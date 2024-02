วินาทีพิสูจน์รักแท้! หลอดไฟระเบิดกลางวงสัมภาษณ์ “เจเจ” รีบหลบ ก่อนคว้า “ต้าเหนิง” ไปกอด

อยู่ดีๆ ก็ได้พิสูจน์รักแท้ซะงั้น สำหรับคู่รักสุดฮอต อย่างกับที่ล่าสุดวันนี้ (6 ก.พ.) ใน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK, POWER YOUR LIFE ทะยานสู่ความโชคดี ฉลองพลังปีมังกร ได้เกิดเหตุการณ์ระทึก หลอดไฟสปอร์ตไลท์ระเบิดขณะกำลังสัมภาษณ์ ทำเอาหนีกันให้วุ่น ทั้งนักข่าวและดารา แต่งานนี้ดูเหมือนว่า “เจเจ” จะมีรีแอ็กชั่นเร็วไปหน่อย เลยเอามือปิดหัวและเบี่ยงตัวหลบทันที ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ามากับแฟน เลยรีบเข้ามาคว้า “ต้าเหนิง” ที่ยืนอึ้งอยู่ไปกอด และก่อนที่หนุ่มเจเจจะพาออกไป สาวเหนิงก็ยังห่วงสื่อ หันมาถามว่ามีใครเป็นอะไรไหม เรียกว่าเป็นความน่ารักที่ได้ใจไปเต็มๆซึ่งหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จ ทั้งคู่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อแบบขำๆ โดยเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อกี้ ว่าถ้าเป็นการพิสูจน์รักแท้ก็คือไม่ได้เลย เพราะเจเจไปก่อนต้าเหนิง : “ทุกคนเห็นใช่ไหมคะ ว่าเจไปก่อนเลย ก็จะเป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิตพวกหนู (หัวเราะ)”เจเจ : “ต้าเหนิง : “เมื่อกี้ไปแล้วครึ่งตัว แล้วก็เอ๊ะ…มาด้วยกัน หันกลับมาก่อน (หัวเราะ)”เจเจ : “คือเมื่อกี้ถ้าอะไรเกิดขึ้น นี่คือเขาไม่รอดแล้วนะ เขาอุ้ย แล้วก็ยืนดูอยู่”ต้าเหนิง : “ถามว่าตกใจแค่ไหนแต่เจท่าจะตกใจมาก เพราะว่าไปเลย (หัวเราะ)”เจเจ : “รีแอ็กชั่นเร็วๆ”ต้าเหนิง : “เจเจ : “ดีนะ ถ้าคิดไม่ได้เมื่อกี้ ไม่น่ารอด (หัวเราะ)”ต้าเหนิง : “เมื่อกี้ไปแล้วด้วย แล้วค่อยหันกลับมา (หัวเราะ)”“เจเจ” ไปออกรายการ บอกมีทุกวันนี้เพราะ “ต้าเหนิง” เลี้ยงมาด้วยลำแข้งต้าเหนิง : “เอ่อ…เหมือนพอโตมาด้วยกัน เวลามีอะไรก็จะปรึกษากันตลอด”เจเจ : “แต่ว่าเหนิงเขาจะมีความฉลาด และมีไหวพริบดีกว่าหน่อย เขาเลยจะคอยแนะนำผม บอกว่าอันไหนควรทำไม่ควรทำ ที่บอกว่าเลี้ยงมาด้วยลำแข้ง ในความหมายของผมเนี่ย…”ต้าเหนิง : “ตอบดีๆ นะ (กัดฟัน) อาจจะไม่ได้อ่อนหวานมาก”เจเจ : “คือไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะ แต่ก็ไม่ได้อ่อนหวาน ก็ตรงไปตรงมา เลยทำให้ผมแข็งแรงขึ้น คือที่ต้องใช้ไม้แข็ง เพราะว่าพูดดีๆ แล้ว ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง (หัวเราะ)”ต้าเหนิง : “ก็รู้ตัว (ยิ้ม) คือหนูเป็นคนพูดตรง รอบแรกก็จะซอฟต์หน่อย แต่หลังๆ รู้แล้วว่าไม่เข้าหัว ก็จะจี้จุดไปกว่าเดิม จริงๆ ก็ทำกับเพื่อนๆ ทุกคนประมาณนี้แหละค่ะ”เจเจ : “ตอนแรกๆ ก็ไม่เข้าใจ แต่หลังๆ พอเราคิดไปเรื่อยๆ โดนเขาพูดไปเรื่อยๆ เราก็อ๋อ…โอเค ถามว่าเวลาเขาพูดตรงมีนอยด์ไหม ผมไม่นอยด์นะ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมก็โอเค เพราะสุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้กับตัวเอง แล้วก็พัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นครับ แล้วที่ผ่านมามันก็คือเรื่องจริงหมดเลย (หัวเราะ)”ต้าเหนิง : “มันไม่ได้แรงนะคะ มันแค่ตรงจุดเลยไม่ได้อ้อม จริงๆ เขาก็จะมีความคิดของเขา เราก็มีของเรา คือถ้าอะไรมันปล่อยไปเป็นตัวเขาได้ก็ได้ แต่ก็จะเหมือนการที่เวลาเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่า อันนี้ไม่น่าจะดี ก็จะคอยบอกกันเป็นปกติ”เจเจ : “ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความคิดกับการกระทำครับ จริงๆ เราก็ปรับกันค่อนข้างเยอะ ตัวผมเองก็ยังไม่เพอร์เฟกต์ มันต้องแก้กันไปเรื่อยๆ”ต้าเหนิง : “คือจริงๆ มันก็เรื่อยๆ มันเป็นแบบนี้มาตลอด มีเหตุการณ์ที่ลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้าง แต่เราก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเรามากอยู่แล้ว”เจเจ : “คนชอบคู่เราก็ขอบคุณครับ แต่ถามว่าเป็นคู่ที่ดีไหม มันก็ไม่สามารถตอบได้เต็มปาก”วาเลนไทน์ไม่หวาน นัดไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วต้าเหนิง : “วาเลนไทน์ไม่มีแพลน แต่ 13 กุมภาพันธ์ เจเจปล่อยเพลงค่ะ”เจเจ : “ฝากด้วยนะครับ (ยิ้ม)”ต้าเหนิง : “วาเลนไทน์เรามันไม่หวานสักปีเลยนะคะ (หัวเราะ) ปีนี้เราก็มีนัดกับเพื่อนๆ แล้ว”เจเจ : “ปีนี้น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยหาเวลาที่มันว่างจริงๆ ค่อยไปทานกันสองคน”ไม่มีของขวัญให้กันนานแล้ว สิ่งที่ยากที่สุดคือการเลือกร้านอาหารต้าเหนิง : “ของขวัญไม่มีมานานมากแล้วค่ะ”เจเจ : “ผมว่าเลือกร้านอาหารยากที่สุด ผมรู้สึกว่าโจทย์ใหญ่ที่สุด มันคือการเลือกว่าจะกินอะไรดี ร้านไหนดี คือผมไม่ค่อยให้อะไรพิเศษสักเท่าไหร่ เราจะไปกินข้าวกันเสมออยู่แล้ว สุดท้ายเขาก็จะเป็นคนเลือกร้าน แต่เขาจะบอกว่าคิดมาเลย คิดไม่ออก แล้วเขาจะคัดทีหลัง อะไรก็ได้”ต้าเหนิง : “หนูไม่ค่อยอะไรก็ได้ แต่จะจำกัดวงไว้ แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดี”เจเจ : “เวลาเห็นคู่อื่นเขาหวานกัน เราก็รู้สึกน่ารักกับเขานะครับ แต่ของเราน่าจะเน้นไปทางตลกมากกว่า ขายขำ ถามว่าตามใจเขาไหม เอาจริงๆ ผมก็พยายามครับ แต่บางทีก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ เขาค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอด และช่างเลือกในสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะทำให้มันได้ดีที่สุด”