"นัมจูฮยอก" เคลียร์ข้อกล่าวหาบูลลี ฝ่ายคู่กรณีถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยข้อมูลเท็จ

ศาลตัดสินว่าคู่กรณี 2 คน มีความผิดในข้อหาหมิ่นประมาท หลังอัยการตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งที่ทั้งคู่อ้างไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด และยังทำให้ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาท นัมจูฮยอก ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จภายใต้พระราชบัญญัติเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารด้วยเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2022 ชาวเน็ตคนหนึ่ง อ้างว่าเขาเคยตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งของ นัมจูฮยอก ในช่วงหกปีในโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยอ้างว่า นัมจูฮยอก เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอันธพาลที่ รังควานเขาโดยต้นสังกัดของ นัมจูฮยอก ปฏิเสธข้อกล่าวหา และระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมประกาศว่าพวกเขาจะดำเนินคดีอาญาต่อชาวเน็ตรายดังกล่าว ต่อมามีชาวเน็ตอีกคนออกมาให้ข่าวในลักษณะเดียวกัน อยากไรก็ตามมีเพื่อนนักเรียนตัวจริงถึง 18 คน และครูโรงเรียนมัธยม 2 คน ที่ออกมายืนยันว่า นัมจูฮยอก ไม่เคยมีพฤติกรรมกลั้นแกล้งใครอย่างแน่นอนนัมจูฮยอก ที่ปัจจุบันอายุ 29 ปี เริ่มต้นอาชีพการเป็นนายแบบ และปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอหลายเพลง ก่อนจะเริ่มมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Idle Mermaid และซีรีส์ Who Are You: School 2015 (2015) และและประสบความสำเร็จจากการบทเด่นทั้งใน Weightlifting Fairy Kim Bok-joo (2016), The Bride of Habaek (2017), The Light in Your Eyes (2019), The School Nurse Files (2020), Start Up (2020) และ Twenty-Five Twenty-One (2022)ซึ่งปัจจุบัน เขาอยู่ระหว่างการทำหน้าที่รับใช้ชาติในกองทัพ และมีกำหนดจะปลดประจำการภายในปีนี้