ในระหว่างทางอาม่ายได้ช่วยชีวิต "ซางอี้จือ" (แสดงโดย จางฮ่าวเหวย) ลูกชายขององค์หญิงใหญ่โดยบังเอิญ และหลังจากนั้นได้ช่วยให้เขาหลบหนีหลายครั้ง ชะตากรรมของทั้งสองจึงเกี่ยวพันกันตั้งแต่นั้นมา เธอช่วยเหลือซางอี้จือที่พยายามค้นหาตัวเองให้เจอและประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปทีละก้าว ทั้งสองมักจะประสบกับความเป็นและความตายร่วมกัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรับชม โดยหลังจากที่ซีรีส์ได้ออกอากาศก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆ ว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกและน่าติดตามเกินคาด ดูแล้วลุ้นและระทึกตามทุกฉากสตรีกล้าท้าสงครามรัก (Fighting for love) ได้สองนักแสดงคุณภาพของวงการอย่าง จางเทียนอ้าย นางเอกสาวผู้ที่ฝากซีรีส์สุดฮิตอย่าง เพราะเรามีกัน (With You) และ เพื่อนของฉัน เลดี้แฟร์ (My Fair Lady) และประกบคู่ร่วมกับ จางฮ่าวเหวย พระเอกหนุ่มฝีมือการแสดงระดับเทพ ที่ได้ฝากซีรีส์อย่าง สยบรักจอมเสเพล (Destined) และ ยอดอาจารย์กี่เพ้า (The Master of Cheongsam) ซึ่งได้ เทียนเส้าปอ ผู้กำกับมากฝีมือ ที่ได้ฝากผลงานการกำกับซีรีส์รักหวานโรแมนติกอย่าง บอดี้การ์ดรัก โลกฟิคชั่น (To Ship Someone) รับประกันความสนุกและความเข้มข้นอย่างแน่นอนมาร่วมออกเดินทางผจญภัยไปกับอาม่ายได้ใน สตรีกล้าท้าสงครามรัก (Fighting for love) รับชมได้ทุกวัน เวลา 18:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เท่านั้น