Yes, And? “อาริอานา แกรนเด” เปิดใจ และปล่อยวางกระแสวิจารณ์รักครั้งใหม่

เพลงที่พูดถึงความเหนื่อยล้า, ความสัมพันธ์ในอดีตของตัวเอง เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปล่อยวาง เผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่แคร์ถึงความคิดเห็นของคนอื่น และความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตของตัวเองไปน่าจะเป็นการตอบสนองโดยตรง ต่อกระแสความรักครั้งใหม่ของตัวเองอย่างชัดเจนหลัง อาริอานา แกรนเด เลิกกับสามีแบบช็อกวงการ และเริ่มต้นความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่ม อีธาน สเลเตอร์ แบบช็อกพอ ๆ กันในช่วงเวลาที่หลาย ๆ คนสงสัยในไทม์ไลน์ว่าทั้งสองเลิกกันคู่ของตัวเองไปแล้วรึยัง ก่อนจะมาคบกันYes, And? กลายเป็นรักบทใหม่ของ อาริอานา แกรนเด ที่นอกจากจะมีผลงานติดชาร์ตอย่างต่อเนื่องมาเป็นสิบปี เรื่องราวความรักของเธอก็ยังมีให้ติดตามกันในหน้าบันเทิงในตลอดช่วงเวลานี้ด้วยอาริอานา แกรนเด เผยรายละเอียดเกี่ยวกับอัลบั้มชุดใหม่ เป็นการเรียกน้ำย่อยแฟน ๆ ว่าเพลงในอัลบั้มชุด Eternal Sunshine จะเป็นอะไรที่เปราะบาง และสะเทือนใจมาก ๆโดยซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม Eternal Sunshine อย่าง yes, and? แม้จะมีทำนองสนุกสนานติดหู และได้รับอิทธิพลมาจากงานยุครุ่ง ๆ ของ Madonna อย่างเพลง Vogue แต่เนื้อหาของซิงเกิล Yes, And? กลับเป็นอะไรที่ แรง และส่วนตัวมาก ๆ”กับการพูดถึงการถูกวิจารณ์ในเรื่องส่วนตัว การปล่อยวางต่อข่าวต่าง ๆ และเป็นเหมือนการคำถามต่อประเด็นความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของตัวเองอาริอานา แกรนเด เปิดเผยว่าไม่เพียงเพลง Yes, And? เท่านั้น แต่ Eternal Sunshie จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน เล่าเรื่องต่อเนื้อกัน มีเนื้อหาเป็นตีมเดียวกันในทำนองของ คอนเซปต์อัลบั้มนอกจากนั้น อาริอานา แกรนเด ยังบอกว่าเพิ่งจะเปิดงานชุดนี้ให้เพื่อน, ญาติสนิท และคนที่ค่ายเพลง Republic Records ให้ฟังตัวอย่างเพลงกันแล้ว” ซึ่ง อาริอานา แกรนเด บอกว่าหลายคนถึงกับอึ้งไปเลยอาริอานา แกรนเด เล่าถึงเบื้องหลังการทำงานชุดนี้ ว่าเริ่มต้นเข้าสตูดิโอกับโปรดิวเซอร์ แม็กซ์ มาร์ติน ในเดือนกันยายน และทำงานจนถึงช่วงท้าย ๆ ของปี 2023โดย 'Eternal Sunshine' มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 8 มีนาคม และจะเป็นอัลบั้มที่ 7 ของ อาริอานา แกรนเดนอกจากนั้นยังเป็นอัลบั้มชุดแรกในรอบ 4 ปี หลังปล่อยงานชุด 'Positions' ออกมาให้ฟังกันในปี 2020 ในช่วงที่กำลังอินเลิฟกับอดีตสามีแต่ Eternal Sunshine น่าจะมีความแตกต่าง Positions โดยสิ้นเชิง เพราะงานชุดนี้ อาริอานา แกรนเด ปล่อยออกมาในช่วงหลังตัดสินใจหย่ากับสามี และเริ่มต้นรักครั้งใหม่ทันทีล่าสุด อาริอานา แกรนเด ยังย้ำว่าคงไม่ปล่อยซิงเกิลอื่น ๆ ออกมาให้ฟันกันแล้ว และขอเลือกที่จะให้แฟน ๆ ไปฟังอัลบั้มเต็มพร้อมกันในวันที่ 8 มี.ค. ที่จะถึงนี้ทีเดียวเลยสำหรับความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2022 อาริอานา แกรนเด ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงในหนังเพลงฟอร์มใหญ่ Wicked ที่เป็นภาคก่อนหน้าของวรรณกรรม Wizard of Oz ที่มีนักแสดงหนุ่มที่ชื่อว่า อีธาน สเลเตอร์ ร่วมแสดงอยู่ด้วยอีธาน สเลเตอร์ เป็นดาราที่เน้นทำงานในวงการละครเวที และก่อนหน้านี้มีชื่อเสียงจากรับบทเป็น SpongeBob ใน SpongeBob SquarePants ฉบับละครเวทีเริ่มมีข่าวว่าทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกัน จนในกลางปี อาริอานา แกรนเด ก็ประกาศข่าวขอหย่ากับ ดัลตัน โกเมซ แบบไม่มีเค้าลางมาก่อนเลยซึ่งในอีกไม่กี่วันต่อมา สื่อใหญ่อย่าง PEOPLE ก็ยืนยันว่า อาริอานา แกรนเด และ อีธาน สเลเตอร์ ออกเดทกันอย่างเป็นทางการแล้วนั่นหมายความว่าทั้งคู่เริ่มคบกันจริงจังตั้งแต่ อาริอานา แกรนเด ยังไม่ได้เลิกกับสามี เช่นเดียวกันที่ อีธาน สเลเตอร์ ก็ยังไม่ได้หย่ากับภรรยาจนต่อมาในเดือน กรกฎาคม อีธาน สเลเตอร์ จึงตัดสินใจยื่นฟ้องหย่าจากภรรยาของเขาอย่างเป็นทางการ