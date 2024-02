“หลินอี” พระเอกหนุ่มชื่อดังจากแดนมังกรบินตรงร่วมงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024”

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นโกลบอลเดสติเนชั่น จุดหมายปลายทางที่ครองอันดับหนึ่ง ในใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก จับมือ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงอย่างยิ่งใหญ่ จัดงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” มอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีน คว้าพระเอกหนุ่มดาวรุ่ง จากแดนมังกร “หลินอี” (Lin Yi) ร่วมเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดอลังการที่สยามพารากอนโดยเฉพาะ พร้อมด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อพบปะแฟนๆ ชาวไทยอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567งานนี้ทำเอาสยามพารากอนแทบแตกเมื่อ พระเอกหนุ่มดาวรุ่ง “หลินอี” ปรากฏตัว ก็เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากเหล่า “เว่ยอี้” ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มารอต้อนรับอย่างคับคั่ง พร้อมกันนี้ “หลินอี” ยังเสิร์ฟความฟินด้วยการเชิญชวนแฟนๆ ให้ติดตามชมโชว์สุดพิเศษในงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” ที่หลินอีได้เตรียมตัวมา อวยพรวันตรุษจีนมอบเป็นของขวัญให้แฟนๆ ได้มีความสุขกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีมหามงคล นี้ ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอนโดย “หลินอี” เป็นนักแสดงดาวรุ่งที่มีผลงานซีรีย์เรื่องดังมากมาย” ซึ่งผลงานสร้างชื่อ ที่เป็นที่ ปลาบปลื้มของแฟนๆ ชาวไทยเป็นอย่างมาก คือ ซีรีย์รักโรแมนติกเรื่อง “อุ่นไอในใจเธอ” (Put Your Head on my Shoulder) หรือ ในปี 2019 ที่ทำให้เขาคว้าถึงสองรางวัล ได้แก่ รางวัลศิลปินดาวรุ่งยอดเยี่ยม Star Awards Annual Youth Trending Artists Awards และ นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม จาก the Golden Bone Network Film and Television Festival Annual Emerging Actor Award นอกจากนี้ยังมีผลงานแสดงเรื่องอื่นๆ เช่น ฉากรักวัยฝัน Love Scenery (2021), จรดฝันข้ามกาล Hu Tong (2022) และ เหวี่ยงเรามาเจอรัก Derailment (2023) เป็นต้นและเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะโรงปีนี้ นอกจากแฟนๆ จะได้ฟินกับการปรากฏตัวของ หลินอีแล้ว สยามพารากอนยังได้เตรียมความตระการตา กับ ‘8 มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรง’ ที่ครบครันทั้งมิติศิลปวัฒนธรรม ความเป็นสิริมงคล ความบันเทิงเต็มพิกัด อีกทั้งโปรโมชั่นครั้งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2567 สยามพารากอน เตรียมพบกับ ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่ ที่จะควงคู่มากับ กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และพบกับ 10 ตัวแทนเด็กฝึกสาวจากรายการ CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) รายการไอดอลเซอร์ไววัลระดับเอเชีย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567นอกจากนี้ ยังมี ผลงานอาร์ต อินสตอลเลชั่นมังกรสีพาสเทลยักษ์ ออกแบบโดยศิลปินระดับโลกชาวอเมริกัน Anchorball (แองเคอร์บอล) หรือ Ken Kelleher (เคน เคลเลอร์), อุโมงค์มังกรแห่งความรุ่งโรจน์ และมังกรทองมงคล ณ พาร์ค พารากอน และ The Jewel ชั้น M พร้อมสักการะองค์เทพเจ้า แช กง หมิว จำลอง จากวัดดังแห่งฮ่องกง พร้อมรับแผ่นทองวัดแช กง หมิวเสริมสิริมงคล โดย อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดัง บินตรงไปทำพิธีอัญเชิญมาให้คนไทยได้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต, ชมการแสดงบรรเลงเพลงออเคสตร้าเพลงจีนสุดอมตะ ผสานความไพเราะของเครื่องดนตรีกู่เจิ้ง จากวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การเชิดมังกรทองมิ่งมงคลสุดอลังการ และ การแสดงกายกรรม สุดอ่อนช้อยส่งตรงจากจีน “อัญมณีแห่งแดนมังกร” โดย คณะกายกรรมจีนเซียงไฮ้ และ “ระบำลูกข่าง” จากกวางโจว พร้อมร่วมตรวจดวงชะตา แก้ชงด้วยโหราศาสตร์จีน กับนักพยากรณ์ชื่อดัง ซินแสมาสเตอร์อลิซ ที่ปรึกษาฮวงจุ้ยและชะตาชีวิตที่จบการศึกษาจากสถาบันฮวงจุ้ยโลก ในเวลา 15.00 – 16.00 น. ต่อด้วยทอล์คจากนักพยากรณ์ชั้นนำ ในเวลา 17.00 -18.00 น. ได้แก่ หมอดูต๊อกแต๊ก A4, ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร และ อ.คฑา ชินบัญชร ระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน อีกทั้ง งานพยากรณ์เพื่อการกุศล “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” ร่วมตรวจดวงชะตากับ นักพยากรณ์ชื่อดัง อาทิ อ.ธนัญธร บุญจักรวาล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ดวงไทย-ดาวกระพริบสิบชั้น, อ. ศุภชัย อนุที ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังจิต-ฮวงจุ้ย-ตั้งศาล, อ. มดดำ มะลิลา ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อักษรรูนโบราณ และ อีกมากมาย ในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ Living Hall ชั้น 3 พร้อมโปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช้อปรับตรุษจีน พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยร่วมฉลองตรุษจีนปีมะโรงสุดอลังการ กับงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สยามพารากอน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-610-8000#SiamParagon #SiamParagonChineseNewYear2024 #SiamParagonxLINYI