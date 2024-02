“นิว” เซอร์ไพรส์ขั้นสุด! ได้ของรับขวัญลูกชายจากศิลปินระดับโลก! จุกๆ ไม่กล้ารวมมูลค่า ไม่ปิดหน้าลูก - เรื่องราวดีๆ

เป็นคุณแม่ที่มีความสุขที่สุดในโลก สำหรับที่สมหวังได้ลูกคนแรกหลังตั้งตารอคอยมานาน โดยในงานเป็นตัวแทนของมอบเงินบริจาคจากโครงการ “ไครโอวิวา ส่งต่อรอยยิ้มจากความสุข…ไม่รู้จบ” ให้กับโรงพยาบาลศิริราช นิวเผยถึงบทบาทคุณแม่ป้ายแดง ลั่นมีความสุขมาก พร้อมเผยได้รับของรับขวัญอย่างจุก จนไม่กล้ารวมมูลค่าเลย“มีความสุขมากค่ะ เรารู้เลยว่าการจะเป็นแม่คนมีความยาก มันยากตั้งแต่ตั้งท้องแล้ว พอมีเขาออกมาเป็นตัวเป็นตนตัวเล็กๆ แดงๆ ก็รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกประทับใจ ภูมิใจ รู้ถึงคุณค่าของคุณแม่ด้วยที่กำเนิดเรามา ตอนที่เรายังไม่มีลูกเราก็ไม่รู้หรอก พอได้เป็นแม่เองแล้วเรารู้สึกมากๆเขาเลี้ยงง่าย ไม่ค่อยงอแง เขาเพิ่งจะเริ่มร้องเสียงดังในเวลาที่หิว จำได้เลยว่าวันแรกที่พาน้องกลับบ้านเราก็จะมีความแพนิค เพราะเราไม่เคย การมีสติก็เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการจัดการว่าเด็กเป็นอะไร พอมีเบบี๋แล้วทำให้เราเรียนรู้ธรรมชาติของการเป็นมนุษย์อีกหนึ่งคน เราจะได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับเขา หรือการที่จะให้ความรักกับเขาเป็นยังไง นิวก็เลี้ยวเอง มีผู้ช่วยคนนึง นิวก็เฝ้าเลี้ยงเอง ให้นมจากเต้า ก็ทนได้ ไหวอยู่ค่ะเรื่องที่ยากของนิวคือเรื่องของน้ำนม เรื่องของโภชนาการ หลังคลอดเป็นช่วงที่นิวไม่ค่อยอยากจะกินอะไร จะชอบกินแต่ผลไม้อย่างเดียวเลย ก็พยายามจะหาผลไม้ที่เป็นโปรตีน นิวก็กังวลกลัวเรื่องของสารอาหารที่ไม่ครบ ด้วยใจเราไปจดจ่อกับเขา”ชมสามี “เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์” อาบน้ำให้ลูกเก่ง กลัวลูกจำหน้าไม่ได้ กลัวลูกไม่รัก“เป็นหน้าที่เขา เราก็จะเข้าเต้า อาบน้ำ เปลี่ยนแพมเพิส อุ้มเล่นจะให้เขาช่วยดูแลหน่อย เราก็คุยกันแหละ เป๊กเองตอนนี้ก็มีงานเยอะ ละคร ถ่ายยูทิวบ์ เขาก็เป็นกังวลกลัวลูกจำหน้าไม่ได้ ส่วนที่มีแต่คนชมลูกชายหล่อมาก เราเริ่มรู้สึกว่าในไอจีเรามีแต่ภาพลูก ไม่มีภาพตัวเองเลย นี่แหละเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้ว ในมือถือก็เมมเต็มแล้ว”เตรียมหวงแล้ว“ยินดีที่มีคนชมค่ะ ขอบคุณนะคะที่ชมว่าน้องน่ารัก เตรียมหวงแล้ว คนจะชอบถามว่าหน้าตาเหมือนใคร ก็ยังมองไม่ออก ก็เลยบอกเขาไปว่านิวกับเป๊กหน้าเหมือนกัน ไม่รู้จริงๆว่าเหมือนใคร เป๊กจะบอกปากเหมือนนิว จมูกกับตาเหมือนเป๊ก”ลงรูปลูกเต็มที่ ไม่ต้องปิดอะไร เป็นเรื่องดีๆ ของตัวเองที่หลายคนอยากอวยพรพี่เลี้ยงออนไลน์ก็มีบ้างค่ะ แต่ไม่เป็นไร จริงๆ เราก็คือคุณแม่มือใหม่ ใครทักอะไรมาไม่ว่าจะรูปแบบไหนถ้าเราเห็นและว่างเราก็จะไปตอบ ยังไม่ได้เจออะไรลบๆ มีให้ทำอย่างนั้นสิ อย่างนี้สิ”ของรับขวัญหลานจุกมาก ไม่กล้ารวมมูลค่า เซอร์ไพรส์ของขวัญจาก แจ็คสัน หวัง“จุกๆ ไม่กล้ารวมมูลค่าเลย แต่ก็เขียนไว้ให้เขาดูตอนเขาโตว่ามีใครเป็นผู้สนับสนุนเขาบ้าง ไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยตอนนั้นนิวก็ท้องอ่อนๆ เขาก็ทราบ พอคลอดเขาเลยส่งของขวัญพร้อมการ์ดมาให้ เซอร์ไพรส์แม่มาก ใช่เหรอ ของขวัญยังไม่ได้แกะ รอเป๊กมาแกะแต่จะเห็นการ์ดที่มีรูป แจ็คสัน หวัง เขียนว่า welcome to the earth. Hi! Space ก็เป็นกำลังใจให้เราแหละ รวมไปถึงหลายๆ คนที่เข้ามาดีใจ มาอวยพรเรา นิวดีใจหมด”