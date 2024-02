แคมป์ไฟดนตรี มาลีฮวนน่า ภาคพิเศษ เพื่อการศึกษาของเด็กๆ ชาติพันธุ์

หลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตผู้เขียนและน้องๆ ทีมทำงานได้นอนพักที่ไร่หุบกะพงต่ออีกหนึ่งคืน ยามค่ำคืนนั้นพวกเรานั่งทานอาหารและเครื่องดื่มเย็นๆ ที่ร้านครัวกระเทียมพริกไทยดำ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่ภายในไร่หุบกะพงระหว่างที่พวกเรานั่งสรวลเสเฮฮากัน อ.ไข่ มาลีฮวนน่าได้มานั่งร่วมโต๊ะด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความรื่นรมย์ อำกัน แซวกัน สนุกกันตามประสาพี่น้องผองเพื่อน มีช่วงหนึ่งอ.ไข่ ได้พูดขึ้นมาว่าที่สังขละบุรีน่าจะจัดมาลีฮวนน่าบ้างสักครั้ง แกอยากขึ้นไปเล่นที่สังขละนานแล้ว จัดโชว์ให้หน่อยน้องนุ่งที่อ.ไข่สนิทและเชื่อใจที่สุดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ทำงานแคมป์ไฟดนตรีตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุด และเป็นคนตั้งชื่องาน ‘แคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนน่า’ ขึ้นมา ปัจจุบันได้ทำที่พักเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งอยู๋ริมแม่น้ำซองกาเรีย เห็นวิวสะพานมอญได้สวยที่สุดแห่งหนึ่งในสังขละบุรี รีบอาสาตอบรับ อ.ไข่ โดยทันทีหลังจากดูตารางงานการแสดงของวงมาลีฮวนน่า เฉพาะช่วงคืนวันเสาร์ คิวการแสดงยาวจนถึงกลางปี 2567 แต่มีคิวหลุดอยู่คิวหนึ่ง ผู้ว่าจ้างยกเลิกคิวการแสดงในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เลยประจวบเหมาะได้คิวมาลีฮวนน่าพอดี การแสดงที่สังขละในครั้งนี้ ยังคงเป็นธีมงานแคมป์ไฟดนตรีเหมือนเดิมแต่ย่อขนาดลงมาจากห้าพันคนจำกัดเหลื่อแค่ห้าร้อยคนเท่านั้น เป็นงานแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนน่า ภาคพิเศษ และเป็นการโชว์ที่พิเศษมากๆ ครั้งหนึ่งของวงมาลีฮวนน่าที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยจะร่วมเล่นกับเด็กๆ ชาติพันธุ์ที่จะมาร่ายรำการแสดงหลากหลายชาติพันธุ์ อาทิ มอญ กะเหรี่ยง พม่า ลาว ไทย และจะมีศิลปินสาวรับเชิญที่เป็นชาวสังขละบุรีโดยแท้ มีน้ำเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้ง มีผลงานซิงเกิ้ลของตัวเอง ซึ่งผู้เขียนได้เคยเห็นและเคยดูน้องเล่นกีตาร์และร้องเพลงตั้งแต่น้องยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น จนต้อนนี้น้องได้เรียนจบชั้นปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นั่นคือน้องจัสมิน-พัชราวลี ดำรงธรรมประเสริฐ จากเด็กหญิงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีชื่อเสียงจากการคัฟเวอร์เพลงเพราะๆ มากมายมาร้องใหม่ในสไตล์ของเธอทาง YouTube Channel : Jassmin ซึ่งเธอมีเครดิตในการทำงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra), แสดงละครเวทีเรื่อง ‘ซ้อน A New Musical’, ‘นางฟ้า The Musical’, ‘น้ำเงินแท้ The Musical’ กับบริษัทดรีมบ็อกซ์ (Dreambox) รวมถึงรับบทเป็นมาเรียนางเอกในละครเวทีเรื่อง ‘West Side Story’ นอกจากนี้เธอยังเป็น Yamaha Artist อีกด้วยเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยงานนี้มาร่วมกันแบกเป้ใส่หลังไปนั่งฟังเพลงบนลานหญ้าริมแม่น้ำซองกาเรียในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกใกล้ชิดสะพานมอญ ในงาน ‘แคมป์ไฟดนตรี มาลีฮวนน่า ภาคพิเศษ’ ชมการแสดงของวงมาลีฮวนน่า มาบรรเลงบทเพลงอคูสติก พร้อมกับการร่ายรำของเด็กๆ ชาติพันธุ์ และศิลปินสาวเสียงสดใสไพเราะชาวสังขละบุรี จัสมิน-พัชราวลี 2 มีนาคมนี้ ที่เรนไชน์รีสอร์ท สังขละบุรีบัตรราคา 999 บาท พร้อมสถานที่กางเต็นท์ฟรี ซื้อบัตรได้ที่ page : maleehuana official โทร. 099 351 9997 page : River journey โทร. 099 351 9997 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 087 519 9150 รายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ ชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายขอบ ผู้เขียนได้ไปร่วมงานแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนน่ามาหลายครั้ง รับประกันได้ว่าจะไม่มีงานแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนน่าครั้งไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจเท่าครั้งนี้!