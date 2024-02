กองทุนสื่อ ร่วมกับบริษัท โซกู้ด เอนเตอฺร์เทนแมนท์ จำกัด เปิดตัวแคมเปญ #MovebyMents ผลักดันให้โลกอออนไลน์ เป็นพื้นที่ปลอดภัย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท โซกู้ด เอนเตอฺร์เทนแมนท์ จำกัด ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2566 แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญภายใต้โครงการ “รณรงค์สร้างพฤติกรรมร่วมเชิงบวกในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนในการมอบมิตรไมตรีให้แก่กัน รณรงค์แก้ไขปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน ตลอดจนแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อทำให้เกิดพื้นที่แห่งความสุขที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ณ ศูนย์การค้าซีคอน บางแคผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนสื่อเดินหน้าสร้างพลังบวกบนพื้นที่ออนไลน์และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีบนแพลตฟอร์มที่เป็นมิตร สำหรับแคมเปญ #MovebyMents จากความร่วมมือระหว่างกองทุนสื่อกับช่องเทพลีลา เรามาช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อให้เหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย “เราอยากให้เกิดการสื่อสารที่ดีในพื้นที่ออนไลน์ การส่งเสริมการยอมรับ ชื่นชม และยกย่องความคิดเห็นที่สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างคอมเมนต์ที่เป็นพลังบวก ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคน กองทุนสื่ออยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อผลักดันให้โลกออนไลน์เป็นพื้นที่ปลอดภัย เอื้อเฟื้อและเป็นมิตร สามารถมอบพลังบวก แรงบันดาลใจและความสุขให้กับทุกคนภายในงานมี Influencer มากความสามารถ อาทิ คุณเติ๊ด (เทพลีลา) , คุณเหว่ง (Little Monster), คุณมิ้นชี่ (mintchyy),คุณใหม่ คุณหนุ่ม คุณอาท คุณเต้ (Powerpuff GAY) ,คุณแป้น (Japan and Friends) มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน คุณเอ้ย (Mass Music) เจ้าของเพลงเกินปุยมุ้ย และกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมออนไลน์ที่ดี ผ่านการฉุกคิดก่อนเริ่มคอมเมนต์ เปลี่ยนการสื่อสารเชิงลบให้เป็นบวก เพราะสังคมดีๆเริ่มต้นได้จากคอมเมนต์ของคุณ ผ่าน Element ต่าง ๆ โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่1. กาชาปอง : ให้ผู้ที่มาร่วมงาน เขียนข้อความเชิงบวกลงโพสอิท แล้วพับใส่ลงในลูกไข่ Gachapon แล้วหย่อนลงตู้ จากนั้นรับเหรียญเพื่อที่จะหมุนไข่ในโหล ลุ้นรับข้อความดีๆ จากท่านอื่นๆ และนำไปติดลงบน Backdrop แสดงถึงการแลกเปลี่ยน ส่งต่อกำลังใจดี ๆ2. Interactive floor : Move out all bad Ments บริเวณพื้นจะมีคอมเมนต์เชิงลบอยู่ เมื่อเราเดินผ่านจะกระเด็นออก3. Exhibition Room ห้องนิทรรศการปิดทึบเล่าเรื่องราวผ่านงานศิล ประกอบด้วยหุ่น คนหัวเมฆ โดยศิลปิน ฮ่องเต้ Art of Hongtae ที่ถูกยิง projector mappingด้วยคำพูดคอมเมนต์เชิงลบ เป็นตัวอักษรสีแดง และคอมเมนต์เชิงบวกตัวอักษรสีเขียว รวมถึงกระจกตั้งพื้น ที่เวลาคนไปยืนหน้ากระจก จะสะท้อนเห็นคำคอมเมนต์บวก ลบ อยู่รอบตัว ให้เราได้ฉุกคิดว่าเราจะเลือกใช้คำไหนกับผู้อื่นบรรยากาศภายในห้องจะมีเสียงดนตรีคลอเพลง เกินปุยมุ้ย (version เมนต์บวก) ที่ดัดแปลงเนื้อเพลงรณรงค์ให้คนเลือกใช้คำเชิงบวกในการคอมเมนต์ เพราะ “แค่เมนต์บวก ชีวิตก็บวกแล้ว”นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ชั้น1นอกจากนี้จะมีแคมเปญออนไลน์ที่ให้คนไปรอติดตามได้ที่ 8 ช่องทางของ Influencer ในแคมเปญ ดังนี้1.​เพลง เกินปุยมุ้ย (version เมนต์บวก) ที่ Mass Music2.​Main clip ช่องเทพลีลา : ลงวันที่ 7 มีนาคม 25673.​Content ช่อง โครตคูล4.​Content ช่อง Japan and Friends5.​Content ช่อง Powerpuff GAY6.​Content ช่อง Little Monster7.​Content ช่อง mintchyy8.​Content ช่อง ตู่ Soundtiss