แฟนเพลงเศร้า “โทบี คีธ” นักร้องคันทรีชื่อดังเจอมะเร็งร้ายคร่าชีวิต

ตามประกาศของครอบครัวได้เผยว่า นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังจากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2021“โทบี คีธ ได้จากไปอย่างสงบในคืนวันที่ 5 ก.พ. ( ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ) ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวเขาต่อสู้กับการสู้โรคร้ายด้วยความสง่างามและกล้าหาญ ได้โปรดเคารพความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วย“โทบี คีธ โคเวล เกิดเมื่อ 8 ก.ค. 1961 ในโอกลาโฮมา ตามข้อมูลจาก Hall of Fame ได้ระบุว่า ก่อนที่เขาจะหลงใหลในโลกของดนตรีและมุ่งมั่นเป็นนักดนตรีมืออาชีพ เขาเคยเป็นโรดิโอในโรงเรียนและเมื่อเรียนจบก็มาเป็นโรดิโอในทุ่งน้ำมันขณะเดียวกันก็ทำงานในบาร์ตอนกลางคืนด้วยในเวลานั้นเขาแสดงกับวงที่ชื่อว่า Easy Money เขาได้เจอกับ ทริเชีย ลูคัส ภรรยาที่อยู่กินมานานเกือบ 40 ปี และแต่งงานกันเมื่อปี 1984 หลังจากออกเดตกันได้ 3 ปี หลังจากแต่งงาน คีธ ได้รับลูกติดของภรรยามาเป็นลูกบุญธรรมของเขา และมีลูกเพิ่มอีก 2 คนในระหว่างที่เดินสายเป็นนักดนตรี เขาก็ได้รับข้อเสนอเป็นศิลปินเดี่ยวเมื่อช่วงต้นยุค 90 และประสบความสำเร็จมีเพลงฮิตขึ้นอันดับ 1 ในปี 1993 จากซิงเกิล “Should’ve Been a Cowboy,” เพลงนี้กลายเป็นเพลงแห่งทศวรรษที่มีคนเล่นมากที่สุดในรายการวิทยุคันทรี่ และอัลบัมเดบิวต์ที่ใช้ชื่อต้นเองก็ดังและมียอดขายระดับแพลตินัมความสำเร็จของเขาต่อเนื่องยาวนานนับสิบปี โดยมีเพลงฮิตทั้ง “How Do You Like Me Now?!” ในปี 1999 และ “You Shouldn't Kiss Me Like This,” ในปี 2000 นอกจากนั้นยังเคยร่วมงานกับวง Sting ในเพลง “I'm So Happy I Can't Stop Crying,” ปี 1996 และ ร่วมงานกับ วิลลี เนลสัน ในเพลง “Beer for My Horses,” เมื่อปี 2003เพลง “Who's Your Daddy?” สไตล์ฮองกี้ทองค์และคันทรี่ร็อค บอกเล่าเรื่องราวไลฟ์สไตล์คาวบอยและความรักชาติได้โดนใจแฟนเพลง และทำให้เขาขึ้นเป็นศิลปินอันดับต้นๆของเพลงประเภทนี้ เขาได้รับรางวัลนักแสดงแห่งปีถึงห้าครั้งตลอดอาชีพของเขาที่ ACM Awards และในที่สุดก็ได้รับเกียรติจากองค์กรด้วยรางวัล Merle Haggard Spirit อันทรงเกียรติในปี 2021 และได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่หอเกียรติยศนักแต่งเพลง (2015) และ หอเกียรติยศนักแต่งเพลง Nashville (2021)ความมีชื่อเสียงของเขายังขยายขอบเขตไปไกลกว่าดนตรีเมื่อเขาเปิดเครือร้านอาหารยอดนิยม I Love This Bar & Grill ในปี 2005 โดยตั้งชื่อตามเพลงฮิตของเขาในปี 2003 “I Love This Bar”ตลอดอาชีพของเขา คีธเล่นให้กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึง จอร์จ ดับเบิลยู บุช , บารัค โอบามา และ โดนัลด์ ทรัมป์ โดยในปี 2021 เขายังได้รับรางวัล National Medal of the Arts จาก ทรัมป์ อีกด้วยคีธ พูดเกี่ยวกับการป่วยโรคมะเร็ง ขณะเข้าร่วมงาน People's Choice Country Awards เมื่อเดือน ก.ย. 2023โดยระบุว่าช่วงเวลาที่เขาต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งนั้น "เหมือนรถไฟเหาะนิดหน่อย คุณมีวันที่ดี แต่คุณรู้ไหม คุณจะขึ้นๆ ลงๆ ขึ้นๆ ลงๆ จาก 60 ไป 0 จาก 0 ไป 60 แต่วันนี้ผมรู้สึกดี“เมื่อเดือน ธ.ค. 2023 นับเป็นการขึ้นโชว์ครั้งแรกที่ Park MGM ในลาสเวกัส หลังประกาศการต่อสู้กับโรคมะเร็งร้าย ซึ่งเวลานั้นเขาได้ระบุว่าเขาไม่เคยพักงานนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิต“เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมหายไปนานถึงสองปี ผมไม่เคยพักนานเป็นปีขนาดนี้มาก่อนในชีวิต ทั้งโควิดและมะเร็ง ปีศาจเฒ่าตามติดผมมานิดหน่อย ตอนนี้ผมจัดการเขาได้แล้ว ดังนั้นแทนที่จะนั่งรอเฉยๆ เราจึงรวบรวมวงให้กลับมารวมตัวขึ้นแสดงอีกครั้ง“