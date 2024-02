“พีพี” แฉวีรกรรมซาแซง! ปลอมบัตรไปหา “บิวกิ้น” หลังเวที เผยทีมงานเตือนไม่ฟัง บอกให้ศิลปินมาคุยเอง

หลังได้ฟังเล่าเรื่องที่โดนแฟนคลับต่างชาติ หรือที่เรียกติดปากกันว่า “ซาแซง” จองตั๋วขนาบข้างบนเครื่องบิน จนตัวเองกับต้องย้ายหนีไปแล้ว ล่าสุดเมื่อวานนี้ (6 ก.พ) ใน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK, POWER YOUR LIFE ทะยานสู่ความโชคดี ฉลองพลังปีมังกร พีพีก็ขอมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังต่อ พร้อมเผยวีรกรรมใหม่ที่แสบสุดๆ คือการปลอมบัตรเข้าไปหาบิวกิ้นหลังเวที ซึ่งงานนี้ทีมงานเตือนแล้วก็ไม่ฟัง เจอตอบกลับมาว่าให้ศิลปินมาคุยเอง“เหมือนที่บิวกิ้นเล่าแหละครับ มีแฟนๆ นี่แหละครับ บางคนเขาก็ตามเราประจำ ตามมาตั้งแต่หน้า Gate เช็กอิน จนถึงมานั่งข้างๆ ก็จะเป็นคนเดิมๆ ครับมาตรการหลังจากนี้ ก็คงต้องดูแนวทางของทางเราด้วย อาจจะต้องไปพิจารณาอีกที ในเรื่องของการบินต่างๆ ว่าเราจะวางแผนยังไงได้บ้าง เพราะจริงๆ ตัวพีเอง พีกังวลกับคนอื่นๆ มากกว่า ไม่อยากให้คนอื่นๆ ที่อยู่บนเครื่อง หรือคนที่อยู่ในสนามบินต้องมาเดือดร้อนเพราะเรา”รู้สึกเหมือน “บิวกิ้น” ว่าตามแบบโหดเกินไป เคยปลอมบัตรเข้ามาหลังเวทีด้วย“ก็นิดหนึ่งนะครับ จริงๆ แฟนๆ มาเจอตามงาน เราก็แฮปปี้อยู่แล้ว แต่บางครั้งอย่างคนๆ นี้แล้วกันบิวกิ้นไปงาน แล้วคนนี้คนเดิมที่นั่งข้างๆ นี่แหละ ก็เอาบัตรปลอมมา แล้วก็เดินเข้าไปหลังเวทีที่เป็นห้องแต่งหน้าเลยนะ เขาตามติดแบบนี้ตลอดเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหน แต่ก็ค่อนข้างหน้ากลัวครับ จริงๆ ห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่า”ทีมงานเคยคุยแล้วไม่ฟัง บอกถ้าอยากให้หยุด ก็ให้ “พีพี-บิวกิ้น” มาคุยเอง“ก็ถ้าสมมติเรายืนห่างกันเท่านี้ใช่ไหม แล้วโทรศัพท์ก็ใกล้สุดประมาณนี้ (ระยะเท่าที่นักข่าวยืนสัมภาษณ์ด้านข้าง)พีว่าเขาอาจจะรักเรามาก จริงๆ ไม่ติดนะครับ ไม่รู้เจตนาเขาคืออะไรเหมือนกัน เพราะพีไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาส่วนตัว แต่ถ้าในเรื่องของความเป็นส่วนตัว ก็อยากให้เคารพซึ่งกันและกันบ้างครับ ตัวเราเองเราก็เคารพความเป็นส่วนตัวของเขา ก็อยากให้เขาเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเราเหมือนกัน”ฝากบอกแฟนๆ แค่มาเจอกันตามงานก็แฮปปี้แล้ว เวลาส่วนตัวควรมีพื้นที่ให้กันและกันบ้าง“จริงๆ พีว่าบอกรวมๆ ดีกว่าครับ ก็อยากให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆ ใครก็ตาม แฟนพี แฟนบิวกิ้น หรือแฟนคนอื่นๆ พีรู้สึกว่ามาเจอกันตามงาน ศิลปินทุกคนแฮปปี้อยู่แล้ว ที่จะได้เจอแฟนๆ เพราะการได้มาเจอแฟนๆ ทุกครั้ง ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนกัน แต่ในพาร์ตส่วนตัว ก็อยากให้ทุกคนมีสเปซให้กันและกันบ้าง หรือว่าอยากจะถ่ายรูป ก็เดินมาขอก็ได้ เวลาส่วนตัวเขาก็มีตามครับ สมมติเราไปเดินที่ไหน แล้วมาคนถ่ายเราลงพอดี ว่าอุ้ย เจอพีพีที่นี่ เขาก็จะตามมาแล้ว”รับใช้ชีวิตอิสระยาก แต่ก็จะพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นก็พยายามดูแลตัวเอง พยายามเซฟตัวเองตลอด ไปไหนมาไหนช่วงนี้ ก็อาจจะระวังตัวมากขึ้นครับ”โอดเตือนแล้ว ขอความร่วมมือแล้วก็เหมือนเดิม“เหมือนเดิม ยังตามเหมือนเดิม ก็แล้วแต่วิจารณญาณของเขา แต่เราก็แค่ขอความร่วมมือแล้วกัน เพราะว่าอยากให้งานทุกอย่างมันลื่นไหล และจริงๆ อยากให้ทุกคนแฮปปี้ เรามาเอาความสุขซึ่งกันและกัน”