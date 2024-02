WeTV เปิดตัวรายการใหม่อันน่าตื่นเต้นในปี 2567 พร้อมรองรับการเติบโต ระดับภูมิภาค

แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับสากลให้บริการโดย เทนเซ็นต์ วิดีโอ (Tencent Video) เตรียมพร้อมสำหรับความตื่นตาตื่นใจในปี 2567 สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเต็มไปด้วยรายการใหม่และน่าสนใจที่จะดึงดูดผู้ชมในภูมิภาค โดยเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จในปี 2566นายไคเซิน ลี Head of WeTV กล่าวว่า "ความสำเร็จของ WeTV ในปี 2566 เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราตื่นเต้นกับปีที่จะมาถึง ในปี 2567 นี้จะมีความร่วมมือ ผลงานออริจินัลที่ได้รับรางวัล และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเรา จะช่วยเสริมให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นในแวดวงสตรีมมิ่ง ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่คุณภาพและมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ชมของเราทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น”เริ่มต้นปี 2567 ด้วย CHUANG ASIA และ WeTV Originals ใหม่ทั้งหมดWeTV เปิดตัว CHUANG ASIA รายการ Idol survival ที่ทุกคนตั้งตารอคอย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนักร้องป๊อปสตาร์ระดับโลกอย่าง แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) มาเป็นลีดเมนเทอร์ พร้อมด้วยทีมเมนเทอร์ซุปเปอร์สตาร์ชั้นนำอย่าง เต็นล์ (TEN), เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur), ไมค์ พิรัชต์ (Mike Angelo) และ เนเน่ พรนับพัน ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ CHUANG (เวอร์ชั่นภาษาจีน) ของ Tencent Video ซึ่งมีสี่ซีซั่นและได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั่วเอเชีย CHUANG Asia ก็พร้อมที่จะมอบความสนุกสนานให้กับผู้ชมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยความร่วมมือกับบริษัทบันเทิงชั้นนำทั่วเอเชีย เช่น Have Fun Media , RYCE Entertainment, one31, GMMTV และ 4Venture ภายใต้เครือข่าย 411 EntertainmentCHUANG Asia ในซีซั่นนี้ผู้ชมจะได้เห็นผู้สมัครที่มีความสามารถรอบด้าน 70 คน เข้ารับการฝึกอบรมและแข่งขันเพื่อรักษาตำแหน่งในเกิร์ลกรุ๊ปเดบิวต์ที่มีสมาชิก 9 คน CHUANG ASIA ได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในภูมิภาค เห็นได้จากยอดผู้เข้าชมชมรอบพรีเมียร์ของ บน WeTV ในปีนี้แซงหน้า CHUANG 2021 ไปอย่างมากพิเศษสำหรับผู้ชม WeTV ทั่วประเทศไทยและอินโดนีเซียในปี 2567 นี้ จะมีผลงานออริจินัลของไทยและอินโดนีเซียให้เลือกชมมากมาย ผู้ชมชาวไทยที่ตั้งตารอซีรี่ส์ยอดนิยมเช่น เธอ ฉัน ฝัน เรา (I See You in My Dream) และ บ้านหนุ่มโสด โหมดพร้อมเลิฟ (Knock Out) ทั้งสองเรื่องดัดแปลงจาก IP ยอดนิยมที่ผลิตโดย Dee Hup House ก็จะได้รับชมซีรี่ส์เหล่านี้เช่นกันนอกเหนือจาก WeTV Originals ใหม่ล่าสุดแล้ว ในปี 2567นี้ ผู้ชม WeTV ยังสามารถเลือกชมซีรีส์จีนที่ทุกคนตั้งตารอคอยได้อีกด้วย เช่น ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซีซั่น 2 (Lost You Forever S.2), ลมหนาวและสองเรา (Amidst a Snowstorm of Love), The Rise of Ning , Love Has Fireworks, Guardians of the Dafeng, The Guide to Capturing a Black Lotus, Best Choice Ever และ There Is A Lover in My Hometown.โดยสรุป คือรายการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ WeTV ในปี 2567 นั้นจะยิ่งใหญ่ ดีขึ้น และสนุกสนานกว่าที่เคย!ที่สุดของปี 2566 สำหรับ WeTVการแต่งตั้งสองนักแสดงชื่อดังชาวจีน จ้าว ลูซือ (Zhao Lusi) และ สวีข่าย (Kai Xu) ให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ WeTV ทำให้ WeTV ได้รับความนิยมอย่างมาก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2566 และยังช่วยเพิ่มสีสันในวงการระดับ A-list ให้กับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซีรีส์ดราม่าแนวอิงประวัติศาสตร์-โรแมนติก ของ จ้าว ลูซือ เรื่อง ดาราจักรรักลำนำใจ ( Love Like The Galaxy) ได้ทำลายสถิติ โดยเป็นละครจีนที่มีผู้ชมสตรีมมิ่งทาง WeTV วันเดียวสูงที่สุดในปี 2565 ด้วยยอดดูมากกว่า 200 ล้านครั้ง นอกจากนั้น ซีรี่ส์เรื่อง เซียนกระบี่ เปิดผนึกพิชิตชะตา (Sword and Fairy) นิยายโรแมนติกโรแมนติกเรื่องล่าสุดของ สวีข่าย ก็ขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตเรียลไทม์ของ Twitter ในวันที่มีการเผยถึงวันออกอากาศ WeTV อีกด้วย นอกจากนี้ซี่รี่ส์เรื่องนี้ยังติดอันดับชาร์ต Hot 10 ของ WeTV ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ อีกมากมายปี 2566 ยังเป็นปีที่โดดเด่นของ WeTV Originals โดย Dinda Kanya Dewi นักแสดงชาวอินโดนีเซียจากซีรี่ส์เรื่อง Kupu Malam (Night Butterfly) ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นในประเภทซีรีส์เว็บจากเทศกาลภาพยนตร์บันดุงครั้งที่ 36 ปี 2566 ในขณะที่ กลรักรุ่นพี่ (Love Mechanics) ได้รับรางวัล นาฏราช สาขาดรามาซีรี่ส์ยอดเยี่ยมแห่งปี (ผลจากการโหวตโดยผู้ชม) ในประเทศไทยนอกจากนี้ซีรีส์จีนซีซันแรกเรื่อง The Love You Give Me และ Lost You Forever ก็ติดอันดับต้นๆ ในชาร์ตทั่วทุกภูมิภาคหลังจากเปิดตัวในเชิงธุรกิจ ในปี 2566 WeTV มีรายได้จากการสมัครสมาชิกรายปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน นอกเหนือจากความสำเร็จในการเจรจาความร่วมมือที่สำคัญหลายรายการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ WeTV ร่วมมือกับ Astro ผู้ให้บริการกล่องรับสัญญาณอันดับ 1 ในมาเลเซีย และ MyRepublic จากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกล่องรับสัญญาณรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคดังกล่าว ความร่วมมือทั้งสองได้เพิ่มความนิยมของ WeTV ในทั้งสองประเทศ เพิ่มฐานการสมัครสมาชิกทั้งหมด และในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาตำแหน่งของ WeTV ในฐานะผู้ให้บริการความบันเทิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้น WeTV ยังเปิดตัวแพ็คเกจ Mass Bundle ร่วมกับ Telkomsel ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของอินโดนีเซียในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ WeTV มีการเติบโตอย่างมากในด้านฐานการสมัครสมาชิกและความแข็งแกร่งของแบรนด์ในอินโดนีเซีย ปริมาณธุรกรรมรายเดือนในการสมัครสมาชิก WeTV เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปีนาย ลี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในขณะที่เรามองไปข้างหน้าถึงปี 2567 เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ และขยายขอบเขตการเข้าถึงไปทั่วโลก การได้รับการยอมรับจากงานอันทรงเกียรติต่างๆ เช่น เทศกาลภาพยนตร์บันดุงและรางวัลที่สำคัญสำหรับวงการบันเทิงในประเทศไทย เป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของเนื้อหาของเรา และเรารู้สึกขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ผู้ชมและพันธมิตรของเรามีต่อ WeTV เรายังคงทุ่มเทให้กับภารกิจของเราในการมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่โดดเด่นและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้ชมของเรา”WeTV มีให้บริการบนเดสก์ท็อปและสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ ทั้งบนอุปกรณ์ Android (Google Play) หรือ iOS (App Store) ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ WeTV และติดตามเราบน Facebook, Instagram, Twitter,และ YouTube เพื่อติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดจากทางบริษัท