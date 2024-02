กู้วิกฤต Marvel! ปล่อยตัวอย่าง Deadpool 3 ในช่วงซูเปอร์โบวล์ ประกาศกร้าวพร้อมเป็น "พระเยซูแห่ง Marvel"

หนังเรื่องเดียวของ Marvel ในปีนี้ปล่อยตัวอย่างออกมาให้ชมกันแล้ว โดยตัวละคร Deadpool ล้อเลียนทั้งบริษัทต้นสังกัดอย่าง Disney และยังเป็นการเปิดตัวละคร Wolverine อย่างเป็นทางการในตัวอย่างนี้ด้วยDeadpool 3 จะเป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์แรกของ MCU ที่ตัวละคร X-Men จะมีบทบาทอย่างเป็นเรื่องเป็นราว หลัง Disney ซื้อกิจการของ Fox จนได้ตัวละครทั้งหมดของ X-Men กลับมาครอบครองซึ่งหนังน่าจะเล่าเรื่องของการ "ครอสโอเวอร์ของจักรวาล" อย่างเต็มรูปแบบ โดย ไรอัน เรย์โนลด์ส กลับมาในบท Deadpool และ ฮิวจ์ แจ็คแมนน่าจะรับบท Wolverine เป็นครั้งสุดท้ายในหนังเรื่องนี้Deadpool 3 จะภาพยนตร์ของ Marvel เรื่องเดียวในปีนี้ ซึ่งแฟน ๆ ต้องรอกันจนถึงปี 2025 โน้นเลย สำหรับหนังที่จะเล่าเรื่องราวใน MCU เรื่องต่อไป คือ Captain America: Brave New World อย่างไรก็ตามยังจะมีเนื้อหาจาก Marvel อื่น ๆ ให้ชมผ่านทาง Disney+ อาทิ Agatha: Darkhold Diaries, X-Men '97, Your Friendly Neighborhood Spider-Man และ Eyes of Wakanda เป็นต้นDeadpool 3 มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 26 ก.ค. 2024 และจะฉายในเรต R เหมือนเดิม