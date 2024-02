"เจย์-ซี" บ่นแทนเมีย, "เทย์เลอร์" สร้างประวัติศาสตร์, "แกรมมี"​เรตติ้งกระเตื้อง

และยังมีประเด็นทั้งที่เกี่ยวกับรางวัล และไม่เกี่ยวกับรางวัลอีกมากมาย โดยถือว่าในงานปีนี้เป็นปีของศิลปินอย่างแท้จริง”สำหรับผลรางวัล ฟีบี บริดเจอร์ส คว้ารางวัลกลับบ้านมากที่สุดถึง 4 สาขา โดยคว้า 3 รางวัลในนามวง boygenius รวมถึงรางวัล Best Pop/Duo Performance ที่ได้ร่วมงานกับ ซีซ่า ในฐานะศิลปินเดี่ยว”ส่วน เทย์เลอร์ สวิฟต์ สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินคนแรกที่คว้ารางวัล Album Of The Year ถึง 4 ครั้ง จากผลงานอัลบั้มชุด Midnights โดย เทย์เลอร์ สวิฟต์ เคยคว้ารางวัลจากสาขานี้จากอัลบั้ม Fearless, 1989 และ folklore มาก่อนหน้านั้น นอกจากนี้ก็ยังคว้ารางวัล Best Pop Vocal Album จากอัลบั้ม Midnights ด้วย”และที่เป็นไฮไลท์อีกช่วงหนึ่งของงานก็คงเป็น ไมลี ไซรัส ที่ส่งเพลง "Flowers" คว้า Record of the Year แถมด้วย Best Pop Solo Performance ที่ถือว่าเป็นการคว้ารางวัลแกรมมีแรกในชีวิตของ ไมลี ไซรัส เลยทีเดียว และ ไมลี ไซรัส ยังได้มีโอกาสโชว์เพลง Flowers แบบสดๆบนเวทีจนหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดในงานเลยทีเดียว”ส่วน บิลลี ไอลิช และ พินเนส ก็ยังคว้ารางวัลใหญ่ได้อีกเช่นเคยกับ Song of the Year และ Best Song Written For Visual Media จากเพลง "What Was I Made For?" ผลงานประกอบภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่อง Barbie และยังได้ขึ้นแสดงบนเวทีด้วยเช่นเดียวกัน”ยังมี วิคตอเรีย โมเนต์ ก็ได้รับรางวัล Best New Artist ไปครองแต่ที่กลายเป็นประเด็นมากกว่ากลับเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับรางวัล แต่กลายเป็นประเด็นที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ เซอร์ไพรส์ไปคนทั้งงาน และคนที่ดูการถ่ายทอดสดระหว่างรับรางวัล Best Pop Vocal Album ด้วยการประกาศเตรียมปล่อยอัลบั้มชุดใหม่ ที่จะใช้ชื่อว่า The Tortured Poets Department ออกมาในวันที่ 19 เมษายนพร้อมปล่อยทั้งภาพปก และแทร็คลิส ออกมาเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงการยืนยันว่าจะมีศิลปินดังอย่าง โพสต์ มาโลน และ Florence + The Machine มาร่วมฟีเจอร์ริ่งในอัลบั้มด้วย”อีกช่วงที่กลายเป็นข่าวใหญ่ก็คือตอน เจย์-ซี ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ Dr. Dre Global Impact Award ที่อยู่ ๆ เจ้าตัวก็ขอตัดพ้อแทนภรรยาอย่าง บียอนเซ่ ว่าทำไม บียอนเซ่ ไม่เคยคว้ารางวัลสำคัญอย่าง Album Of The Year ได้เลยเจย์-ซี ยอมรับว่าการพูดอะไรแบบนี้คงทำให้ บียอนเซ่ ไม่ค่อยแฮปปี้นัก แต่ตัวเองก็อยากจะพูดอยู่ดี ว่าทำไมศิลปินที่คว้ารางวัล Grammy มากที่สุดตลอดกาลอย่าง บียอนเซ่ ถึงไม่เคยได้รางวัล Album Of The Yearเจย์-ซี แรงต่อไปอีกว่า ศิลปินบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองควรจะได้รางวัล แต่กลับพลาดรางวัลไป และศิลปินบางคนก็ไม่ควรที่จะได้ชิงรางวัลนี้เลยด้วยซ้ำไปโดยเจ้าตัวยังพูดออกติดตลกว่า เวลาเขาประหม่าขึ้นมา ก็มักจะพูดอะไรเรียล ๆแบบนี้แหละอีกโมเมนต์น่ารักที่ทำหลายคนประทับก็คงเป็นตอนที่ ไมลี ไซรัส ขึ้นมารับรางวัล Best Pop Solo Performance รางวัลแกรมมี่แรกในชีวิตของตัวเองจากมือของ Mariah Careyแต่กลายเป็นว่า ไมลี ไซรัส ดูจะตื่นเต้นกับการยืนอยู่บนเวทีเดียวกับ Mariah Carey ยิ่งกว่าการคว้าแกรมมีเป็นครั้งแรกในชีวิตซะอีก โดย ไมลี ไซรัส ได้บอกว่านี่เป็นโมเมนต์ที่ Iconic มาก ที่ MC คนนี้ได้ยืนเคียงข้างกับ MC อีกคนขณะที่ช่วงเวลาแห่งความจริงจังก็คงเป็นตอนที่ แอนนี เลนน็อกซ์ ขึ้นแสดงโชว์เพื่อ tribute ถึง ซีเนท โอคอนเสอร์ ผู้ล่วงลับโดยระหว่างร้องเพลง Nothing Compares 2 U ที่ทำให้ ซีเนท โอคอนเสอร์ โด่งดัง แอนนี เลนน็อกซ์ได้ยกมือซ้ายขึ้น และเรียกร้องการหยุดยิง ระหว่างสงครามอิสราเอล และฮามาสหลังสร้างความฮือฮาไป แอนนี เลนน็อกซ์ ขอชี้แจงเพิ่มเติมหลังจบงานผ่านโซเชียลมีเดียว่าไม่ได้ต่อต้านทั้งยิว และไม่ได้สนับสนุนฮามาส แต่ตอนนี้ชีวิตของผู้คนในแถบนั้นแทบจะกลายเป็นศูนย์ และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาใด ๆ เลยนอกจากนั้นยังมีเซอร์ไพรซ์ที่ ซีลีน ดิออน มาร่วมงาน และมอบรอบรางวัล Album Of The Year ให้กับ เทย์เลอร์ สวิตฟ์ หลังพักรักษาอาการป่วยที่ทำให้ต้องยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ต จนแฟน ๆ มากมายเป็นห่วง สรุปจบกลายเป็นงานมอบรางวัลอีกงานที่มีช่วงเวลาให้จำมากมาย