชื่นชอบเรากันมากขึ้น เช่น ฝั่งลาตินอเมริกา อย่าง เม็กซิโก ส่วนทางเอเชียที่เราจะไปเล่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี เรามีแฟนๆเพิ่มขึ้นจากซีรีส์ และจากผลงานที่เราเคยไปเล่นมาแล้วเมื่อ 7-8 ปีก่อน”เฟิด : “แก๊ก : “เรียกว่าโพสต์ไอจี คือ 200-300 คอมเมนต์ที่ไม่มีภาษาไทยเลย เป็นภาษาลาตินเยอะ จีนเยอะ”เฟิด : “ก็ตื่นเต้นนะครับ เป็นเรื่องท้าทายที่น่าจะสนุกดี คิดว่าเราจะได้ประสบการณ์ดีๆ เอากลับมาใช้ในการทำงานอีกเยอะเลย ซึ่งคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดคือแฟนๆ ชาวไทย”เตรียมตัวสำหรับเวิลด์ทัวร์ประดุจฟอร์มตัวทีมชาติเฟิด : “คิดว่าการไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ เหมือนเราไปดูหนังควบคู่ไปกับการที่มีเราเล่นคอนเสิร์ตให้ดู”แก๊ก : “มันเป็นการร้อยเรียงคอนเสิร์ตของทั้งโชว์ ดูจบจะให้ฟีลเหมือนไปดูวงต่างประเทศที่เขามาเล่นที่บ้านเรา เขามีโชว์ เขามีคอนเซ็ปต์ เขาไม่ได้มีแขกหรูหรา แต่โชว์เป็นการโชว์เนื้อหาของดนตรีจริงๆ เป็นเซอร์ไพรส์ที่เรา Slot Machine ไม่เคยทำเลย คนดูคอนเสิร์ตยุคใหม่เขาชอบดูงานคอนเซ็ปต์ ชอบเสพซาวด์ ไลท์ติ้ง ก็อยากให้มาดูกัน“เฟิด : “เราเอ็นเตอร์เทน ถ่ายทอดงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็จะมีภาษาไทย ผมว่าคนดูยุคนี้เปิดรับทุกภาษาหมดแล้ว เขาดูเป็นงานศิลปะ”