“เจฟ ซาเตอร์” เพิ่มรอบตามคำเรียกร้อง เจอกัน 21 เมษายนนี้ใน “est Cola Presents Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour”  จำหน่ายบัตรรอบใหม่วันนี้

สำหรับคอนเสิร์ต "Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour" ครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนความคิดและมุมมองต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของเจฟ ซาเตอร์ โดยกลั่นกรองเรื่องราวที่พบเจอมาในชีวิตออกมาเป็นบทเพลง ผสานกับการบอกเล่าในรูปแบบการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกับสตูดิโออัลบั้มแรกของเจฟ ซาเตอร์ในชื่อเดียวกันอย่าง Space Shuttle No.8 ที่มีกำหนดปล่อยมาให้แฟน ๆ ฟังกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ประเดิมด้วยซิงเกิ้ลแรก “ซ่อน (ไม่) หา (Ghost)” เพลงเศร้าบัลลาดบาดลึก ที่มีลายเซ็นของ เจฟ ซาเตอร์ อย่างชัดเจน เพียงแค่ได้ยินก็รู้ว่าเป็นเพลงของเขา และยังได้โปรดิวเซอร์มากฝีมืออย่าง BILLbilly01 หรือบิลลี่ Tilly Birds ที่เรารู้จักกันดี มาทำให้เพลงนี้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนอกจากจะออกทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศอาเซียนอย่างสิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมถึงกรุงเทพฯ บ้านเราแล้ว เจฟ ซาเตอร์ยังเดินหน้าสร้างฐานแฟนระดับอินเตอร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมแสดงใน Asia Stars Festival ที่ประเทศบราซิล ทั้งยังร่วมแข่งขัน “Call Me By Fire 3” เรียลลิตี้ชื่อดังจากประเทศจีน ที่ได้คว้ารางวัล The Hot Song Performance of The Year 2023 และ 2023 Singing Family นับเป็นศิลปินคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ และกลายเป็นเครื่องการันตีความสามารถที่หลากหลายของเขาร่วมออกเดินทางไปด้วยกันกับเจฟ ซาเตอร์ และทัวร์ครั้งใหม่ของเขาใน “Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour in Bangkok” 20 และ 21 เมษายน 2567 ที่ยูโอบี ไลฟ์ บัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาท สำหรับรอบการแสดงใหม่ 21 เมษายน มีกำหนดเปิดจำหน่าย 5 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.00 น. ทาง www.thaiticketmajor.com#JeffSatur #JeffSaturSpaceShuttleNo8 #JeffSaturSpaceShuttleNo8BKK #LiveNationTero