หลังจากได้รับข่าวดีกันถ้วนหน้าว่า ”จิ๊บ ปกฉัตร สิริวระกุล“ กำลังตั้งครรภ์ ล่าสุดเจ้าตัวก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการลงในไอจีแชร์ภาพสุดคิท์ว่าตอนนี้กำลังจะมีเบบี๋ด้วยการถือหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวด่วนประกาศตั้งครรภ์ พร้อมกับท่าโพสมองตาและเต้นรำกับสามีนักธุรกิจ “ต๊ะ” ที่ริมทะเล พร้อมข้อความว่า “Just because it’s taking time doesn’t mean it’s not happening” ( แค่เพราะว่าต้องใช้เวลา ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้น ) เป็นภาพคู่สุดน่ารักแสนอบอุ่น ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆและแฟนคลับ