เดือดจัด! “กาย ริตชี” ระเบิดความมันสุดอหังการ์ ใน “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” ปฏิบัติการเหนือชั้น พลิกเกมสงครามโลก

“มงคลเมเจอร์” พร้อมพาผู้ชมชาวไทยกระหน่ำความเดือดไปกับปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่จะพลิกชะตาโลกในภาพยนตร์สายลับระทึกขวัญบล็อกบัสเตอร์ “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” สร้างจากวีรกรรมจริงของมหากาพย์สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลงานจากผู้กำกับมือฉมัง “กาย ริตชี” ที่โคจรมาเจอกับพระเอกมาดเท่ “เฮนรี คาวิลล์” (Man of Steel) อีกครั้ง หลังจากเคยร่วมงานกันมาแล้วใน “The Man from U.N.C.L.E.” (2015) พร้อมผนึกกำลัง “เจอร์รี บรักไฮเมอร์” (Pirates of the Caribbean, Top Gun: Maverick) เจ้าพ่อหนังบล็อกบัสเตอร์ที่มานั่งแท่นควบคุมงานสร้างเนรมิตความระห่ำครั้งใหม่สุดยิ่งใหญ่ล่าสุด ภาพยนตร์ได้ปล่อย “ตัวอย่างแรก” สุดเดือดเผยเรื่องราวขององค์กรลับกับปฏิบัติการฝ่าดงนาซีสุดเหี้ยมที่ก่อตั้งโดย “วินสตัน เชอร์ชิลล์” ซึ่งมีเหล่าทหารนอกรีตที่ไม่สนใจกฎพร้อมลูกบ้าเต็มพิกัดมารวมทีมในภารกิจโคตรอันตรายที่เดิมพันด้วยชีวิตเพื่อกำจัดผู้นำนาซี และทำลายความพยายามในการทำสงครามของเยอรมนีงานนี้ยังระดมนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่งไม่ว่าจะเป็น “เฮนรี โกลดิง” (Crazy Rich Asians) , “อลัน ริตช์สัน” (ซีรีส์ Reacher), “อีซา กอนซาเลซ” (Baby Driver), “อเล็กซ์ เพ็ตติเฟอร์” (I Am Number Four) และอีกมากมายเตรียมเดินหน้าเข้าสู่สมรภูมิรบที่จะระเบิดความมันส์ครั้งอหังการ์ใน “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” ดีเดย์พร้อมกัน เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์