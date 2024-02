“ณเดชน์ - ญาญ่า” เปิดประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ สักการะ - ช้อปปิ้ง - ท่องเที่ยว เสริมมงคล “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมสืบสานประเพณีตรุษจีน เปิดศักราชใหม่ ผสานพลังมหามังกร ฉลองปีมหามงคล ในงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024” ตั้งแต่วันนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมเสริมสิริมงคล สักการะขอพร “เทพเจ้าเปลี่ยนใจ” พร้อม “กังหันคู่บารมี” อัญเชิญและทำพิธีเบิกเนตรจาก วัดปักไต (วัดดาวเหนือ) ฮ่องกง มาประดิษฐาน ณ ไอคอนสยาม บน “ทำเลท้องมังกรเก็บทรัพย์” อันเป็นศูนย์รวมความมงคลที่อุดมสมบูรณ์ ตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์มหัศจรรย์ ชมการแสดงเชิด “มังกรกังหันมงคล” ครั้งแรกของประเทศไทย โดยกังหันทำพิธีปลุกเสกจากวัด แชกงหมิว ฮ่องกง และสุดยอดกายกรรมจีนและการแสดงต่างๆ จากสาธารณประชาชนจีน สนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย พร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นเอ็กซ์คลูซีฟสุดยิ่งใหญ่ บินลัดฟ้าไปฮ่องกงกับแคมเปญ “The Great Dragon Journey 2024” ร่วมขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดฮ่องฮำ ในวันเปิดทรัพย์ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เผยว่า “สำหรับเทศกาลตรุษจีน เบิกฟ้าสู่ศักราชใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในปีนี้ ไอคอนสยาม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด, คอนโดเรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่ และเถ้าแก่น้อย จัดงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024” ภายใต้แนวคิด “ผสานพลังมหามังกร ฉลองปีมหามงคล” มอบประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ ครบทั้งสักการะขอพรรับความมั่งคั่ง ช็อปปิ้งสินค้ามงคล และชมสุดยอดการแสดงจากวัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งแต่วันนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ชาวไทยทุกคนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษอันเป็นมงคลแบบครบทุกมิติร่วมเสริมสิริมงคลแบบทวีคูณกับพิธีเปิดงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024” ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค พร้อมเปิดฟ้ารับความมั่งคั่งไปกับ พิธีเบิกเนตรสิงโตหัวมังกร พญามังกรกังหัน และพญาหงส์ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยรับปีมังกรทอง บิ๊กเซอร์ไพร์ส!! พบกับโชว์สุดพิเศษจากสองนักแสดงเบอร์หนึ่งของไทย ณเดชน์ คูกิมิยะ ตัวแทนพญามังกร ควงคู่มากับ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ตัวแทนพญาหงส์ สวมใส่เครื่องประดับทองพร้อมคฑามังกรและคฑาหงส์ทองคำแท้ 99.99% น้ำหนักทองคำรวมกว่า 300บาท ซึ่งออกแบบอย่างประณีตงดงามด้วยมือ (Handmade) จากช่างฝีมือทองสุโขทัยที่มีความชำนาญยาวนานกว่า 30 ปี ของร้านบ้านทองสมสมัย จังหวัดสุโขทัย เป็นลวดลายมังกรและหงส์ ซึ่งเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีน หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ความยิ่งใหญ่มีอำนาจบารมี โชคลาภวาสนา และชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ก้าวเข้าสู่ปีใหม่จีนด้วยที่สุดแห่งความมงคล เชิญชวนคนไทยสักการะขอพรองค์จำลอง “เทพเจ้าเปลี่ยนใจ” พร้อม “กังหันคู่บารมี” อัญเชิญและทำพิธีเบิกเนตรจาก วัดปักไต (วัดดาวเหนือ) ฮ่องกง มาประดิษฐาน ณ ไอคอนสยาม บน “ทำเลท้องมังกรเก็บทรัพย์” อันเป็นศูนย์รวมความมงคลที่อุดมสมบูรณ์ ได้ที่รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ตื่นตาตื่นใจกับ การแสดงเชิด “มังกรกังหันมงคล” ครั้งแรกของประเทศไทย โดยกังหันทำพิธีปลุกเสกจากวัดแชกงหมิว ฮ่องกง ชมการแสดงสิงโตหัวมังกร ปีนเสาดอกเหมย การแสดง “นิรมิตรุ่งโรจน์นิรันดร์”สุดยอดกายกรรมจีนจากมณฑลหูหนาน การแสดงเปลี่ยนหน้ากากจากมณฑลเสฉวน และอุปรากรจีน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก 4 ศิลปิน ได้แก่ ไข่ตุ๋น ญาณรินทร์, เนเน่-พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, ธรรศภาคย์ ชี หรือ บี้ KPN และ PERSES (เพอร์เซส) ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ตลอดจนร่วมฉลองไปกับเทศกาลตรุษจีน ด้วยการเลือกซื้อสินค้าจากตลาดโรงเตี๊ยม สินค้ามงคล สินค้าไลฟ์สไตล์ เมนูอาหารมงคล และกิจกรรมเวิร์กชอปเขียนอักษรมงคลด้วยพู่กันจีน การตัดกระดาษสไตล์จีน ฯลฯ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M พร้อมกันนี้ ไอคอนสยาม มอบความเอ็กซ์คลูซีฟขั้นสุดกับ พิธีสักการะไหว้ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เทพเจ้าฮี่ซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดี) และเทพเจ้ากุ่ยซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งอำนาจยศศักดิ์) เพื่อต้อนรับเทศกาลมหามงคลใหญ่แห่งปี นำพิธีโดยอาจารย์คฑา ชินบัญชร ในฤกษ์เวลามหามงคล พร้อมเคล็ดลับและการจัดพิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ณ ริเวอร์ พาร์ค