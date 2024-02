สีสันตรุษจีน ฉบับ ‘โลคอลฮ่องกง’ ทำความรู้จักวิถีงานเทศกาลที่คนไม่ค่อยรู้จัก และเที่ยวอีเวนท์ต้องห้ามพลาด!

เมื่อนึกถึงเทศกาลตรุษจีน เรามักวาดภาพงานเทศกาลจีนแบบดั้งเดิม ที่ไม่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ แต่ความเป็นจริงนั้นกลับตรงกันข้าม เพราะที่ฮ่องกงนั้นมีบรรยากาศการเฉลิมฉลองตรุษจีนที่เก๋และมีสีสันที่สุด!สำหรับผู้ที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและไม่เหมือนใคร สามารถมาร่วมฉลองตรุษจีนแบบครึกครื้นที่สุดกับเราได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นตลาดดอกไม้สุดคึกคัก งานอีเวนท์แสนสนุกทั่วเมือง ไปจนถึงการประดับประดาสวยงามจัดเต็มตั้งแต่เช้าจรดเย็นตลอดช่วงเทศกาล#1 เที่ยวงานอีเวนท์ Marquee Chinese New Year ทั่วฮ่องกงฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ในฮ่องกงที่อัดแน่นไปด้วยงานเฉลิมฉลองทั่วทุกมุมเมืองทั้งงานอีเวนท์และกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงงานอีเวนท์ตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอย่าง ขบวนพาเหรดยามค่ำคืน Cathay International Chinese New Year Night Parade จะกลับมาทวงบัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเริ่มต้นปีมังกรในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ หลังจากห่างหายไปนานถึงห้าปี โดยขบวนพาเหรดที่ประดับประดาอย่างหรูหรา และจัดเต็มการแสดงจากเอนเตอร์เทนเนอร์ทั่วโลก พร้อมความสนุกอีกมากมายไม่รู้จบนี้จะเริ่มเคลื่อนตัวตั้งแต่เวลา 20.00 น. ไปจนถึง 21.45 น. ผ่านย่านท่องเที่ยวเบอร์ต้นอย่างจิมซาจุ่ยขบวนพาเหรดจัดขึ้นภายใต้ธีม World Party Great Celebration หรือการเฉลิมฉลองสุดอลังกับปาร์ตี้ระดับโลก ที่นำเสนอพลังงานอันเหลือล้นของฮ่องกง ประกอบด้วยชุดการแสดงสุดอลังการ โดย 13 คณะนักแสดงจากฮ่องกง และ 16 คณะนักแสดง จาก 12 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก อาทิ ทีม Avantgardey กลุ่มนักเต้นหญิงล้วนชื่อดังจากญี่ปุ่น, ทีม Light Dancers จากสเปน และ ทีม Universe of Lights จากเยอรมนี ที่ใช้แสงไฟประกอบการแสดงอย่างลงตัว, ไปจนถึงทีม Bacolod City MassKara Festival ขบวนหน้ากากยิ้มจากฟิลิปปินส์ และชุดการแสดงอื่นๆ อีกมากมายที่จะเปลี่ยนย่านจิมซาจุ่ยให้เป็นงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!ต่อมาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ อ่าววิคตอเรียที่เลื่องชื่อระดับโลกจะสว่างไสวไปด้วย การแสดงดอกไม้ไฟฉลองตรุษจีนสุดตระการตา ประจำปี 2567 มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเบิกบานเหมือนกับดอกไม้ไฟที่เบ่งบาน กระจายตัวทำมุมงดงามอยู่ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืน จากจุดชมวิวสองฝั่งบนทางเดินเลียบอ่าวที่เห็นชัดที่สุดไปด้วยกันบรรยากาศการเฉลิมฉลองยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว นักท่องเที่ยวจะได้เต็มอิ่มไปกับความสนุก ความตื่นเต้นอื่นๆ อีกมากมายที่รอคุณอยู่ที่ฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น CNY Raceday, Lunar New Year Cup รวมถึงการเชิดสิงโตที่จะจัดขึ้นทั่วเมือง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายรับชมการถ่ายทอดสด “Cathay International Chinese New Year Night Parade” ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวฮ่องกง Discover Hong Konghttps://www.discoverhongkong.com/eng/what-s-new/events/chinese-new-year.htmlเวลาการถ่ายทอดสด: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา19.00-20.45 เวลาประเทศไทย หรือ 20:00–21:45 เวลาฮ่องกง#2 ลิ้มรส ‘ผู่นชอย’ เปิดรับความเป็นสิริมงคลในทุกๆ ด้านผู่นชอย (Poon Choi) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "มื้อกะละมัง" ก่อนหน้านี้เป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก โดยส่วนใหญ่จะหารับประทานได้เฉพาะในหมู่บ้านตามชนบท แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ผู่นชอยได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยจะใช้กะละมังขนาดมหึมาในการบรรจุการเรียงชั้นของวัตถุดิบชั้นยอด ราดทับด้วยน้ำเกรวี่รสชาติอร่อยเข้มข้น จากนั้นนำไปอุ่นก่อนจะนำมารับประทานร่วมกัน ว่ากันว่าส่วนประกอบที่หลากหลายของผู่นชอยสื่อถึงความหมายต่าง ๆ อาทิ เนื้อหมูที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ไปจนถึงกุ้งที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุข คนท้องถิ่นเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่เป็นมงคลเหล่านี้สามารถดึงดูดเรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิตนักท่องเที่ยวสามารถลิ้มลอง ผู่นชอย แบบดั้งเดิมได้ด้วยการเลือกเดินทางกับทัวร์ท้องถิ่นสุดพิเศษไปสัมผัสบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างแท้จริง ณ หมู่บ้านแถบชนบทของฮ่องกงอย่างหมู่บ้านใน Yuen Long หรือ Sha Tau Kok ที่โดดเด่นด้วยประเพณีพื้นเมืองแบบดั้งเดิม#3 ทำ ‘พุดดิ้งตรุษจีน’ เพื่อความสำเร็จอีกก้าวของชีวิตหนึ่งในอาหารยอดนิยมในช่วงตรุษจีน คือพุดดิ้งวันตรุษฯ แสนอร่อยที่มีทั้งแบบคาวและหวาน เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จใหม่ ๆ ในชีวิต โดยทั่วไป นิยมทำพุดดิ้งนี้ในช่วงก่อนถึงวันตรุษจีนแล้วนำไปแจกให้เพื่อน ๆ และญาติเป็นของขวัญเมื่อเทศกาลมาถึงผู้ที่หลงรักการเข้าครัวต้องห้ามพลาด เพราะเมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป จัดโดยร้านเบเกอรีเจ้าดังประจำเมืองอย่าง Kee Wah Bakery คุณจะสามารถนำสูตรพุดดิ้งวันตรุษจีนนี้กลับไปทำได้ถึงที่บ้าน ให้คุณสามารถทำขนมดั้งเดิมนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา#4 ช็อป ‘อาหารทะเลตากแห้ง’ ทำอาหารเริ่มต้นปีอย่างรุ่งโรจน์อาหารทะเลตากแห้งถือเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูในวันตรุษจีนเสมอ นั่นก็เพราะคนท้องถิ่นเชื่อว่าวันเริ่มต้นปีใหม่คือก้าวสำคัญของปี ดังนั้น การรับประทานอาหารดี ๆ ที่ทำจากวัตถุดิบที่มีราคาตั้งแต่วันแรกของปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะส่งผลให้คุณได้เริ่มต้นปีตามแบบที่คุณต้องการถนนเด เวอ (Des Voeux) ฝั่งตะวันตกของเซิงหว่าน (Sheung Wan) ที่ขนาบด้วยควีนสตรีทและเซ็นเตอร์สตรีท เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ถนนอาหารทะเลตากแห้ง” ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอาหารทะเลตากแห้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ที่แห่งนี้ คุณจะได้พบกับร้านค้านับสิบที่จัดจำหน่ายทั้งหอยเชลล์ หอยเป๋าฮื้อ กุ้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ถนนเส้นนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ เพราะชาวฮ่องกงจะแห่มาตุนวัตถุดิบท้องถิ่นหายาก เพื่อนำไปประกอบอาหารมื้อเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัว อาหารทะเลตากแห้งหลายชนิดนับเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและโชคลาภ กระเพาะปลาเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ในขณะที่หอยเป๋าฮื้อตากแห้งมีลักษณะคล้ายกับแท่งทองคำจึงแสดงถึงความมั่งคั่งทุกวันนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้งได้ง่าย ๆ ครบจบเพียงที่เดียวในร้านค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งในฮ่องกง ถึงเวลาช้อปอาหารทะเลตากแห้งไว้ตุนสำหรับตรุษจีนกันแล้ว!#5 ตั้งวงเล่น ‘ไพ่นกกระจอก’ เปิดรับความโชคดีในช่วงตรุษจีน ผู้คนจะเดินทางไปมาหาสู่เพื่ออวยพรปีใหม่และใช้เวลาร่วมกัน หนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมในเทศกาลนี้ก็คือ การเล่นไพ่นกกระจอก ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้เล่นไม่เกินสี่คนในแต่ละรอบ เป็นเกมที่ทั้งสนุกและทำให้ได้พูดคุย และแสดงถึงความสามัคคีกันของผู้เล่น โดยเป็นเกมที่ต้องใช้ทั้งโชคและทักษะไปพร้อมกัน ว่ากันว่าเสียงไพ่นกกระจอกยามที่กระทบกัน ก็เหมือนกับเสียงประทัดที่จุดในช่วงตรุษจีนเป็นการปัดเป่าโชคร้ายเตรียมตัวตกหลุมรักเกมนี้ได้เลย ขอชวนมาลองเรียนคอร์สสอนเล่นไพ่นกกระจอกสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยผู้เชี่ยวชาญในฮ่องกง ซึ่งรับประกันได้เลยว่าคุณจะ "เหมาะเจี๊ยะ" ได้อย่างมืออาชีพในเวลาไม่นานอย่าช้า! วางแผนทริปเที่ยวฮ่องกงกันเลยตอนนี้เพื่อเริ่มต้นปีมังกรอย่างสมบูรณ์แบบ