“มานีมานะ The movie” ภาพยนตร์ไทย ซอฟต์พาวเวอร์จังหวัด ลพบุรี เตรียมพาคุณย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

แถลงข่าวเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ ภาพยนตร์ มานีมานะ The movie เป็นผลงานการกำกับของคุณ นันทพล กมุทวณิช หรือ อ้น​ อังกอร์ ที่ตั้งใจสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัด ลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเองงานแถลงข่าวภาพยนตร์ มานีมานะ The movie จัดขึ้นที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ใหญ่ในจังหวัดให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานมากมาย อาทิ สส.วรวงค์ วรปัญญา, นายกรองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล, สจ.มยุรี บุญจันทร์ สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด, นายก ดิเรก บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ, คุณวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศบาล และดารา นักแสดง ไม่ว่าจะเป็น เก่ง กฤษศิรวัชร, ไหล เป็นต่อ, ตานุ อนุชา สีพลเรือน , ตั้ม กฤตภาส ไชยองค์กา, ซัน เดโช สุขเมืองโดย อ้น อังกอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ มานีมานะ The movie ได้เปิดเผยว่า “ ผมตั้งใจทำภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อสะท้อนให้เด็กรุ่นใหม่เห็นว่าหากย้อนกลับไปเมื่อยุค90 หรือรุ่นพ่อ แม่ ของพวกเขา ตอนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไง สมัยนี้ไปไหน มาไหนก็เจอแต่เด็กก้มดูโทรศัพท์ แทบจะไม่ได้คุยกันเลย ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากตั้งใจจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดลพบุรีแล้ว ผมตั้งใจอยากจะให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในตัวจังหวัดด้วย และทุกคนจะได้รู้ว่าลพบุรีจะไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกต่อไป ยังมีอีกหลายอย่างที่รอทุกคนมาสัมผัส“สุดท้ายนี้ทางภาพยนตร์ มานีมานะ The movie ยังตามหานักแสดงหญิง และเด็กๆ ที่จะมารับบทมานี มานะ ปิติ ชูใจ หากใครคิดว่าแน่ คาแรคเตอร์ตรงตามบท มาเจอกันหน่อย เร็วๆ นี้จะมีการเปิดแคสอย่างเป็นทางการ