"ออซซี ออสบอร์น" ไม่พอใจ "คานเย" ขโมยเพลงไปใช้! เผยขอแล้วแต่ไม่ให้

โดย ออซซี ออสบอร์น บอกว่าเขาไม่อยากจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวข้องกับ คานเย "ผู้ต่อต้านชาวยิว ที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับผู้คนมากมาย"คานเย เวสต์​ เพิ่งจะเปิดผลงานใหม่ให้คนแฟน ๆ ฟังกันอย่างเป็นส่วนตัวในปาร์ตี้ของตัวเองที่ชิคาโก ซึ่งคลิปจากงานถูกนำมาแพร่หลายบนโซเชียลมีเดีย โดยในเพลง "Carnival" ของ คานเย มารหยิบเอาส่วนหนึ่งของเพลง Iron Man ในเวอร์ชั่นแสดงสดของ Black Sabbath มาใช้ ซึ่งเป็นเพลงที่ ออซซี่ ออสบอร์น ร่วมแต่งกับ โทนี่ อิออมมี, กีเซอร์ บัตเลอร์ และ บิล วอร์ดออซซี ออสบอร์น ได้ออกมาแสดงจุดยืนว่าเขาไม่เคยอนุญาตให้นำเพลงนี้ไปใช้แต่อย่างใด บอกว่า คานเย "ได้ขออนุญาตที่จะนำส่วนหนึ่งของเพลง 'Iron Man' ในฉบับแสดงสดมื่อปี 1983 จากงานเทศกาลในสหรัฐฯ แบบไม่มีเสียงร้องไปใช้ และผมได้ปฏิเสธไป เพราะเขา ต่อต้านยิวและสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับคนมากมาย”ซึ่งร็อกเกอร์ระดับตำนานกล่าวต่อไปว่า สุดท้าย คานเย ก็ยัง "เดินหน้าและใช้ส่วนหนึ่งของเพลงต่อไป ซึ่งผมไม่ต้องการคบหาสมาคมกับผู้ชายคนนี้!"ก่อนหน้านี้ เวสต์ เคยหยิบเอาส่วนหนึ่งของเพลง "Iron Man" มาใช้ในเพลง "Hell of a Life" ของตัวเองมาแล้วและไม่ใช่แค่ ออสซี แต่ผู้จัดการกองมรดกของศิลปินดัง ดอนนา ซัมเมอร์ ก็ยังกล่าวหาว่า เวสต์​ เคยขออนุญาตใช้เพลง I Feel Love ของ ดอนนา ซัมเมอร์ แต่มีการปฏิเสธกันไป สุดท้ายก็เลยมีการเปลี่ยนคำบางคำ และให้คนอื่นที่เสียงเหมือน หรืออาจจะใช้ AI มาร้องแทน ซึ่งก็ยังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ดี!!!"โดยตัวของ คานเย มีประวัติการกล่าวถ้อยคำที่เข้าข่ายเป็นการต่อต้านชาวยิวมาหลายครั้ง จนทำให้ทั้ง Twitter และ Instagram ของเขาถูกระงับ คานเย ยังโดนยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือกับ Adidas และ Gap ส่วน School of the Art Institute of Chicago ได้ประกาศยกเลิกปริญญากิตติมศักดิ์ของเขา เพราะปัญหาดังกล่าวด้วย