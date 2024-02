ช้างชนช้าง!? "อีลอน มัสก์" จ่ายเงินให้ดาราสาวฟ้อง Disney ฐานไล่ออกไม่เป็นธรรม

ตามรายงานของ The Hollywood Reporter จีน่า คาราโน กำลังฟ้องร้องทั้ง Disney และ Lucasfilm ในข้อหาที่ว่าปลดเธอออกจากซีรีส์ The Mandalorian อย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเธอแสดงความเห็นทางโซเชียลมีเดียบน Twitter ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Xซึ่ง โจ เบนาร์รอช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจของ X ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการฟ้องร้องของ คาราโน ว่า “เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ X Corp ในเรื่องเสรีภาพทางการแสดงความเห็น เราภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คดีของเธอ ... เราขอสนับสนุนให้เธอมีโอกาสพิสูจน์สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองบน X และ พิสูจน์ว่าเธอควรมีสิทธิ์ทำงานโดยไม่ถูกกลั่นแกล้ง คุกคาม หรือการเลือกปฏิบัติ”ในปี 2021 Lucasfilm ได้ประกาศถอด จีน่า คาราโน จาก The Mandalorian หลังจากที่เธอโพสต์บอกเป็นนัยว่าการสนับสนุนพรรครีพับลิกันในปัจจุบัน ก็ไม่แตกต่างอะไรกับการเป็นชาวยิวในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เธอยังเคยล้อเลียนคำสั่งของรัฐบาล ที่บังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ระหว่างการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นอกจากนั้นยังแสดงความเห็นเชิงสนับนุน ว่ น่าจะมีฉ้อโกงครั้งใหญ่ ในระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020คดีของ จีน่า คาราโน ยังอ้างว่า Disney และ Lucasfilm คุกคามและทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง เพียงเพราะเธอปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามแนวทางของบริษัท ทั้งการสนับสนุนการเคลื่อนไหว Black Lives Matter, การแสดงความเห็นเรื่องการเลือกตั้ง และการแสดงความเห็นเรื่องสิทธิกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเธออ้างว่าดาราชายบางคนในเรื่องก็แสดงความเห็นทางการเมืองอย่างรุนแรงเหมือนกัน แต่กลับไม่โดน Disney ลงโทษอะไรเลย อย่างที่ เปโดร ปาสกาล ดารานำของเรื่องเคยโพสต์ในปี 2017 เปรียบเทียบอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับ ฮิตเลอร์ ซึ่งทาง Disney ไม่ได้ลงโทษใด ๆ กับเขาจีน่า คาราโน บอกต่อไปว่า Disney ต้องการให้เธอพบกับตัวแทนขององค์การ Gay & Lesbian Alliance Against Discrimination และเรียกร้องให้เธอขอโทษต่อสาธารณะ“จำเลยพยายามโน้มน้าวทีมงานของ จีน่า คาราโนให้บังคับให้เธอออกแถลงการณ์ ยอมรับผิดว่าล้อเลียนหรือดูหมิ่นคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง คาราโน ไม่ยอมทำตาม”หลังจากปฏิเสธคำขอของดิสนีย์ เธอได้รับคำสั่งให้ไปพบกับแคธลีน เคนเนดี้ ประธานลูคัสฟิล์ม เธอยังต้องพบปะกับพนักงาน 45 คนที่เป็น LGBTQ แต่สุดท้ายก็ยังถูกไล่ออกจาก The Mandalorian อยู่ดี นอกจากนั้นเธอยังถูกปลดจากซีรีส์ Rangers of the New Republic อีกด้วย“พวกเราบางคนถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม ถูกคุกคาม ถูกข่มเหง และถูกริบเอาชีวิตความเป็นอยู่ของเราไป” จีน่า คาราโน กล่าว “เพราะเรากล้าพูด กล้าถาม และไม่ยอมทำตามคนอื่น”เธอยังขอบคุณ X ที่ให้ทุนสนับสนุนคดีของเธอด้วย “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่กรณีของฉันได้รับเลือกให้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในความหวังสุดท้ายของเสรีภาพในการแสดงความเห็นในโลกนี้”โดยก่อนหน้านี้ อีลอน มัสก์ เพิ่งจะเปิดศึกกับทาง Disney และบอกว่า บ็อบ ไอเกอร์ ผู้บริหารระดับสูงของ Disney ควรถูก “ไล่ออกทันที” หลังจากที่ Disney คว่ำบาตรการโฆษณาแพลตฟอร์ม X ของเขามัสก์ บุคคลที่รวยที่สุดในโลก ได้ออกมาโวยวายต่อบริษัทต่างๆ ที่กำลังระงับแคมเปญโฆษณาบน X หลังจากที่เขาสนับสนุน-ข้อความเชิงต่อต้านยิวเมื่อเดือนที่แล้ว และพุ่งเป้าโดยตรงไปที่ Disney “วอลต์ ดิสนีย์ คงนอนดิ้นอยู่ในหลุมฝังศพ จากสิ่งที่ บ็อบ ทำกับบริษัทของเขา ... เขาควรถูกไล่ออกทันที”