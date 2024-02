“เจเจ-ต้าเหนิง” รับลำบากใจและคิดเยอะ ฟ้องอดีตผู้จัดการ “เจมมี่เจมส์” อัปเดตคดี สืบพยานใกล้จบแล้ว

หลังหรือได้ออกมาเปิดใจว่าเสียความรู้สึก พร้อมยืนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกรณีที่และยื่นฟ้องอดีตผู้จัดการของตน ปมนำข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของบริษัท คาวว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (QOW ENTER TAINMENT) ออกมาเปิดเผย ทำให้ความลับทางการค้านั้นสิ้นสภาพ และบริษัทได้รับผลกระทบ ล่าสุดเมื่อวานนี้ (6 ก.พ.) ได้เจอ “เจเจ-ต้าเหนิง” ใน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK, POWER YOUR LIFE ทั้งคู่ก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่ายังไม่ได้ดูสัมภาษณ์ของเจมส์ แต่ก็ยอมรับว่าลำบากใจและคิดมากหมือนกัน ส่วนเรื่องคดีตอนนี้ ก็ใกล้จะสืบพยานจบแล้วต้าเหนิง : “อยู่ในช่วงการสืบคดี สืบรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ค่ะ”เจเจ : “สืบพยานใกล้จะจบแล้วครับ แล้วหลังจากนี้เขาก็จะออกหมายเรียกคนนั้นมาแล้ว”ต้าเหนิง : “ถามว่าสบายใจขึ้นไหมง และทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทมันกลับมา”เจเจ : “มันก็ไม่ได้โล่งใจครับ ไม่มีใครอยากตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ต้องไปสถานีตำรวจ ไปขึ้นศาล เราเอาเวลาไปหากิน ไปทำงานอื่นดีกว่า”ต้าเหนิง : “ก็นอยด์ ก็พยายามรอบคอบขึ้นค่ะ ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ไว้ใจใครเลย เพราะเรายังต้องทำงานกับคนอีกเยอะยังไม่ดูที่ “เจมส์” ให้สัมภาษณ์ แต่มีเคลียร์กันไปประมาณหนึ่งแล้ว รับลำบากใจเหมือนกันเจเจ : “เรามีการออกจดหมายไปฉบับแรก หลังจากนั้นเราก็รอฟีดแบ็กจากทางเขา แต่ก็ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไร เราก็ต้องออกจดหมายรอบที่ 2 ที่ชัดเจนขึ้น และเป็นการแก้ความเข้าใจผิด และความเสียหายที่มันเกิดขึ้น หลังจากนั้นก็ได้มีการคุยกันแล้ว ที่เจมส์ออกมาให้สัมภาษณ์ผมยังไม่ได้ดู”ต้าเหนิง : “แต่ยังไม่ได้เห็นสัมภาษณ์เขาค่ะ”เจเจ : “ถามว่าที่คุยกัน เข้าใจกันด้วยดีไหม มันก็ยังมีอะไรบางอย่าง ที่ยังไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะการคุยกันมันคือการเคลียร์ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกัน ก็เลยตัดสินใจคุยเบื้องต้นก่อน แต่เดี๋ยวก็จะรอคิวนัดเจอกันและคุยกัน”ต้าเหนิง : “ถ้าเกิดฝั่งเรามีอะไรคืบหน้าที่ต้องพูดคุย ก็อาจจะมีการพูดคุยกัน แต่ ณ วันนี้พอเคลียร์กันไปรอบหนึ่ง ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคดีที่เพิ่มมากขึ้น ให้ต้องคุยกันเรื่องนี้อีก”เจเจ : “ต้าเหนิง : “ต่างฝ่ายต่างยังมีงานของตัวเองทั้งคู่ค่ะคิดเยอะมากๆ ว่าจะทำยังไงดี แต่สุดท้ายเราก็ต้องทำตามสิ่งที่ควรจะต้องทำ”เจเจ : “เพราะในสถานการณ์นี้ เราไม่ได้มีความผิดอะไรครับ”