สุดปัง “หมาก-ใบเฟิร์น” ฉลองตรุษจีนจักรวรรดิแห่งมังกร “EM DISTRICT LUCK IS CALLING....CHINESE NEW YEAR 2024”  ที่ เอ็ม ดิสทริค

เอ็ม ดิสทริค ย่านการค้าบนถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร จัดงาน “EM DISTRICT LUCK IS CALLING....CHINESE NEW YEAR 2024” เนรมิตถนนสุขุมวิท เป็น ‘จักรวรรดิแห่งมังกร’ ด้วย 12 ประติมากรรมมังกรจาก 12 ศิลปินร่วมสมัย พร้อมชวนอิ่มอร่อยกับอาหารจีนเลิศรสมากกว่า 100 เมนูจากร้านดังใน 2 บรรยากาศ 2 พื้นที่ เอ็มควอเทียร์และเอ็มสเฟียร์ รวมถึงร้านอาหารชั้นนำภายใน EMDINING รวมถึงเพลิดเพลินกับการแสดงสิงโตดอกเหมย สุดตระการตาในย่านสุขุมวิทเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการฉลองตรุษจีน ของย่านการค้าใหม่บนถนนสุขุมวิท ในคอนเซ็ปต์ EM DISTRICT LUCK IS CALLING ซึ่งเริ่มต้นความมงคลกันด้วยการแสดงโชว์เชิดมังกรทองยาวที่สุดในประเทศไทย 198 เมตร และการแสดงสิงโตเสาดอกเหมย LED ด้วยเทคนิค แสง สี เสียง สุดตระการตา ณ บริเวณอุทยานเบญจสิริ เพื่อให้ประชาชน และท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทได้มีส่วนร่วมชมในศิลปะวัฒนธรรมจีน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ, ผู้บริหารธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, ผู้บริหาร เอ็ม ดิสทริค, 12 ศิลปินที่ร่วมเนรมิตจักรวรรดิมังกร, ผู้มีเกียรติ ร่วมชมการแสดงเป็นมงคลฤกษ์และจะเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมชมการเชิดมังกรสี่ธาตุและการแสดงสิงโตเสาดอกเหมย LED ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.30 น. บริเวณ อุทยานเบญจสิริซึ่งงานนี้ ประธานในพิธี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงงานนี้ว่า ”เวลาพูดถึงงานตรุษจีน ในกรุงเทพมหนคร เราจะนึกถึงเยาวราช หรือถ้ารุ่นใหม่ใหม่ๆก็เป็นที่เป็นห้วยขวาง แต่จริงๆแล้ว มีคนไทยเชื่อสายจีนอยู่ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ ในย่านพร้อมพงษ์ เอ็ม ดิสทริค ก็เป็นอีกพื้นที่ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มาก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมากในแต่ละวัน ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ในส่วนของการจัดกิจกรรมในเทศกาลสำคัญต่างๆนั้น ทางกรุงเทพมหานครมองว่า การกระจายแหล่งท่องเที่ยว กระจายการจัดงานไม่ให้ กระจุกตัว แออัดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่เฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ และยังมีเรื่องความปลอดภัย ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ การที่จุดต่างๆในกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหลายพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงถือเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะที่ เอ็ม ดิสทริค ในปีนี้ที่มีการร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่ ในการจัดแสดง 12 ประติมากรรมมังกร ซึ่งเป็นศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ในช่วงตรุษจีน ที่น่าจะถูกใจคนที่ชอบเสพงานศิลปะ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ โดยกรุงเทพมหานครเอง ก็มีนโนบายในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของงานศิลปะที่เราทำมาต่อเนื่องอยู่แล้ว ก็อยากจะเชิญชวนมาท่องเที่ยวกัน ในช่วงตรุษจีนปีนี้“สำหรับความน่าสนใจของ “EM DISTRICT LUCK IS CALLING....CHINESE NEW YEAR 2024 อย่างแรกสำหรับคนชอบงานศิลปะพลาดไม่ได้! คือการร่วมถ่ายภาพ ชมความคิดสร้างสรรค์ ของ “จักรวรรดิแห่งมังกร” ด้วย 12 ประติมากรรมมังกรจากผลงานการออกแบบของ 12 ศิลปินรุ่นใหม่ร่วมสมัย อาทิ แพน - ฐกฤต ครุฑพุ่ม, แม็กกี้-ชรารัตน์ สาระอาภรณ์, โตส - ปัญญวัตน์ พิทักษวรรณ และ เจวอน - สรายุทธ คุระแก้ว เป็นต้น มาจัดแสดง 12 จุดที่ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และ อุทยานเบญจสิรินอกจากนี้ ยังพร้อมเสริ์ฟอาหารดังระดับ มิชลิน สตาร์ สตรีทฟู้ดเจ้าดัง ชาจีนระดับตำนาน THE PROSPERITY OF DRAGONS KINGDOM MARKET ที่บริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ ที่เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ -11 กุมภาพันธ์ นี้ และที่ เอ็มสเฟียร์ ณ EM Market Hall ชั้น G ยังมีอาหารจีน คาวหวานจากร้านชื่อดังทั่วประเทศ Dragon Street Market ซึ่งจัดถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ มาให้เลือกชิมคว่มอร่อยแบบไม่ซ้ำใคร รวมถึงร้านอาหารชั้นนำใน EM DINING ที่ร่วมกันสร้างสรรค์เมนูพิเศษให้ชิมกันตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นี้ อาทิ ชาไนซือ (Naixue ) ที่ เอ็มสเฟียร์ แบรนด์ชาจีนชื่อดังระดับไฮเอนด์ที่ปรุงเมนูพิเศษเพื่อตรุษจีน นี้ ไม่รวมหงเป่า , โคลิมิเต็ด และอีกมากมายสำหรับนักช้อป ช้อปคุ้มรับตรุษจีนด้วยบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA เมื่อช้อปปิ้งและใช้จ่ายผ่านบัตร BANGKOK BANK M VISA ภายในศูนย์การค้า ช้อปรับโปร ปัง ปัง รวมสูงสุดกว่า 12,000 บาท หรือเมื่อใช้จ่ายในร้านอาหารชั้นนำที่ EMDINING รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารสูงสุด 800 บาท รวมถึงการรับสิทธิพิเศษอื่นๆ เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าและ EMDINING นอกจากนี้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทั่วไป ช้อปและรับความเฮง เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป เลือกรับบัตรกำนัลศูนย์การค้า หรือสร้อยข้อมือเสริมมงคลจาก RAVIPA มูลค่า 1,890 บาท และเมื่อช้อปครบ 180,000 บาทขึ้นไป รับองค์พระพิฆเนศจาก KARAVAมูลค่า 9,888 บาทฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่กับกิจกรรมมากมายสุดตระการตาและอิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารมงคลสุดพิเศษ พร้อมช้อปคุ้มค่าและรับสิทธิประโยชน์มากมาย ได้ที่ เอ็ม ดิสทริค ทั้ง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์นี้ โดย เอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ในส่วนของ เอ็มสเฟียร์ วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เปิดบริการเวลา 10.00 - 22.00 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น. พิเศษร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในวัน 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดให้บริการถึง 24.00 น. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @EMDISTRICT