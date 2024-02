ส่องเทรนด์ความงามปี 2024 โดยอาจารย์นายแพทย์รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ รัสมิ์ภูมิคลินิก

​เทรนด์ความงามปี 2024 ได้กูรูความงามระดับอาจารย์นายแพทย์เจ้าของและผู้ก่อตั้ง รัสมิ์ภูมิคลินิก คลินิกความงามมาตรฐานโรงพยาบาล เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่เชื่อถือได้ โดย คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ Board of Dermatology แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์มากว่ายี่สิบปี การรันตีความสำเร็จจากรางวัลเกี่ยวกับความงามด้านผิวหนังกว่า 100 รางวัล วันนี้คุณหมอหนุ่ม - อาจารย์นายแพทย์รัสมิ์ภูมิ จะมาเล่าสู่กันฟัง ถึงอะไรอินอะไรเอาต์ เคล็ดลับการดูแลผิวหน้า การเลือกคลินิกความงามโดยไม่ถูกหลอกต้องดูอะไรบ้างเทรนด์ความงามทั่วโลกในปี 2024 เน้นกรอบหน้าชัด โครงหน้าเป๊ะ!คุณหมอหนุ่ม - อาจารย์นายแพทย์รัสมิ์ภูมิ เผยว่าในปี 2024 เทรนด์ทั่วโลกจะเน้นไปในเรื่องของ Jaw Line กรอบหน้าที่ชัด โครงหน้าคมได้รูป คอนทัวร์ของใบหน้าให้คมชัดทั้งผู้ชายและผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ความงามที่กำลังมาแรงของกลุ่มการฉีดสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เช่น โปรแกรมGouri , โปรแกรม Sculptra , โปรแกรม JUVELOOK&LENISNA และ โปรแกรม Radiesse ซึ่งโปรแกรม Radiesse นับเป็น Biostimulator ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นสาร Calcium Hydroxyapatite ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากการฉีดได้หลากหลายแบบ นอกจากนี้ยังสามารถฉีดทำให้กรอบหน้าชัดได้ด้วยส่วนตัวที่เป็นกระแสความนิยมลดลงไปคือ การร้อยไหม เนื่องจากเทรนด์ตอนนี้จะเน้นเป็นกลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่สามารถฉีดยกพยุงทั้งหน้า แต่การร้อยไหมจะเป็นเส้นๆ ซึ่งจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำร่วมกันกับการฉีดตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน นอกจากจะทิ้งช่วงทำห่างกันนาน ๆ หรือต้องทำคนละบริเวณกับที่ฉีดสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเทคนิคการฉีดก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างครับ คือแพทย์ต้องดูวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาให้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของคนไข้แต่ละคน เพราะหน้าคนไข้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน จะไม่สามารถใช้เป็นแพทเทิร์นการฉีดแบบเดียวกันทั้งหมดได้ หมอจะดูแล้วออกแบบหน้าคนไข้เป็นหลัก จากนั้นจะฉีดเทคนิคที่เราดูว่าเหมาะสมกับหน้าคนไข้ เพื่อให้เกิดการยกพยุงขึ้น ให้ผลลัพท์ออกมาดีที่สุดนะครับ คุณหมอหนุ่ม - อาจารย์นายแพทย์รัสมิ์ภูมิ กล่าวเสริมนวัตกรรมใหม่ล่าและน่าจับตามองในเมืองไทยตอนนี้นอกจาก โปรแกรม Radiesse ที่พูดถึงไปแล้ว อีกโปรดักซ์หนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมตัวล่าสุดจากอิตาลีและกำลังจะเข้าในไทยคือ โปรแกรมProfhilo ซึ่งเป็นกลุ่มสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกตัวนึง แต่เป็นสารการกระตุ้นคอลลาเจนที่ประกอบด้วย HA โมเลกุลใหญ่ผสม HA โมเลกุลเล็ก แบบ Non Cross Linked(HA 64 mg / 2 ml) ซึ่งเป็นสารที่คล้ายโปรแกรมฟิลเลอร์ แต่ไม่ใช่ฟิลเลอร์ ที่ประกอบด้วยกรดไฮยาลูโรนิกสังเคราะห์บริสุทธิ์ 100% ใช้สำหรับฉีดเพื่อช่วยลดริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นบนในหน้า และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ส่วนใหญ่จะฉีดในบริเวณ แก้ม แนวกราม และลำคอ ซึ่งดังในเมืองนอกมานานแล้ว และอย่างที่ทราบกันว่ามันปลอดภัย ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในระยะยาว ฉะนั้น Profhilo จึงน่าจะเป็นที่นิยมในเมืองไทยอีกตัวหนึ่งเช่นกันที่รัสมิ์ภูมิคลินิก ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้ เราต้องเลือกตัวที่ดีที่สุดและผลข้างเคียงน้อยที่สุด โดยดูผลงานวิจัยในหลาย ๆ ปี ผลข้างเคียงเป็นอย่างไร มีมากน้อยแค่ไหน เมื่อจะนำเข้ามาเมืองไทย เราก็ต้องนำมาทดลองใช้ก่อน จนเรามั่นใจว่าใช้แล้วได้ผลดี ปลอดภัย ถึงค่อยมาใช้กับคนไข้จริง ๆ ของคลินิกครับTri-Lift เทคนิคใหม่ ฉีดฟิลเลอร์เข้า 3 ชั้นผิวเทคนิค Tri-Lift เป็นเทคนิคที่หมอเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเฉพาะของรัสมิ์ภูมิคลินิก แล้วถ่ายทอดให้กับทีมแพทย์คลินิกด้วยนะครับ โดยจะวิเคราะห์ใบหน้าคนไข้ก่อน ซึ่งช่วยรักษาหน้าของคนไข้ให้ได้ผลดีแบบ 2 in 1 โดยปกติ การฉีดทั่วๆของที่อื่นจะกระตุ้นสร้างการคอลลาเจนเฉย ๆ ไม่ได้เน้นออกแบบให้เหมาะกับใบหน้าของแต่ละคน แต่เทคนิค Tri-Lift เน้นทั้งการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และยังฉีดให้เหมาะกับรูปหน้าของแต่ละคนด้วย โดยฉีดเข้าสู่ 3 ชั้นผิว ชั้นลึกเหนือกระดูก ชั้นไขมัน และชั้นผิวตื้น ข้อสองคือปรับตัวโครงสร้างใบหน้าของคนไข้ให้หน้าพยุงยกขึ้นป้องกันการหย่อนคล้อยของผิวหน้าในอนาคตครับสื่อมากมาย โฆษณาความสวยพร้อมช้อปถึงบ้าน มีอะไรควรระวังหมออยากจะฝากบอกคนไข้ทุกคนที่อยากสวยว่า เรามีหน้าเดียว เวลาที่เราไปฉีดหรือทำหน้า จะต้องเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งควรดูตั้งแต่ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ดูว่ามีคุณสมบัติของแพทย์ที่สามารถฉีดออกมาแล้วได้ผลดีหรือเปล่า เพราะถ้าเกิดพลาดขึ้นมาแล้วจะมีปัญหา หากจะแก้ไขก็ยาก บางทีอาจจะไม่ได้ใบหน้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เป็นได้อย่างที่สอง บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นในมือถือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน เป็นของแท้หรือของปลอม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนมาฉีดเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่า ยิ่งรูป Before & After สวยมากเลย อาจจะผ่านการแต่งรูปมาแล้วก็ได้ ซึ่งสิ่งสำคัญคืออยากให้พิจารณาถึงคลินิกที่ได้มาตรฐาน มีหมอที่เชี่ยวชาญมีเทคนิคการฉีดหรือการรักษาคนไข้ที่ดี ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เครื่องไม้เครื่องมือดี ถึงจะมีประโยชน์ที่สุดฉะนั้นการวิเคราะห์หน้าและการรักษาที่ตรงจุด ต้องถูกผ่านการออกแบบให้เหมาะกับหน้าของคนคนนั้น ซึ่งผู้ที่จะออกแบบ ก็ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถออกแบบแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดได้ ดูออกว่าคนนี้มีปัญหาอะไร ต้องใช้เทคนิค และแก้ในระดับชั้นไหน หากคนที่ชอบซื้อความสวยแบบบริการให้ถึงบ้าน บางทีมันไม่ตอบโจทย์และให้ความคุ้มค่าในสิ่งที่เราจ่ายเงินไปอยากบอกอะไรกับคนที่กลัว หรือกำลังตัดสินใจทำหน้าคือต้องดูว่ากลัวอะไร จริง ๆ แล้วเรื่องของการกลัวก็มีข้อดี เพราะเรากลัวอันตรายกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน เลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจได้ เลือกผลิตภัณฑ์ของแท้และเทคนิคที่ดี ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับ แต่คนที่กลัวเข็ม เราจะมีเทคนิคที่สามารถจะให้คนไข้รู้สึกเจ็บน้อยที่สุด ส่วนใหญ่คนไข้ที่กลัว พอมาทำกับหมอแล้ว มักจะบอกไม่ค่อยเจ็บและไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ เพราะว่าอยู่ที่เทคนิคของการฉีดเพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายที่สุดและเจ็บน้อยที่สุดนะครับเคล็ดลับการดูแลความสวยแบบฉบับคุณหมอหนุ่ม - อาจารย์นายแพทย์รัสมิ์ภูมิเคล็ดลับแบบง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้คือ ดูแลตั้งแต่ภายในและภายนอก เช่น ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด ออกกำลังกาย ดื่มน้ำเยอะ ๆ เลี่ยงพวกสุราแอลกอฮอล์ บุหรี่ อะไรที่ไม่ดีนะครับ แต่แน่นอนว่าต้องประกอบกับสิ่งที่มาจากภายนอกด้วย การดูแลตัวเองภายนอก เช่น ทาครีม ทาครีมกันแดด และยังรวมทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยเหลือ อย่างเครื่องเลเซอร์ต่าง ๆ การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์เพื่อยกพยุงใบหน้า ลดริ้วรอย หรือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ซึ่งเห็นผลได้อย่างชัดเจน หากเราเจอปัญหาแล้ว อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน แนะนำว่าควรเข้ามาการปรึกษาแพทย์ได้นะครับ เพราะการแก้ไขปัญหาแต่เนิ่น ๆ จะได้ผลดีมาก แล้วยังช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้ด้วยครับอ่านเทรนด์ความงามพร้อมความรู้เรื่องผิวหน้า เทคนิคการฉีดปรับรูปหน้าใหม่ ๆ จากคุณหมอหนุ่ม- อาจารย์นายแพทย์รัสมิ์ภูมิ ไปแล้ว ใครที่สนใจอยากไปลองให้คุณหมอวิเคราะห์ ปรับโครงหน้าให้สวยคม รูปหน้าชัดเป๊ะให้เข้ากับเทรนด์ปีนี้ ไปจองคิวกันได้ที่ รัสมิ์ภูมิคลินิก คลินิกให้บริการความงาม ภายใต้คอนเซ็ปต์การดูแลความงามเฉพาะรายบุคคล (Personalized Care) ด้วยเทคนิคและวิทยาการทางการแพทย์เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Disruptive Technology) ระดับพรีเมี่ยม โดยให้บริการทั้ง 4 สาขา พระราม 2 , รัตนาธิเบศร์ , เลียบด่วนรามอินทรา และสุขุมวิท 49 หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.rassapoomclinic.com/ , https://www.facebook.com/DrRassapoomFanpage