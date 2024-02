สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัดงานวิ่งการกุศล Music Breath Run ส่งต่อลมหายใจด้วยเสียงเพลง รายได้มอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สามย่านมิตรทาวน์ สวนลุมพินี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook : Music Breath Run - ส่งต่อลมหายใจด้วยเสียงเพลง และสามารถลงทะเบียนร่วมวิ่งได้ทาง https://thaimaster.me/s/MusicBreathRun ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดงานวิ่งการกุศล “ส่งต่อลมหายใจด้วยเสียงเพลง Singha Corporation Presents Music Breath Run” ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีศิลปินจากค่าย Muzik Move กว่า 30 ชีวิตที่มาร่วมวิ่งและสร้างสีสันให้กับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ เอิ๊ต ภัทรวี, Serious Bacon, เอ๊ะ จิรากร, ป๊อก ZEAL, บีน นภสร, เบล วริศรา, คอปเตอร์, กัปตัน ONEONE, Miteennn, PAE SAX, FLIRT, WEEED BOMB, Methane, The Publish,Lost Chips, Boss, Folksong, หนู มิดด้าม (ตัวจริง) และศิลปินท่านอื่นๆ อีกมากมาย โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานจะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ Fun Run 5.5 กิโลเมตร (ค่าลงทะเบียน 600 บาท) และ Run More 10.8 กิโลเมตร (ค่าลงทะเบียน 750 บาท) นอกจากนี้มีวีไอพีแพ็กเกจทั้งระยะ Fun Run และ Run More ที่จะได้รับ Vacuum Flask ขวดน้ำดีไซน์น่ารักอีกด้วย โดยเส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คได้แก่ เริ่มจากจุดสตาร์ทปล่อยตัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งกิจกรรมงานวิ่งการกุศล ส่งต่อลมหายใจด้วยเสียงเพลง ได้ความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ค่ายมิวซิกมูฟ, ทีม OKD ผู้จัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, หนีกรุงคอนเน็ค, เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, บริษัท บูทรูม จำกัด (Ari), บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด, เมเจอร์กรุ๊ป, ดีน่า ไฮโปรตีน และบริษัท เมิร์ธเวลธ์ จำกัด