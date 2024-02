“แอนชิลี” แชร์ประสบการณ์เลิกแฟน ไม่ต้องแข่งกันมูฟออน หาคนใหม่ หากต้องการรักใหม่ที่ดีกว่า (คลิป)

อยู่ในสภาวะคลุมเครือสำหรับ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2564ที่เคยออกมาเคลียร์สัมพันธ์กับแฟนหนุ่มนักกีฬารักบี้ว่ายังไม่เลิกกัน แต่ยอมรับว่ารักมีปัญหานิดหนึ่ง เพราะระยะทางที่อยู่ไกลกัน เป็นช่วงเว้นระยะหันมาโฟกัสงาน รูปคู่ที่หายไปรูปคู่ในอินสตาแกรมมีทั้งลบและซ่อนไว้ แต่ก็ยังมีภาพแอนบินไปหาฝ่ายชายที่ต่างประเทศแต่ช่วงหลังมานี้ ก็เกิดข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่าง แอนชิลี กับนักบอลทีมท่าเรือท่านหนึ่ง พร้อมตั้งคำถาม แอนเลิกกับแฟนแล้วเหรอ? ล่าสุด แอนชิลี ได้แชร์คลิปเล่าประสบการณ์เลิกแฟน สมกับเป็นตัวแม่แมนนิเฟส“แอนจะแชร์ประสบการณ์ที่เลิกกับแฟน เผื่อช่วยคนอื่นได้ ความคิดเห็นต่างๆ เวลาที่เราคบใครนานๆ แล้วเราต้องคุ้มครองความสัมพันธ์สำคัญมาก ถ้าเราไม่คอยดูแลความรัก ไม่คอยซัปพอร์ตกัน ถ้าเราไม่คอยเป็นเพื่อนสนิทของกันและกัน ความรักนี้มันจะจบไปเร็ว แล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันนานๆ ไม่ได้ไม่ต้องแข่งกับเขาว่าใครจะมูฟออนก่อน มูฟออนในเวลาของเรา แล้วก็ปล่อยให้เขามูฟออนในเวลาของเขา เราคบใครก็ตาม ถ้าไม่ใช่ก็คือบทเรียนของการที่เราอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรในคบกันแฟนคนต่อไป หรือความรักต่อไปที่เราจะมีความรักที่เรามีต่อกันและกัน มันไม่พอ ถ้าเราไม่ยอมปรับ ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยน ถ้าเราไม่ยอมปรับในการเติบโตของเรา ในการเติบโตของเขา มันคือการที่เราต้องยอมกันและกัน แล้วก็พร้อมโตไปด้วยกันเราไม่ต้องเลิกกันอย่างไม่ดี เลิกกันดีๆ ความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเราจะไม่มีความแค้น จะไม่มีความที่ว่าเขาทำอย่างนี้ เราทำอย่างนี้ มันคือการที่เรายอมรับโลกของความเป็นจริงโลกของการที่เราคบใครก็ตาม มันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ไปต่อไม่ได้จริงๆ แล้วการยอมรับอันนี้ที่เราเข้าใจว่าเรามีความรักที่ดี แล้วเราประสบความสำเร็จ หรือได้ประสบการณ์ในรักนี้ที่ทำให้เรามีความสุขมากครั้งหนึ่งในชีวิตแค่นี้ก็พอไม่ต้องแข่งกันว่าใครหาคนใหม่ได้ก่อน แล้วก็ไม่ต้องไปดูสตอรี่เขา ไม่ต้องไปดูโพสต์เขา ไม่ต้องไปดูอะไรก็ตามของเขา สิ่งที่ยากที่สุดคือการทำความเข้าใจและการยอมรับกับการที่เราต้องใช้ชีวิตที่ไม่มีเขาอีกแล้ว มันคือการปรับตัว เราอาจจะไม่ได้คิดถึงเขา แต่เราอาจจะคิดถึงความง่ายกับชีวิตที่เราเคยมีเวลาเขาอยู่ในภาพ แต่มันไม่ต่างกับการที่เราต้องวิ่งไปหาเขาบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากวิ่งกลับไปหา มันไม่มีอะไรยากกว่าการที่เราต้องใจแข็ง มันไม่มีเคล็ดลับ มันไม่มีเวทมนตร์ที่จะทำให้เรามูฟออนได้เร็วหรอก ยังไงก็ต้องเจ็บแหละ มันจะไม่ง่ายหรอกทุกคน แต่เตือนตัวเองว่าถ้าเราเจ็บได้ขนาดนี้ แปลว่าเราได้ขนาดไหน ถ้าอยากร้องไห้ ถ้ารู้สึกไม่โอเค ร้องไปนะคะ it’s ok not to be ok (ไม่เป็นไร ถ้าคุณจะไม่โอเค)สุดท้ายอย่ารีบไปหาความรักใหม่ ใช้เวลาฮีล ถ้าเราไม่ฮีล ถ้าเราไม่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะ สิ่งที่ไม่ดีจากความสัมพันธ์ครั้งก่อน จะเดินเข้ามาในครั้งใหม่ แอนไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเข้าใจคนที่อกหัก เข้าใจคนที่รู้สึกว่ามูฟออนไม่ได้จริงๆ แต่อยากบอกว่า สู้ๆนะ ไม่ต้องเจ็บแล้ว”