เจอกันเสาร์นี้! “Ed Sheeran” พร้อมโปรดักชั่นสุดปัง ราชมัง 360 องศาใน Ed Sheeran ‘+ - = ÷ x’ Mathematics Tour Bangkok 2024

Photo Courtesy of Credit Mark Surridge อีกไม่กี่วันเท่านั้น ที่เหล่าคนรักจะได้มาเจอกันในคอนเสิร์ตใหญ่ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน พร้อม Special Guest “Calum Scott” (แคลัม สก็อตต์)โดยก่อนมาเยือนไทยหนุ่มเอ็ด ได้ไปเปิดทัวร์ทักทายแฟน ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเซ็ตลิสต์ยาวกว่า 30 เพลง อัดแน่นไปด้วยเพลงฮิตคุ้นหู ไม่ว่าจะเป็น Galway Girl, Thinking Out Loud, Perfect, One, Photograph และ Shape of You งานนี้แฟนชาวไทยเอนเนอร์จี้ห้ามแผ่ว ฝึกซ้อมร้องตั้งแต่วันนี้ และไปส่งเสียงร้องกันให้สุดเสียง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งของคอนเสิร์ตที่มีโปรดักชัน และเซ็ตลิสต์สุดประทับใจไปกับสำหรับแฟน เอ็ด ชีแรน ท่านใดที่ซื้อบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้แลกบัตรกระดาษ สามารถมาแลกบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ หรือแลกบัตรหน้างานในวันแสดง ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมากฟังเพลย์ลิสต์ทางการของ The Mathematics Tour ได้ที่นี่ ( https://youtube.com/playlist?list=PLjp0AEEJ0-fEeDt0tDlPX-NGYb4QXR7wO&si=uT-Ten1aqQ_uQFyM